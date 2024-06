Paolini danza col vento: semifinale a Eastbourne (sintesi video della partita e dichiarazioni dell’azzurra)

Chi ha detto che l’erba è solo per gli inglesi? Jasmine Paolini, la nostra regina della racchetta, ha fatto un sol boccone della padrona di casa Katie Boulter nel torneo WTA 500 di Eastbourne. Un 6-1, 7-6(0) che sa di capolavoro, considerando il vento che soffiava come se volesse portarsi via il campo!

Ma andiamo con ordine. Primo set? Una passeggiata per Jasmine. Mentre Boulter sembrava giocare a “trova la palla”, la toscana leggeva le traiettorie come un libro aperto. Risultato? Un 6-1 che non ammette repliche.

Nel secondo set, però, la musica cambia. Boulter si sveglia dal torpore, Paolini ha un piccolo calo e si va al tie-break (era avanti per 4 a 2 ed ha subito il controbreak nel settimo game). E qui, signore e signori, Jasmine tira fuori la bacchetta magica: 7-0 e tutti a casa!

Ma i numeri, oh i numeri! Quattro ace per la nostra Jasmine, un servizio che sembrava guidato da un GPS (67% di prime in campo) e una risposta sulla seconda che faceva paura (70% dei punti vinti). Insomma, una prestazione da applausi.

E ora? Semifinale contro la vincente tra Kasatkina e Raducanu. Ma con questo vento nel sacco, chi potrà fermare la nostra Jasmine? L’erba di Wimbledon è avvisata: sta arrivando un uragano italiano!

Jasmine non nasconde la sua soddisfazione dopo la brillante vittoria su Katie Boulter nei quarti di finale del torneo WTA 500 di Eastbourne. L’azzurra, in un’intervista post-partita, ha condiviso le sue impressioni sulla prestazione e sull’esperienza sull’erba.

“Oggi penso di aver giocato davvero un gran match”, ha esordito Paolini, “mi sto godendo l’erba”. La tennista italiana ha riconosciuto il valore della sua avversaria, sottolineando: “Lei è una buonissima tennista su erba essendo britannica”.

Paolini ha anche commentato le difficili condizioni di gioco: “Le condizioni erano un po’ difficili col vento, ma dobbiamo accettarle ed era così per tutte e due. Ho provato a concentrarmi sul mio servizio”.

Con un tocco di umorismo, l’azzurra ha poi parlato dei suoi piani per la serata: “Adesso mi riposerò e poi andremo o in un ristorante italiano o in uno thailandese, dipende”. Ha poi aggiunto con un sorriso: “Quello italiano credo si chiami ‘Anima e Core’, loro sono proprio italiani e il cibo è buonissimo”.

Queste parole rivelano non solo la soddisfazione per la vittoria, ma anche la capacità di Paolini di godersi il momento e l’atmosfera del torneo. La sua menzione del ristorante italiano mostra anche un legame con le sue radici, pur essendo lontana da casa.





Federico Di Miele