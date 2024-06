Andy Murray in corsa contro il tempo per Wimbledon: “Aspetterò fino all’ultimo minuto per vedere se potrò farcela, me lo sono guadagnato”

A poche ore dal sorteggio del tabellone principale di Wimbledon 2024, Andy Murray rompe il silenzio sulla sua partecipazione al torneo che l’ha visto trionfare due volte. Il campione britannico, alle prese con problemi alla schiena che l’hanno costretto al ritiro al Queen’s, ha rilasciato dichiarazioni significative a The Guardian.

“Aspetterò fino all’ultimo minuto per vedere se potrò farcela, me lo sono guadagnato”, ha affermato Murray. “Non è chiaro se sarò pronto al 100% o se ci sono zero possibilità che io possa giocare. Direi che è più probabile che non possa giocare in singolare al momento. Sto facendo riabilitazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per cercare di avere l’opportunità di giocare di nuovo lì.”

Il due volte campione olimpico non esclude la possibilità di partecipare solo al torneo di doppio, magari in coppia con il fratello Jamie, se le condizioni fisiche non gli permetteranno di affrontare match al meglio dei cinque set.

Murray ha anche parlato del suo possibile ritiro: “So che ci sono cose più importanti al mondo di come finisco di giocare la mia ultima partita di tennis o dove la gioco. Ma per quanto ho investito in questo sport negli ultimi anni, vorrei almeno uscire giocando una partita in condizioni decenti in cui sia almeno competitivo, non come è successo al Queen’s.”

L’ex numero uno del mondo ha lasciato intendere che, se non riuscisse a recuperare per Wimbledon e le Olimpiadi di Parigi, potrebbe considerare di giocare un altro torneo altrove per chiudere la carriera. Tuttavia, ha sottolineato che se riuscirà a partecipare a Wimbledon e ai Giochi Olimpici, molto probabilmente sarà lì che appenderà la racchetta al chiodo.

Il nome di Murray sarà incluso nel sorteggio di domani, ma la sua effettiva partecipazione rimane incerta. I fan del tennis di tutto il mondo attendono con ansia di sapere se potranno vedere ancora una volta il campione britannico esibirsi sui prati di Wimbledon, anche se solo in doppio.





Francesco Paolo Villarico