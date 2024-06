ATP e WTA 500 Eastbourne: I Tabelloni di qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Eastbourne – Tabellone Qualificazione- Erba

(1) Mackenzie McDonald vs (Alt) James McCabe

Charles Broom vs (8) Francisco Comesana

(2) Aleksandar Vukic vs (Alt) Antoine Bellier

Arthur Fery vs (7) Yoshihito Nishioka

(3) Aleksandar Kovacevic vs (WC) Henry Searle

Jan Choinski vs (6) Max Purcell

(4) Arthur Cazaux vs (WC) Giles Hussey

(Alt) Oscar Otte vs (5) Juncheng Shang

WTA 250 Eastbourne- Tabellone Qualificazione- Erba

(1) Magda Linette vs Yafan Wang

(WC) Ranah Stoiber vs (9) Cristina Bucsa

(2) Sofia Kenin vs Daria Saville

Viktorija Golubic vs (8) Caroline Dolehide

(3) Anhelina Kalinina vs (WC) Sarah Beth Grey

Lauren Davis vs (12) Laura Siegemund

(4) Ana Bogdan vs (WC) Ella McDonald

(WC) Eden Silva vs (11) Ashlyn Krueger

(5) Xiyu Wang vs Petra Martic

Elina Avanesyan vs (10) Clara Tauson

(6) Magdalena Frech vs Camila Osorio

Moyuka Uchijima vs (7) Lin Zhu

Court 1 – ore 11:00Magda Linettevs Yafan WangAnhelina Kalininavs Sarah Beth GreyArthur Feryvs Yoshihito NishiokaAleksandar Vukicvs Antoine Bellier(Non prima 16:00)

Court 2 – ore 11:00

Aleksandar Kovacevic vs Henry Searle

Jan Choinski vs Max Purcell

Sofia Kenin vs Daria Saville

Viktorija Golubic vs Caroline Dolehide

Court 4 – ore 11:00

Ranah Stoiber vs Cristina Bucsa

Lauren Davis vs Laura Siegemund

Ana Bogdan vs Ella McDonald

Eden Silva vs Ashlyn Krueger

Court 5 – ore 11:00

Mackenzie McDonald vs James McCabe

Charles Broom vs Francisco Comesana

Arthur Cazaux vs Giles Hussey

Oscar Otte vs Juncheng Shang (Non prima 16:00)

Court 12 – ore 11:00

Xiyu Wang vs Petra Martic

Elina Avanesyan vs Clara Tauson

Magdalena Frech vs Camila Osorio

Moyuka Uchijima vs Lin Zhu