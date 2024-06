Cocciaretto trionfa in rimonta a Birmingham: è in semifinale

Cocciaretto in semifinale

Elisabetta Cocciaretto continua a stupire sull’erba di Birmingham. La tennista marchigiana ha conquistato la semifinale del torneo WTA 250, battendo in rimonta la russa Diana Shnaider con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2 dopo una battaglia di due ore e venticinque minuti.

Ora sfiderà una tra Putintseva – Dolehide.

Nonostante un primo set perso in modo amaro dopo essere stata in vantaggio, Cocciaretto ha dimostrato grande forza mentale, rimanendo concentrata e adattando il suo gioco alle difficoltà dell’avversaria. L’azzurra ha superato anche un piccolo problema fisico, dimostrando una tenacia encomiabile.

Il match è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, con Cocciaretto che ha saputo reagire nei momenti più difficili. Dopo aver perso il primo set 7-5, l’italiana ha trovato la forza per ribaltare la situazione nel secondo parziale, vincendolo 6-4. Nel set decisivo, Cocciaretto ha preso il sopravvento su una Shnaider in evidente difficoltà, chiudendo 6-2.

A fine partita, una raggiante Cocciaretto ha dichiarato: “Sembra che la gente qui mi ami, sono molto contenta di questo supporto. Sono davvero felice, il campo centrale è bellissimo. L’erba è difficile rispetto ad altre superfici per me, ma siamo agli inizi e devo accumulare esperienza e migliorare. Spero di riposarmi e di essere pronta per domani.”

Questa vittoria conferma l’ottimo momento di forma di Elisabetta Cocciaretto, che sta dimostrando di poter competere ad alti livelli anche su una superficie ostica come l’erba. La marchigiana attende ora di conoscere la sua prossima avversaria in semifinale, con la speranza di continuare il suo percorso vincente nel torneo di Birmingham.