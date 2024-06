Combined Eastbourne e ATP 250 Maiorca e WTA 500 Bad Homburg: Fritz trionfa a Eastbourne, Tabilo fa la storia a Maiorca, Shnaider e Kasatkina vincono in Germania e Inghilterra

L’americano Taylor Fritz è diventato il primo giocatore a conquistare tre volte l’ATP di Eastbourne dopo le vittorie nel 2019, 2022 e 2024. Fritz ha superato Max Purcell per 6-4 6-3 in poco più di un’ora di finale per incoronarsi nel torneo britannico, vittoria che lo riporta anche ad essere il miglior tennista statunitense nel Ranking ATP. È il suo ottavo titolo, il secondo in questa stagione 2024.

A Maiorca, il cileno Alejandro Tabilo, 27 anni, ha vissuto domenica un altro momento memorabile in una stagione che è stata di lusso, conquistando il titolo nell’ATP 250. È il secondo titolo della carriera e dell’anno per il cileno, che fa la storia diventando il primo giocatore del suo paese a vincere un titolo sull’erba nel circuito principale maschile! In finale, Tabilo ha sconfitto l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3 6-4. Tabilo salirà al 19° posto ATP diventando il miglior tennista cileno nel ranking mondiale.

Nel circuito femminile, la russa Diana Shnaider, 20 anni, ha conquistato sabato il titolo più importante della sua carriera nel WTA 500 di Bad Homburg, in Germania. È il suo secondo titolo in carriera e il primo sull’erba. In finale, Shnaider ha battuto la croata Donna Vekic per 6-3, 2-6 e 6-3.

Infine, Daria Kasatkina, numero 14 del ranking WTA, ha conquistato il WTA 500 di Eastbourne per la prima volta nella sua carriera. È il settimo titolo per la russa di 27 anni, che non vinceva alcun trofeo dall’agosto 2022. In finale, Kasatkina ha imposto il suo gioco contro la talentuosa canadese Leylah Fernandez per 6-3 6-4. La russa salirà al 12° posto WTA, avvicinandosi alla top 10.

ATP 250 Maiorca – Finali – erba

WTA 500 Bad Homburg – Finali -erba

