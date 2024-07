Berrettini supera Fucsovics (e un problema alla schiena) all’esordio di Wimbledon: derby con Sinner al secondo turno. Paolini conquista la prima vittoria a Wimbledon: Sorribes Tormo battuta in due set (Video)

Matteo Berrettini inizia con il piede giusto la sua avventura a Wimbledon 2024, superando l’ungherese Marton Fucsovics in quattro set con il punteggio di 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1. Nonostante qualche problema alla schiena, l’ex finalista dei Championships ha dimostrato di essere in buona forma, prenotando il derby italiano contro il numero 1 del mondo Jannik Sinner al secondo turno.

La prestazione di Berrettini, pur non priva di alti e bassi, conferma le sue ambizioni su una superficie che lo ha visto protagonista in passato. Se riuscirà a gestire il problema alla schiena, il tennista romano potrebbe essere una delle sorprese del torneo.

Il match è iniziato con un primo set equilibrato, deciso al tie-break grazie a un errore di Fucsovics e alla potenza al servizio di Berrettini, che ha chiuso la frazione con ben 8 ace. Nel secondo set, l’azzurro ha preso il controllo del gioco, sfruttando la sua superiorità sull’erba e chiudendo 6-2 con i break al terzo e settimo gioco.

Il terzo set ha visto un calo di Berrettini, che ha perso efficacia al servizio permettendo a Fucsovics di riaprire la partita. L’ungherese si è imposto 6-3, approfittando anche di un problema fisico dell’italiano, che ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un fastidio alla schiena. Nonostante le preoccupazioni, Berrettini ha reagito nel quarto set, adottando un gioco più vario e sfruttando gli errori dell’avversario. Con un Fucsovics mentalmente in difficoltà, l’azzurro ha chiuso il set e il match sul 6-1, grazie a una splendida combinazione di drop e lob sul match point.

Questa vittoria dimostra la resistenza di Berrettini, capace di superare le difficoltà fisiche e di adattare il suo gioco alle circostanze. Ora, l’attenzione si sposta sul possibile derby italiano contro Sinner, un match che promette scintille sull’erba di Wimbledon.

Slam Wimbledon M. Berrettini M. Berrettini 7 6 3 6 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 2 6 1 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-1 → 6-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Matteo Berrettini 🇭🇺 Marton Fucsovics Ace 11 13 Doppi falli 0 4 Percentuale prime di servizio 66% (73/111) 62% (75/121) Punti vinti con la prima 81% (59/73) 65% (49/75) Punti vinti con la seconda 58% (22/38) 54% (25/46) Punti vinti a rete 71% (35/49) 66% (21/32) Palle break convertite 31% (4/13) 10% (1/10) Punti vinti in risposta 39% (47/121) 27% (30/111) Vincenti 42 35 Errori non forzati 25 38 Punti totali vinti 128 104 Distanza coperta 3165.0 m 3200.8 m Distanza coperta per punto 13.6 m 13.8 m

Jasmine Paolini conquista la sua prima vittoria in carriera a Wimbledon, superando la spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e trentasette minuti di gioco. Un successo che segna un altro importante traguardo nel magico 2024 della tennista toscana.

Questo successo rappresenta un importante traguardo per Jasmine Paolini, che finalmente riesce a sbloccarsi sull’erba di Wimbledon, confermando la sua crescita e il suo ottimo stato di forma in questa stagione 2024.

La partita è stata caratterizzata da alti e bassi per Paolini, che ha commesso ben trentasei errori non forzati, compensati però da trentatré colpi vincenti. La numero sette del mondo ha mostrato un’ottima efficacia con la prima di servizio (69% dei punti vinti), mentre ha faticato con la seconda (39%).

L’inizio del match è stato in salita per l’azzurra, che ha ceduto subito il servizio. Tuttavia, Paolini ha reagito prontamente, ottenendo il controbreak nel quarto game. Dopo aver conquistato un nuovo break nell’ottavo gioco, la toscana ha dovuto affrontare un momento di difficoltà, concedendo il controbreak alla spagnola. Nonostante questo, è riuscita a chiudere il set 7-5 grazie a un efficace schiaffo al volo sulla palla set.

Il secondo set ha visto Paolini partire forte, portandosi sul 4-0. Un improvviso calo ha permesso a Sorribes Tormo di recuperare i due break di svantaggio, ma l’azzurra ha trovato la forza di reagire nel momento decisivo, chiudendo il set 6-3 piazzando il break decisivo sul 4 a 3.

Con questa vittoria, Paolini si guadagna l’accesso al secondo turno, dove affronterà la belga Greet Minnen, vincitrice contro la britannica Watson.

Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 7 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 5 3 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Jasmine Paolini 🇪🇸 Sara Sorribes Tormo Ace 1 0 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 69% (51/74) 62% (38/61) Punti vinti con la prima 67% (34/51) 45% (17/38) Punti vinti con la seconda 39% (9/23) 52% (12/23) Punti vinti a rete 73% (33/45) 45% (5/11) Palle break convertite 50% (6/12) 36% (4/11) Punti vinti in risposta 52% (32/61) 42% (31/74) Vincenti 34 12 Errori non forzati 36 11 Punti totali vinti 75 60 Distanza coperta 2491.3 m 2584.6 m Distanza coperta per punto 18.5 m 19.1 m





Francesco Paolo Villarico