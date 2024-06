Sinner sfida Djokovic in allenamento: il Centre Court assaggia la magia di Wimbledon. L’azzurro vince il set di prova per 6-3. Djokovic verso il si a Wimbledon “Mi sento bene”

Il Centro Court di Wimbledon ha ospitato oggi un antipasto di quello che potrebbe essere un match da finale. Jannik Sinner e Novak Djokovic, rispettivamente numero 1 e 2 del mondo, si sono ritrovati faccia a faccia per un allenamento.

Alle 15:15 italiane, i due campioni hanno calpestato l’erba sacra di Church Road, regalando uno spettacolo degno di una finale anticipata. Sinner, fresco vincitore ad Halle, contro Djokovic, ancora in dubbio dopo l’operazione al menisco di tre settimane fa.

L’aria era carica di elettricità, con i ricordi delle ultime sfide ancora vividi: la rimonta epica di Sinner in Coppa Davis, i tre match point annullati, e poi la vittoria agli Australian Open che ha interrotto l’imbattibilità di Nole in semifinale.

Nel set di prova, è stato Sinner a imporsi per 6-3, ma il risultato conta poco. Ciò che conta è il messaggio: i due sono pronti a dare spettacolo sui prati londinesi.

Jannik Sinner and Novak Djokovic take to centre court. Novak with the knee brace but looks unhindered. 3 days out… #Wimbledon2024 pic.twitter.com/mJ2RqgFo8C — Jerome Coombe (@JeromeCoombe) June 27, 2024

Mentre Sinner sembra in forma smagliante, gli occhi erano puntati sulle condizioni di Djokovic. Come reagirà il suo ginocchio? Sarà pronto per difendere il suo regno sull’erba?

I Championships inizieranno lunedì, ma già si respira aria di grande tennis. Sinner e Djokovic hanno dato un assaggio di ciò che ci aspetta: due settimane di pura magia tennistica nel tempio di Wimbledon.

Francesco Paolo Villarico