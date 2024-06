Wimbledon – Qualificazioni: il programma completo di Martedì 25 Giugno 2024

**Show Court 1:**

– A. Banks vs K. Mladenovic

– O. Danilovic vs L. Stefanini

– I. Oz vs M. Xu

– R. Marino vs M. Kessler

**Court 2:**

– M. Timofeeva vs O. Gadecki

– S. Kartal vs S. Lamens

– P. Hon vs L. Fruhvirtova

– K. Volynets vs F. Jorge

**Court 3:**

– Z. Bai vs X. Gao

– K. Rakhimova vs M. Barthel

– E. Andreeva vs P. Kudermetova

– A. Anisimova vs V. Grammatikopoulou

**Court 4:**

– I. Shymanovich vs K. Day

– G. Knutson vs I. Bara

– K. Zavatska vs C. Naef

– S. Janicijevic vs M. Stojsavljevic

**Court 5:**

– L. Boskovic vs L. Ciric Bagaric

– L. Chirico vs A. Ruzic

– K. Dunne vs T. Lukas

– T. Gibson vs J. Fett

**Court 6:**

– E. Jacquemot vs E. Appleton

– A. Rodionova vs A. Rajecki

– J. Teichmann vs D. Snigur

– S. Waltert vs C. Ngounoue

**Court 7:**

– L. Tararudee vs J. Avdeeva

– Y. Ma vs N. Parrizas Diaz

– E. Mandlik vs D. Papamichail

– A. Tikhonova vs C. Zhao

**Court 8:**

– C. Monnet vs M. Stakusic

– A. Hartono vs K. Birrell

– H. Klugman vs P. Marcinko

– D. Aiava vs A. Soboleva

**Court 9:**

– L. Gjorcheska vs S. Vickery

– J. Mikulskyte vs S. Wei

– H. Chang vs D. Galfi

– M. Inglis vs S. Bejlek

**Court 10:**

– C. Paquet vs S. Sierra

– A. Eala vs J. Ponchet

– V. Hruncakova vs P. Hercog

– R. Serban vs E. Lys

**Court 11:**

– E. Kalieva vs H. Tan

– V. Diatchenko vs R. Montgomery

– E. Seidel vs G. Topalova

– O. Selekhmeteva vs F. Ferro

**Court 13:**

– Z. Diyas vs M. Sawangkaew

– M. Bulgaru vs L. Sun

– L. Pigossi vs A. Zakharova

– M. Joint vs A. Mitu

**Court 14:**

– Y. Yang vs M. Bassols Ribera

– M. Capurro Taborda vs L. Jeanjean

– D. Jakupovic vs P. Udvardy

– N. Stevanovic vs T. Preston

**Court 15:**

– A. Sasnovich vs V. Erjavec

– E. Makarova vs A. Todoni

– D. Semenistaja vs T. Martincova

– A. Bondar vs Y. Starodubtseva

**Court 16:**

– D. Salkova vs A. Li

– V. Lepchenko vs A. Sharma

– A. Parks vs K. Kawa

– H. Baptiste vs N. Noha Akugue

**Court 17:**

– E. Ruse vs E. Arango

– T. Zidansek vs X. You

– M. Hontama vs Z. Sonmez

– R. Zarazua vs L. Romero Gormaz