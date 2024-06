ATP 250 Maiorca: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

ATP 250 Maiorca – Tabellone Principale – Erba

(1) Shelton, Ben vs Bye

Nardi, Luca vs Hijikata, Rinky

Qualifier vs Qualifier

Hanfmann, Yannick vs (7) Thompson, Jordan

(3) Mannarino, Adrian vs Bye

Borges, Nuno vs Michelsen, Alex

Munar, Jaume vs Ofner, Sebastian

Martinez, Pedro vs (5) Darderi, Luciano

(8) Eubanks, Christopher vs Mensik, Jakub

(WC) Fognini, Fabio vs Qualifier

Qualifier vs Shevchenko, Alexander

Bye vs (4) Tabilo, Alejandro

(6) Monfils, Gael vs (WC) Thiem, Dominic

Carballes Baena, Roberto vs (WC) Carreno Busta, Pablo

Bautista Agut, Roberto vs Daniel, Taro

Bye vs (2) Humbert, Ugo