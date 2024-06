Challenger Sassuolo, Blois, Poznan, Ilkley e Santa Cruz 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Challenger Sassuolo 🇮🇹 (Italia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Andre Begemann/ Victor Corneavs Marco Bortolotti/ Matthew Christopher Romios

Martin Klizan vs Jesper de Jong (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Federico Coria vs Daniel Altmaier (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner/ Guillermo Duranvs Ryan Seggerman/ Patrik Trhac

Challenger Blois 🇫🇷 (Francia) – Semifinali, terra battuta

1. Benjamin Lock/ Courtney John Lockvs Luca Potenza/ Tennyson Whiting

2. [1] Calvin Hemery vs [5] Alibek Kachmazov (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3/WC] Jules Marie vs Ricardas Berankis (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jiri Barnat / Filip Duda vs Corentin Denolly / Arthur Gea



Il match deve ancora iniziare

Challenger Poznan 🇵🇱 (Polonia) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Genaro Alberto Olivierivs [2] Camilo Ugo Carabelli

2. Maks Kasnikowski vs Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mateus Alves / Daniel Dutra da Silva vs [4] Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Orlando Luz / Marcelo Zormann vs [3] Vladyslav Manafov / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

3. Mateus Alves / Daniel Dutra da Silva OR [4] Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs [2] JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [7] Zachary Svajdavs [4] David Goffin

2. [1] Nicolas Barrientos / Francisco Cabral OR [4] Evan King / Reese Stalder vs Christian Harrison / Fabrice Martin OR [PR] Marcus Daniell / Matwe Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Nicolas Barrientos/ Francisco Cabralvs [4] Evan King/ Reese Stalder

2. [Q] Benjamin Bonzi vs Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

Show Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Christian Harrison / Fabrice Martin vs [PR] Marcus Daniell / Matwe Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Emile Hudd/ David Stevensonvs [2] Finn Reynolds/ Matias Soto

2. [1] Juan Manuel Cerundolo vs [4] Hady Habib (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Facundo Mena vs [5] Alvaro Guillen Meza



Il match deve ancora iniziare

4. Hady Habib / Trey Hilderbrand vs [4] Seita Watanabe / Takeru Yuzuki



Il match deve ancora iniziare