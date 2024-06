Wimbledon 2024: venerdì il sorteggio, Sinner numero 1 punta al trionfo. Ecco le teste di serie

L’attesa sta per finire: venerdì 28 giugno alle ore 11.00 italiane verranno svelati i tabelloni di Wimbledon 2024, il terzo Slam della stagione che si svolgerà sull’erba londinese dal 1° al 14 luglio. Il mitico All England Lawn Tennis Club si prepara ad ospitare una delle competizioni più prestigiose e iconiche del mondo del tennis, con i migliori giocatori pronti a sfidarsi per la conquista dell’ambito trofeo.

Jannik Sinner si presenta all’evento da numero 1 del mondo, forte del recente successo ottenuto nell’ATP 500 di Halle, sua prima vittoria in carriera sull’erba. L’altoatesino, già vincitore degli Australian Open quest’anno, punta al suo secondo titolo Slam e ha l’opportunità di consolidare ulteriormente la sua posizione in vetta al ranking ATP. Se dovesse raggiungere la finale, Sinner potrebbe addirittura superare la soglia dei 10.000 punti in classifica, un traguardo che lo consacrerebbe definitivamente nell’olimpo del tennis.

Carlos Alcaraz, detentore del titolo, cercherà di difendere la corona conquistata lo scorso anno. Resta invece l’incognita sulla partecipazione di Novak Djokovic, alle prese con problemi fisici che potrebbero costringerlo a saltare il torneo.

Tra gli altri pretendenti al titolo figurano il tedesco Alexander Zverev e il polacco Hubert Hurkacz, entrambi in ottima forma. Grande attesa anche per Matteo Berrettini, finalista tre anni fa, che spera di ritrovare il suo miglior tennis proprio sull’erba di Wimbledon.

Il sorteggio di venerdì sarà cruciale per delineare il cammino dei vari giocatori nel torneo. Sinner, in qualità di testa di serie numero 1, eviterà i principali rivali nei primi turni, ma potrebbe trovarsi di fronte sfide insidiose fin dall’inizio.

Jannik Sinner con il trionfo all’ATP di Halle si conferma uno dei candidati per portare a casa anche il prossimo Slam. A una settimana dal via ufficiale di Wimbledon, il talento azzurro vede la vittoria anche nel prestigioso torneo londinese, con un solo vero ostacolo: Carlos Alcaraz. L’affermazione di Jannik si gioca a 2,50 e 2,75, mentre lo spagnolo è leggermente avanti a 2,37 su altri book. Lontanissimi tutti gli altri big, complice le difficoltà di Novak Djokovic: Daniil Medvedev e Alexander Zverev sono proposti a 16, seguiti a distanza da Hubert Hurkacz-Jack Draper a quota 21.

Wimbledon 2024 si preannuncia come uno degli eventi più avvincenti della stagione tennistica, con Sinner che punta a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. L’erba londinese è pronta ad accogliere i campioni e a regalare due settimane di grande spettacolo agli appassionati di tutto il mondo.

Wimbledon – teste di serie maschili

1. Jannik Sinner 🇮🇹

2. Novak Djokovic 🇷🇸

3. Carlos Alcaraz 🇪🇸

4. Alexander Zverev 🇩🇪

5. Daniil Medvedev 🇷🇺

6. Andrey Rublev 🇷🇺

7. Hubert Hurkacz 🇵🇱

8. Casper Ruud 🇳🇴

9. Álex de Miñaur 🇦🇺

10. Grigor Dimitrov 🇧🇬

11. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

12. Tommy Paul 🇺🇸

13. Taylor Fritz 🇺🇸

14. Ben Shelton 🇺🇸

15. Holger Rune 🇩🇰

16. Ugo Humbert 🇫🇷

17. Félix Auger-Aliassime 🇨🇦

18. Sebastián Báez 🇦🇷

19. Nicolás Jarry 🇨🇱

20. Sebastian Korda 🇺🇸

21. Karen Khachanov 🇷🇺

22. Adrian Mannarino 🇫🇷

23. Alexander Bublik 🇰🇿

24. Alejandro Tabilo 🇨🇱

25. Lorenzo Musetti 🇮🇹

26. Francisco Cerúndolo 🇦🇷

27. Tallon Griekspoor 🇳🇱

28. Jack Draper 🇬🇧

29. Frances Tiafoe 🇺🇸

30. Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷

31. Mariano Navone 🇦🇷

32. Zhizhen Zhang 🇨🇳

Wimbledon – Teste di serie femminile

1. Iga Swiatek 🇵🇱

2. Aryna Sabalenka 🇧🇾

3. Coco Gauff 🇺🇸

4. Elena Rybakina 🇰🇿

5. Jessica Pegula 🇺🇸

6. Marketa Vondrousova 🇨🇿

7. Jasmine Paolini 🇮🇹

8. Qinwen Zheng 🇨🇳

9. Maria Sakkari 🇬🇷

10. Ons Jabeur 🇹🇳

11. Danielle Collins 🇺🇸

12. Madison Keys 🇺🇸

13. Jelena Ostapenko 🇱🇻

14. Daria Kasatkina 🇷🇺

15. Liudmila Samsonova 🇷🇺

16. Victoria Azarenka 🇧🇾

17. Anna Kalinskaya 🇷🇺

18. Marta Kostyuk 🇺🇦

19. Emma Navarro 🇺🇸

20. Beatriz Haddad Maia 🇧🇷

21. Elina Svitolina 🇺🇦

22. Ekaterina Alexandrova 🇷🇺

23. Caroline Garcia 🇫🇷

24. Mirra Andreeva 🇷🇺

25. Anastasia Pavlyuchenkova 🇷🇺

26. Linda Noskova 🇨🇿

27. Katerina Siniakova 🇨🇿

28. Dayana Yastremska 🇺🇦

29. Sorana Cirstea 🇷🇴

30. Leylah Fernandez 🇨🇦

31. Barbora Krejcikova 🇨🇿

32. Katie Boulter 🇬🇧





Francesco Paolo Villarico