ATP 250 Maiorca: Darderi avanza, batte Martinez in un duro match su due set

Buona la prima per Luciano Darderi all’ATP 250 di Maiorca, nell’ultima settimana di tornei su erba in preparazione a Wimbledon. Il 22enne italiano nato in Argentina, quinta testa di serie del torneo spagnolo, ha superato in poco meno di due ore di gioco il tennista iberico Pedro Martinez con un doppio 7-5. Al secondo turno attende il vincente della sfida tra Munar e Ofner. Un’altra ottima prestazione per Luciano, attualmente n.37 nel ranking mondiale, appena tre passi dietro al suo “best” segnato la scorsa settimana al n.34.

Il match è stato segnato da molti game lottati, con varie palle break ottenute e non sfruttate da entrambi i giocatori (Darderi ne ha concesse 12, salvandone 10, mentre Martinez ha subito 4 break, 9 salvate su 13 concesse). Proprio i due break hanno scavato la differenza tra i due, al termine di una partita piuttosto tirata, fin dall’avvio.

Darderi inizia alla battuta, chiude il primo game con un ace, poi il suo secondo turno al servizio è complicatissimo, salva ben 4 palle break e lo vince dopo 16 punti. Sullo slancio positivo scappa avanti di un break sfruttando ben tre doppi falli di Martinez, per il 3-1. Purtroppo il vantaggio non dura niente: Luciano scivola sotto 0-40, salva le prime due chance (un ace) ma cede alla terza, per il 3-2. Martinez salva una delicata palla break nell’ottavo game, e Darderi resiste in un duro turno di servizio sul 5 pari, dove commette un doppio fallo ma vince il gioco ai vantaggi. Martinez servendo sotto 6-5, commette ancora un doppio fallo che lancia Luciano avanti, con due set point sul 15-40. L’italiano sfrutta il secondo, aggiudicandosi il primo set per 7 giochi a 5.

Anche il secondo parziale è un otto volante di emozioni e palle break. Darderi ne salva subito due nel primo turno di battuta; poi tocca a Martinez risalire nel quarto game da 15-40. La battaglia si fa feroce sul tre pari, game di servizio dell’italiano complicatissimo, con ben 4 chance annullate allo spagnolo, con un ace si porta avanti 4-3, ma poi cede il turno di battuta sul 4 pari, sul 15-40. Quando si ipotizza un terzo set, Darderi rilancia: strappa tre palle break con Martinez al servizio per chiudere il set e ottiene il contro break alla terza occasione, per il 5 pari. Luciano, una volta salvatosi, mette la freccia con un ottimo turno di servizio (6-5) e strappando poi il break decisivo allo spagnolo da 15-40, chiudendo l’incontro al secondo match point.

