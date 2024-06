Challenger Bloomfield Hills: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Bloomfield Hills – Tabellone Principale – hard

(1) Wolf, J.J. vs (WC) Martin, Andres

Shimizu, Yuta vs Braswell, Micah

Qualifier vs (WC) Zheng, Michael

Wu, Tung-Lin vs (7) Boyer, Tristan

(3) Schoolkate, Tristan vs Qualifier

Tomic, Bernard vs Mejia, Nicolas

(Alt) Bellier, Antoine vs Moriya, Hiroki

(Alt) Basavareddy, Nishesh vs (8) Polmans, Marc

(5) Krueger, Mitchell vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Holt, Brandon vs Kwiatkowski, Thai-Son

Qualifier vs (4) Brouwer, Gijs

(6) Bu, Yunchaokete vs Peniston, Ryan

Trotter, James vs (WC) Tien, Learner

Quinn, Ethan vs Baris, Ozan

Sekulic, Philip vs (2) Nava, Emilio

Challenger Bloomfield Hills – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Kingsley, Cannon vs Claverie, Lorenzo

(WC) Braswell, Jonah vs (10) Vandecasteele, Quinn

(2) Kuzuhara, Bruno vs Pearson, Kody

(WC) Bancila, Alex vs (8) Langmo, Christian

(3) Uchida, Kaichi vs (WC) Sheldon, Max

(Alt) Chopra, Keshav vs (11) Wallart, Enzo

(4) Kozlov, Stefan vs (WC) Herdoiza, Nicholas

(Alt) Okonkwo, Oliver vs (12) Grant, William

(5) Escobedo, Ernesto vs Sheehy, Joshua

Kuhar, Matt vs (9) Matsuda, Ryuki

(6) Seggerman, Ryan vs (Alt) Neff, Adam

Nefve, Axel vs (7) Kirchheimer, Strong

1. [5] Ernesto Escobedovs Joshua Sheehy2. [3] Kaichi Uchidavs [WC] Max Sheldon3. [1] Cannon Kingsleyvs(non prima ore: 18:00)4. [4] Stefan Kozlovvs [WC] Nicholas Herdoiza(non prima ore: 21:00)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Alex Bancila vs [8] Christian Langmo

2. [Alt] Keshav Chopra vs [11] Enzo Wallart

3. [6] Ryan Seggerman vs [Alt] Adam Neff (non prima ore: 18:00)

4. [WC] Jonah Braswell vs [10] Quinn Vandecasteele

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Matt Kuhar vs [9] Ryuki Matsuda

2. [2] Bruno Kuzuhara vs Kody Pearson

3. Axel Nefve vs [7] Strong Kirchheimer (non prima ore: 18:00)

4. [Alt] Oliver Okonkwo vs [12] William Grant