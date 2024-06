Wimbledon: Il programma completo di Lunedì 01 Luglio 2024. Si parte subito con Sinner e Alcaraz. In campo anche Paolini e Berrettini ed altri sei azzurri

Centre Court – Ore: 2:30pm (ora italiana)

– C. Alcaraz 🇪🇸 vs M. Lajal 🇪🇪

– E. Alexandrova 🇷🇺 vs E. Raducanu 🇬🇧

– C. Dolehide 🇺🇸 vs C. Gauff 🇺🇸

No.1 Court – Ore: 2:00pm

– A. Kovacevic 🇺🇸 vs D. Medvedev 🇷🇺

– E. Bektas 🇺🇸 vs A. Sabalenka 🇧🇾

– J. Sinner 🇮🇹 vs Y. Hanfmann 🇩🇪

No.2 Court – Ore: 12:00am

– G. Dimitrov 🇧🇬 vs D. Lajovic 🇷🇸

– S. Wawrinka 🇨🇭 vs C. Broom 🇬🇧

– N. Osaka 🇯🇵 vs D. Parry 🇫🇷

– V. Azarenka 🇧🇾 vs S. Stephens 🇺🇸

No.3 Court – Ore: 12:00am

– A. Bolt 🇦🇺 vs C. Ruud 🇳🇴

– J. Paolini 🇮🇹 vs S. Sorribes Tormo 🇪🇸

– M. Trevisan 🇮🇹 vs M. Keys 🇺🇸

– T. Paul 🇺🇸 vs P. Martinez 🇪🇸

Court 12 – Ore: 12:00am

– M. Kessler 🇺🇸 vs M. Sakkari 🇬🇷

– M. Berrettini 🇮🇹 vs M. Fucsovics 🇭🇺

– B. van de Zandschulp 🇳🇱 vs L. Broady 🇬🇧

– B. Fruhvirtova 🇨🇿 vs M. Andreeva 🇷🇺

Court 18 – Ore: 12:00am

– G. Minnen 🇧🇪 vs H. Watson 🇬🇧

– G. Monfils 🇫🇷 vs A. Mannarino 🇫🇷

– Q. Zheng 🇨🇳 vs L. Sun 🇳🇿

– M. Bellucci 🇮🇹 vs B. Shelton 🇺🇸

Court 4 – Ore: 12:00am

– D. Yastremska 🇺🇦 vs N. Podoroska 🇦🇷

– M. Kostyuk 🇺🇦 vs R. Sramkova 🇸🇰

– Z. Bergs 🇧🇪 vs A. Cazaux 🇫🇷

– S. Errani 🇮🇹 vs L. Noskova 🇨🇿

Court 5 – Ore: 12:00am

– L. Tsurenko 🇺🇦 vs V. Gracheva 🇫🇷

– Z. Zhang 🇨🇳 vs M. Janvier 🇫🇷

– A. Schmiedlova 🇸🇰 vs Y. Wang 🇨🇳

– M. Navone 🇦🇷 vs L. Sonego 🇮🇹

Court 6 – Ore: 12:00am

– C. Garin 🇨🇱 vs J. Shang 🇨🇳

– A. Muller 🇫🇷 vs H. Gaston 🇫🇷

– D. Vekic 🇭🇷 vs X. Wang 🇨🇳

Court 7 – Ore: 12:00am

– B. Coric 🇭🇷 vs F. Meligeni Alves 🇧🇷

– A. Rus 🇳🇱 vs Y. Yuan 🇨🇳

– A. Vukic 🇦🇺 vs S. Ofner 🇦🇹

Court 8 – Ore: 12:00am

– J. Struff 🇩🇪 vs F. Maroszan 🇭🇺

– N. Hibino 🇯🇵 vs E. Mertens 🇧🇪

– E. Lys 🇩🇪 vs C. Burel 🇫🇷

– R. Bautista Agut 🇪🇸 vs M. Marterer 🇩🇪

Court 9 – Ore: 12:00am

– I. Begu 🇷🇴 vs L. Zhu 🇨🇳

– O. Danilovic 🇷🇸 vs A. Todoni 🇷🇴

– L. Harris 🇿🇦 vs A. Michelsen 🇺🇸

– O. Virtanen 🇫🇮 vs M. Purcell 🇦🇺

Court 10 – Ore: 12:00am

– P. Kotov 🇷🇺 vs J. Thompson 🇦🇺

– D. Saville 🇦🇺 vs P. Stearns 🇺🇸

– A. Van Uytvanck 🇧🇪 vs Y. Starodubtseva 🇺🇦

– S. Nagal 🇮🇳 vs M. Kecmanovic 🇷🇸

Court 14 – Ore: 12:00am

– N. Jarry 🇨🇱 vs D. Shapovalov 🇨🇦

– D. Kasatkina 🇷🇺 vs S. Zhang 🇨🇳

– K. Pliskova 🇨🇿 vs D. Shnaider 🇷🇺

– P. Carreno Busta 🇪🇸 vs T. Griekspoor 🇳🇱

Court 15 – Ore: 12:00am

– M. Arnaldi 🇮🇹 vs F. Tiafoe 🇺🇸

– A. Shevchenko 🇰🇿 vs U. Humbert 🇫🇷

– S. Cirstea 🇷🇴 vs S. Kartal 🇬🇧

– B. Andreescu 🇨🇦 vs J. Cristian 🇷🇴

Court 16 – Ore: 12:00am

– D. Koepfer 🇩🇪 vs F. Fognini 🇮🇹

– D. Altmaier 🇩🇪 vs A. Fery 🇬🇧

– T. Korpatsch 🇩🇪 vs Y. Miyazaki 🇬🇧

– Q. Wang 🇨🇳 vs E. Navarro 🇺🇸

Court 17 – Ore: 12:00am

– T. Townsend 🇺🇸 vs A. Pavlyuchenkova 🇷🇺

– S. Baez 🇦🇷 vs B. Nakashima 🇺🇸

– J. Mensik 🇨🇿 vs A. Bublik 🇰🇿

– P. Badosa 🇪🇸 vs K. Muchova 🇨🇿