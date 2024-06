WTA 500 Eastbourne: Il Main Draw. Jasmine Paolini già al secondo turno

WTA 500 Eastbourne – Tabellone Principale- Erba

(1) Elena Rybakina vs Bye

(WC) Harriet Dart vs Marie Bouzkova

Qualifier vs Qualifier

Leylah Fernandez vs (7) Barbora Krejcikova

(4) Madison Keys vs Bye

Sorana Cirstea vs Qualifier

Karolina Muchova vs Qualifier

Ajla Tomljanovic vs (8) Anastasia Pavlyuchenkova

(5) Jelena Ostapenko vs Qualifier

Katie Boulter vs Qualifier

(WC) Yuriko Miyazaki vs Elise Mertens

Bye vs (3) Jasmine Paolini

(6) Daria Kasatkina vs Xinyu Wang

Yue Yuan vs Anastasia Potapova

Sloane Stephens vs (WC) Emma Raducanu

Bye vs (2) Jessica Pegula