Wimbledon: Il programma completo di Martedì 02 Luglio 2024. In campo 6 azzurri dopo la sospensione per oscurità del match di Mattia Bellucci

**Centre Court – Ore: 2:30pm (italiane)**

– J. Bouzas Maneiro 🇪🇸 vs M. Vondrousova 🇨🇿

– V. Kopriva 🇨🇿 vs N. Djokovic 🇷🇸

– A. Murray 🇬🇧 vs T. Machac 🇨🇿

**No.1 Court – Ore: 2:00pm**

– E. Rybakina 🇰🇿 vs E. Ruse 🇷🇴

– R. Carballes Baena 🇪🇸 vs A. Zverev 🇩🇪

– I. Swiatek 🇵🇱 vs S. Kenin 🇺🇸

**No.2 Court – Ore: 12:00am**

– A. Krueger 🇺🇸 vs J. Pegula 🇺🇸

– A. Rublev 🇷🇺 vs F. Comesana 🇦🇷

– J. Draper 🇬🇧 vs E. Ymer 🇸🇪

– O. Jabeur 🇹🇳 vs M. Uchijima 🇯🇵

**No.3 Court – Ore: 12:00am**

– H. Hurkacz 🇵🇱 vs R. Albot 🇲🇩

– K. Boulter 🇬🇧 vs T. Maria 🇩🇪

– C. Norrie 🇬🇧 vs F. Diaz Acosta 🇦🇷

– D. Collins 🇺🇸 vs C. Tauson 🇩🇰

**Court 12 – Ore: 12:00am**

– J. Duckworth 🇦🇺 vs A. de Minaur 🇦🇺

– A. Tomljanovic 🇦🇺 vs J. Ostapenko 🇱🇻

– Y. Putintseva 🇰🇿 vs A. Kerber 🇩🇪

– D. Evans 🇬🇧 vs A. Tabilo 🇨🇱

**Court 18 – Ore: 12:00am**

– H. Dart 🇬🇧 vs Z. Bai 🇨🇳

– M. Bellucci vs B. Shelton

– T. Daniel 🇯🇵 vs S. Tsitsipas 🇬🇷

– T. Fritz 🇺🇸 vs C. O’Connell 🇦🇺

– M. Linette 🇵🇱 vs E. Svitolina 🇺🇦

**Court 4 – Ore: 12:00am**

– T. Etcheverry 🇦🇷 vs L. Nardi 🇮🇹

– R. Masarova 🇪🇸 vs L. Samsonova 🇷🇺

– R. Safiullin 🇷🇺 vs F. Cerundolo 🇦🇷

– M. Carle 🇦🇷 vs K. Volynets 🇺🇸

**Court 5 – Ore: 12:00am**

– C. Bucsa 🇪🇸 vs A. Bogdan 🇷🇴

– A. Kalinina 🇺🇦 vs E. Avanesyan 🇷🇺

– E. Ruusuvuori 🇫🇮 vs M. McDonald 🇺🇸

– Q. Halys 🇫🇷 vs C. Eubanks 🇺🇸

**Court 6 – Ore: 12:00am**

– Y. Nishioka 🇯🇵 vs N. Borges 🇵🇹

– B. Pera 🇺🇸 vs A. Potapova 🇷🇺

– K. Nishikori 🇯🇵 vs A. Rinderknech 🇫🇷

**Court 7 – Ore: 12:00am**

– C. Lestienne 🇫🇷 vs L. Musetti 🇮🇹

– A. Fils 🇫🇷 vs D. Stricker 🇨🇭

– O. Dodin 🇫🇷 vs D. Snigur 🇺🇦

**Court 8 – Ore: 12:00am**

– L. Siegemund 🇩🇪 vs K. Baindl 🇺🇦

– J. Fearnley 🇬🇧 vs A. Moro Canas 🇪🇸

– M. Sherif 🇪🇬 vs D. Galfi 🇭🇺

– V. Golubic 🇨🇭 vs J. Niemeier 🇩🇪

**Court 9 – Ore: 12:00am**

– A. Popyrin 🇦🇺 vs T. Monteiro 🇧🇷

– M. Bouzkova 🇨🇿 vs J. Riera 🇦🇷

– F. Cobolli 🇮🇹 vs R. Hijikata 🇦🇺

– C. Osorio 🇨🇴 vs L. Davis 🇺🇸

**Court 11 – Ore: 12:00am**

– X. Wang 🇨🇳 vs V. Tomova 🇧🇬

– F. Coria 🇦🇷 vs A. Walton 🇦🇺

– R. Montgomery 🇺🇸 vs O. Gadecki 🇦🇺

– L. Pouille 🇫🇷 vs L. Djere 🇷🇸

**Court 14 – Ore: 12:00am**

– P. Jubb 🇬🇧 vs T. Seyboth Wild 🇧🇷

– C. Garcia 🇫🇷 vs A. Blinkova 🇷🇺

– A. Karatsev 🇷🇺 vs K. Khachanov 🇷🇺

– M. Frech 🇵🇱 vs B. Haddad Maia 🇧🇷

**Court 15 – Ore: 12:00am**

– J. Munar 🇪🇸 vs B. Harris 🇬🇧

– A. Kalinskaya 🇷🇺 vs P. Udvardy 🇭🇺

– H. Searle 🇬🇧 vs M. Giron 🇺🇸

– F. Jones 🇬🇧 vs P. Martic 🇭🇷

**Court 16 – Ore: 12:00am**

– S. Korda 🇺🇸 vs G. Mpetshi Perricard 🇫🇷

– H. Rune 🇩🇰 vs S. Kwon 🇰🇷

– C. Wozniacki 🇩🇰 vs A. Parks 🇺🇸

– B. Krejcikova 🇨🇿 vs V. Kudermetova 🇷🇺

**Court 17 – Ore: 12:00am**

– L. Darderi 🇮🇹 vs J. Choinski 🇬🇧

– L. Bronzetti 🇮🇹 vs L. Fernandez 🇨🇦

– M. Stakusic 🇨🇦 vs K. Siniakova 🇨🇿

– F. Auger-Aliassime 🇨🇦 vs T. Kokkinakis 🇦🇺