Bolelli e Vavassori trionfano a Halle: secondo titolo stagionale per il doppio azzurro

Vittoria per la coppia azzurra

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si aggiudicano il torneo ATP 500 di Halle, superando in finale la coppia di casa composta da Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 7-6(3), 7-6(5). Per il duo italiano si tratta del secondo titolo della stagione, dopo quello conquistato a Buenos Aires lo scorso febbraio.

La vittoria consolida la posizione di Bolelli e Vavassori al primo posto nella Race, avvicinandoli ulteriormente alla qualificazione per le ATP Finals di Torino. Per Vavassori si tratta del quinto successo in carriera nel circuito, mentre Bolelli raggiunge quota tredici titoli.

Questa vittoria rappresenta il coronamento di un percorso di crescita per Bolelli e Vavassori, che si confermano tra le coppie più forti del circuito. Il successo a Halle, torneo di prestigio sull’erba, dimostra la loro adattabilità a tutte le superfici e li proietta con grande fiducia verso Wimbledon e le sfide future.

Il match è stato caratterizzato da un grande equilibrio, con entrambe le coppie solide al servizio. Nel primo set, gli azzurri hanno salvato un game complicato sul 3-3, grazie soprattutto alle invenzioni di Vavassori. Il tie-break ha visto prevalere la coppia italiana, con Vavassori protagonista di un punto decisivo sul 4-3 e Bolelli a chiudere sul 7-3.

Anche il secondo set è stato combattuto, con Bolelli che ha dovuto annullare due palle break sul 3-3. Vavassori si è distinto per la sua efficacia al servizio, tenendo tre turni consecutivi a zero. Nel tie-break decisivo, gli italiani hanno preso il largo sul 4-1, ma hanno subito il ritorno dei tedeschi. Sul 5-5, una risposta millimetrica di Bolelli ha regalato il match point, prontamente trasformato dalla coppia azzurra.

ATP Halle Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] 7 7 Kevin Krawietz / Tim Puetz [2] Kevin Krawietz / Tim Puetz [2] 6 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi