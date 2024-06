Italiani a Wimbledon: ormai l’erba non più “tabù”

Fino a pochi anni fa nei giorni precedenti al sorteggio dei Championships di Wimbledon il sentore comune dell’appassionato italico era “speriamo in un sorteggio benevolo e che i nostri riescano a passare qualche turno…”. Per fortuna, le prospettive per il tennis italiano all’edizione 2024 del più antico e prestigioso torneo stagionale sono davvero diverse. Attendiamo l’esito del sorteggio – venerdì 28, ore di 10 Londra – per un’analisi completa del draw, e in particolare per conoscere la decisione di Djokovic sul partecipare o meno al torneo che impatterà in modo decisivo anche il percorso di Jannik Sinner (per la posizione di Carlos Alcaraz, possibile avversario solo in finale o già in semifinale), ma in generale i tennisti italiani arrivano a Wimbledon con prospettive più che discrete, e non solo grazie alla stagione fenomenale del nostro numero 1.

Lorenzo Musetti sui prati sta ritrovando il suo miglior tennis (ne ho parlato nel video editoriale di qualche giorno fa, scommettendo sull’enorme potenziale del toscano su erba, superficie che meglio di ogni altra può spingerlo ad andare oltre ai suoi problemi tecnici e di attitudine), come dimostra la finale del Queen’s e la semifinale di Stoccarda; Matteo Berrettini ha giocato un buonissimo torneo a Stoccarda, stoppato solo in finale. Lo scorso anno Matteo, appena rientrato dall’ennesimo infortunio, a Wimbledon ritrovò magicamente servizio e velocità in campo, sbarazzandosi di gente tostissima come De Minaur e Zverev prima di esser bloccato dal futuro campione Alcaraz; Sonego sui prati può esaltarsi e giocare partite di livello assoluto; Darderi sta vivendo il miglior momento in carriera e la potenza della sua combinazione servizio più diritto funziona eccome anche su erba; Cobolli è in fase di studio e maturazione, la sua vis pugnandi non ha limite a nessuna latitudine; Arnaldi se capirà bene i tempi dell’attacco può sorprendere, e Nardi se è focalizzato sulla prestazione con la palla può fare quel che vuole. Vedremo poi come starà il veterano Fognini, aspettando notizie positive dalle “quali”. Insomma, oltre al monumentale Jannik Sinner, che ovviamente è tra i favoriti per il titolo, abbiamo molte frecce per poter ambire a uno Slam da protagonisti, magari con più di un giocatore ancora in gara nella seconda settimana.

Questa in estrema sintesi un’istantanea di quel che potremo vedere a Wimbledon 2024 da parte dei nostri giocatori. Un’abbondanza a cui non eravamo assolutamente abituati a Londra, non solo numericamente ma sulla prospettiva, visto che fino a pochi anni fa tennis italiano & erba era una sorta di tabù, una barriera quasi invalicabile, sia culturalmente che tecnicamente. Nati e cresciuti sulla terra “vera”, l’erba altrettanto “vera” era agli antipodi per mentalità, qualità tecniche (servizio e gioco di volo) e spirito competitivo. Si, a Wimbledon ovviamente andavamo, ma senza troppe aspettative perché la seconda settimana restava quasi sempre un miraggio, con lo specialista di turno pronto a sgambettare il nostro, pronto a tornare sul rosso in Europa per gli eventi estivi.

La storia è cambiata: Matteo Berrettini ha infranto una barriera storica giocando la finale 2021, vincendo addirittura il primo set contro un Djokovic fortissimo, quasi imbattibile quell’anno. Poi Sinner nel 2023 è sbarcato in semifinale, e nel 2022 si era issato ai quarti, in entrambe le occasioni stoppato sempre da “lui”, mr. Djokovic. Gli ultimi tre Wimbledon hanno visto i nostri grandi protagonisti, anche su erba siamo competitivi al massimo livello. Ma non è sempre stato così…

Il vento per fortuna è cambiato, ma la storia parla chiaro: dagli albori della disciplina al 2020, gli ottimi risultati dei nostri tennisti a Wimbledon si contano sulle dita di una mano. Nicola Pietrangeli vantava il miglior risultato assoluto, con la semifinale giocata nel 1960; quindi quattro presenze nei quarti di finale: Uberto De Morpurgo (1928), ancora Nicola Pietrangeli (1955), Adriano Panatta (1979), e Davide Sanguinetti (1998). Dal 2021, come già riportato, arriva l’ondata azzurra con la finale di Berrettini nel 2021, i quarti di Sinner nel 2022 e poi la semifinale nel 2023.

Il primissimo tennista italiano a giocare sui “sacri” court di Wimbledon fu Gino De Martino nel lontanissimo 1911, per l’esattezza il 26 giugno. Il giocatore romano fu stoppato dal britannico Augustus Hendricks (3-6 6-3 6-4 8-6 lo score). La prima ottima prestazione di un nostro giocatore ai Championships è targata 1928, con il triestino Uberto De Morpurgo bravo ad issarsi con enorme grinta sino ai quarti di finale, dove venne battuto dalla maggior sagacia tattica e colpi del “coccodrillo” René Lacoste, uno dei mitici quattro Moschettieri francesi.

Poi bisogna aspettare quasi trent’anni (e il passaggio della seconda guerra mondiale) per ritrovare un azzurro tra i migliori a Londra, esattamente nel 1955, grazie a un giovane Nicola Pietrangeli, uno dei migliori tennisti della sua epoca, bravo a lottare fino all’ultimo contro il danese Kurt Nielsen, cedendo solo per 7 giochi a 5 nel quinto set. Cinque anni dopo il talentoso romano, al massimo in carriera dopo aver vinto il suo secondo titolo a Roland Garros, giocò una partita leggendaria in semifinale contro Rod Laver, sconfitto per 6-4 al quinto dal mancino australiano, che lì da poco completerà il primo dei suoi due Slam annuali, impresa mai più ripetuta.

Passano altri 19 anni per ritrovare un italiano tra i migliori 8 di Wimbledon. Nel 1979 Adriano Panatta finalmente riuscì a far esplodere il suo talento anche sui prati, arrivando nei quarti di finale ai Championships e perdendo una partita che ancora fa venire il mal di testa a chi ebbe modo di seguirla, e… soffrirla. Adriano infatti sprecò una grande chance per approdare in semifinale, visto che fu rimontato e sconfitto al quinto set da Pat Dupre, discreto tennista statunitense e niente più, sprecando il vantaggio di un set e 4-0 nel secondo parziale. Se Panatta avesse vinto quel match, in semifinale ci sarebbe stato Tanner, partita difficile ma non impossibile.

Poi buio, per altri 19 anni, con nessun ottimo risultato dei nostri giocatori a Wimbledon. A riaccendere la luce ci pensò Davide Sanguinetti nel 1998: lo spezzino in quell’edizione dei Championships serve come un treno, risponde in modo aggressivo e col rovescio attacca la rete. Batte uno dopo l’altro Van Herck, Squillari, Voltchkov (in un match terribile con mille interruzioni per la pioggia) e Clavet, vola ai quarti di finale dove si ritrova uno dei servizi più terrificanti del tour, quello dell’olandese Richard Krajicek, campione due anni prima. Purtroppo Davide non riesce a rispondere mai e la sua corsa si ferma lì, ma resta per lui un torneo leggendario.

Passano altri 23 anni per sorridere di nuovo a Wimbledon, grazie all’indimenticabile cavalcata di Matteo Berrettini. Matteo è testa di serie n.7, inizia lasciando un set a Pella, poi di sbarazza di Van De Zandschulp, Bedene e Ivaska in tre set, è nei quarti, come i suoi illustri predecessori. Ma la sua strada continua, batte con una grande partita Auger-Aliassime e in semifinale Hubert Hurkacz. Ha già scritto la storia per il tennis italiano, mai un nostro tennista era arrivato alla finale più importante della stagione. Scende in campo contro Novak Djokovic, gioca un primo set stellare al servizio e lo vince al tiebreak. È a due set dall’alzare LA coppa più bella del mondo. Purtroppo Novak trova le contromosse in risposta, sale di livello e rimonta. Berrettini non ce la fa, ma apre simbolicamente la porta di un torneo che era sempre stato per noi un sogno proibito, quasi irraggiungibile. Sinner lo segue a ruota, quarti e semifinale. Nel 2024 Jannik è testa di serie n.1. Wimbledon non più un tabù, è un obiettivo. Finalmente da vincere.

Marco Mazzoni