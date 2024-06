WTA 500 Bad Hamburg: Il Tabellone Principale. Ostacolo duro per Elisabetta Cocciaretto

WTA 500 Bad Hamburg – Tabellone Principale- Erba

(1) Maria Sakkari vs Elisabetta Cocciaretto

Arantxa Rus vs (WC) Paula Badosa

Angelique Kerber vs Diana Shnaider

Dayana Yastremska vs (8) Mirra Andreeva

(3) Emma Navarro vs Qualifier

Peyton Stearns vs Yulia Putintseva

Qualifier vs Veronika Kudermetova

(WC) Caroline Wozniacki vs (7) Elina Svitolina

(5) Victoria Azarenka vs Linda Noskova

Qualifier vs (WC) Tatjana Maria

(WC) Bianca Andreescu vs Anna Blinkova

Anna Kalinskaya vs (4) Beatriz Haddad Maia

(6) Ekaterina Alexandrova vs Nadia Podoroska

Donna Vekic vs Qualifier

Katerina Siniakova vs Clara Burel

Sara Sorribes Tormo vs (2) Liudmila Samsonova