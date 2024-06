Cobolli supera Hussey e vola ai quarti a Eastbourne

Flavio Cobolli continua la sua avventura sull’erba di Eastbourne, superando il britannico Giles Hussey negli ottavi di finale del torneo ATP 250. L’italiano, numero 49 del ranking mondiale, si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in poco meno di due ore di gioco.

Il match è iniziato in salita per Cobolli, con Hussey (n.359 ATP) che ha sorpreso l’azzurro nel primo set, strappandogli il servizio negli ultimi due turni di battuta e variando efficacemente il suo gioco tra servizio e rete.

La svolta è arrivata nel secondo set, quando Cobolli ha trovato le giuste contromisure in risposta, entrando gradualmente nel ritmo del match e forzando l’avversario all’errore. L’italiano ha migliorato anche il suo gioco a rete, elemento chiave su questa superficie.

Nel set decisivo, i game si sono susseguiti rapidamente, con l’unica palla break convertita da Cobolli nel quinto gioco che si è rivelata determinante per l’esito finale della partita.

Questa vittoria proietta Cobolli ai quarti di finale, dove affronterà un altro britannico, Billy Harris (n.139 ATP), in quello che sarà il loro primo incontro in carriera.

Il percorso di Cobolli a Eastbourne dimostra la sua crescente adattabilità all’erba, superficie ostica per molti giocatori, e rappresenta un’ottima preparazione in vista di Wimbledon. L’italiano sembra aver trovato la giusta fiducia e il giusto approccio per affrontare le sfide che lo attendono sui prati inglesi.

ATP Eastbourne Giles Hussey Giles Hussey 6 3 4 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 4 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Hussey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Hussey 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 G. Hussey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Hussey 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 G. Hussey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Hussey 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi