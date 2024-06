Wimbledon – Qualificazioni: il programma completo di Mercoledì 26 Giugno 2024. In campo tre azzurri

Show Court 1 – Ore: 12:00am

A. Galarneau vs R. Gasquet

L. Harris vs G. Loffhagen

A. Banks vs K. Day

H. Klugman vs L. Fruhvirtova

Court 2 – Ore: 12:00am

Z. Bergs vs P. Herbert

Q. Halys vs J. Clarke

S. Wei vs S. Kartal

K. Volynets vs S. Waltert

Court 3 – Ore: 12:00am

D. Goffin vs Y. Uchiyama

J. Duckworth vs N. Moreno De Alboran

O. Gadecki vs H. Tan

I. Oz vs D. Galfi

Court 4 – Ore: 12:00am

R. Albot vs Y. Bu

B. Zhukayev vs H. Medjedovic

E. Jacquemot vs M. Bassols Ribera

M. Joint vs R. Marino

Court 5 – Ore: 12:00am

H. Gaston vs D. Prizmic

L. Van Assche vs L. Tu

Z. Bai vs L. Tararudee

H. Baptiste vs A. Anisimova

Court 6 – Ore: 12:00am

G. Mpetshi Perricard vs A. Escoffier

L. Pouille vs J. Vesely

K. Rakhimova vs R. Montgomery

S. Janicijevic vs R. Serban

Court 7 – Ore: 12:00am

D. Galan vs G. Diallo

H. Rocha vs M. Lajal

Z. Diyas vs S. Vickery

E. Andreeva vs D. Papamichail

Court 8 – Ore: 12:00am

M. Janvier vs E. Nava

H. Grenier vs Z. Svajda

A. Rodionova vs N. Parrizas Diaz

R. Zarazua vs O. Selekhmeteva

Court 9 – Ore: 12:00am

D. Yevseyev vs T. Droguet

C. Garin vs T. Barrios Vera

A. Sasnovich vs L. Boskovic

D. Aiava vs T.Gibson

Court 10 – Ore: 12:00am

B. Zapata Miralles vs M. Bellucci

T. Skatov vs L. Klein

O. Danilovic vs A. Ruzic

T. Lukas vs P. Udvardy

Court 12 – Ore: 12:00am

A. Moro Canas vs M. Gigante

M. Cressy vs T. Tirante

V. Ryser vs V. Lepchenko

A. Zakharova vs G. Topalova

Court 13 – Ore: 12:00am

A. Bolt vs R. Molleker

S. Shimabukuro vs J. de Jong

T. Zidansek vs A. Eala

T. Martincova vs A. Parks

Court 14 – Ore: 12:00am

P. Kypson vs L. Riedi

E. Ymer vs M. Trungelliti

G. Knutson vs L. Sun

N. Stevanovic vs M. Inglis

Court 15 – Ore: 12:00am

B. Bonzi vs M. Kukushkin

A. Ritschard vs O. Virtanen

C. Paquet vs M. Stakusic

Z. Sonmez vs P. Hercog

Court 16 – Ore: 12:00am

D. Dzumhur vs N. Hardt

J. De Loore vs F. Meligeni Alves

A. Todoni vs K. Birrell

Y. Starodubtseva vs A. Tikhonova

Court 18 – Ore: 12:00am

V. Kopriva vs H. Dellien

R. Burruchaga vs S. Napolitano

D. Salkova vs E. Ruse

K. Zavatska vs D. Snigur