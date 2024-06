Wimbledon: Il Tabellone Principale femminile. Jasmine Paolini è la testa di serie n.7. Altre quattro azzurre al via

Wimbledon – Tabellone Principale (parte alta) – erba

(1) I. Swiatek vs S. Kenin

F. Jones vs P. Martic

Y. Putintseva vs A. Kerber

M. Stakusic vs (27) K. Siniakova

(23) C. Garcia vs A. Blinkova

B. Pera vs A. Potapova

O. Dodin vs D. Snigur

A. Tomljanovic vs (13) J. Ostapenko

(11) D. Collins vs C. Tauson

M. Sherif vs D. Galfi

C. Osorio vs L. Davis

M. Frech vs (20) B. Haddad Maia

(31) B. Krejcikova vs V. Kudermetova

M. Carle vs K. Volynets

C. Bucsa vs A. Bogdan

J. Bouzas Maneiro vs (6) M. Vondrousova

(4) E. Rybakina vs E. Ruse

L. Siegemund vs K. Baindl

C. Wozniacki vs A. Parks

L. Bronzetti vs (30) L. Fernandez

(17) A. Kalinskaya vs P. Udvardy

M. Bouzkova vs J. Riera

A. Kalinina vs E. Avanesyan

R. Masarova vs (15) L. Samsonova

(10) O. Jabeur vs M. Uchijima

R. Montgomery vs O. Gadecki

V. Golubic vs J. Niemeier

M. Linette vs (21) E. Svitolina

(32) K. Boulter vs T. Maria

H. Dart vs Z. Bai

X. Wang vs V. Tomova

A. Krueger vs (5) J. Pegula

(8) Q. Zhengvs L. SunA. Van Uytvanckvs Y. StarodubtsevaI. Beguvs L. ZhuT. Townsendvs (25) A. Pavlyuchenkova

(22) E. Alexandrova vs E. Raducanu

N. Hibino vs E. Mertens

A. Rus vs Y. Yuan

M. Kessler vs (9) M. Sakkari

(14) D. Kasatkina vs S. Zhang

T. Korpatsch vs Y. Miyazaki

P. Badosa vs K. Muchova

B. Fruhvirtova vs (24) M. Andreeva

(28) D. Yastremska vs N. Podoroska

L. Tsurenko vs V. Gracheva

D. Vekic vs X. Wang

E. Bektas vs (3) A. Sabalenka

(7) J. Paolini vs S. Sorribes Tormo

G. Minnen vs H. Watson

B. Andreescu vs J. Cristian

S. Errani vs (26) L. Noskova

(18) M. Kostyuk vs R. Sramkova

D. Saville vs P. Stearns

A. Schmiedlova vs Y. Wang

M. Trevisan vs (12) M. Keys

(16) V. Azarenka vs S. Stephens

K. Pliskova vs D. Shnaider

N. Osaka vs D. Parry

Q. Wang vs (19) E. Navarro

(29) S. Cirstea vs S. Kartal

E. Lys vs C. Burel

E. Cocciaretto vs A. Todoni

C. Dolehide vs (2) C. Gauff