Musetti vola ai quarti del Queen’s: battuto Nakashima in una battaglia di tre set

Lorenzo Musetti continua a sorprendere sull’erba del Queen’s di Londra. Il talentuoso tennista di Carrara ha conquistato il pass per i quarti di finale del prestigioso torneo ATP, sconfiggendo lo statunitense Brandon Nakashima in una battaglia durata oltre due ore e mezza. Il punteggio finale di 6-4, 4-6, 6-4 riflette l’intensità di un match in cui è successo di tutto.

Nonostante l’erba non sia la superficie ideale per esaltare le qualità di entrambi i giocatori, Musetti ha dimostrato una notevole capacità di adattamento. Il primo set ha visto l’azzurro in difficoltà iniziale, ma è riuscito a salvare due palle break cruciali nel terzo gioco. Il momento decisivo è arrivato nel decimo game, quando due splendidi rovesci incrociati hanno regalato a Musetti i set point necessari per chiudere la frazione per 6 a 4 dopo aver annullato sul 4 pari due pericolose palle break dal 15-40.

Il secondo set ha visto Nakashima partire forte, strappando subito il servizio all’italiano. Musetti, però, non si è lasciato scoraggiare e ha immediatamente recuperato il break. Nonostante alcune opportunità non sfruttate, l’azzurro ha ceduto il servizio nel nono game, permettendo all’americano di pareggiare i conti.

Il set decisivo è stato un vero e proprio testa a testa. Musetti ha avuto diverse chance per breakkare l’avversario, ma è stato lui a trovarsi in difficoltà nel nono game. Con grande freddezza, l’italiano ha annullato due palle break, la seconda delle quali grazie a un errore di Nakashima. Questo momento ha segnato la svolta del match: due errori di dritto dello statunitense hanno concesso tre match point a Musetti, che ha chiuso al primo tentativo con una splendida risposta lungolinea seguita da una volée vincente.

Con questa vittoria, Lorenzo Musetti si conferma sempre più un giocatore da erba e si candida come favorito nel prossimo turno contro la wild card britannica Bobby Harris. Il tennista italiano sta dimostrando una crescita costante su questa superficie, lasciando ben sperare per il prosieguo della stagione e, in particolare, per l’imminente Wimbledon.

ATP London / Queen's Club Brandon Nakashima Brandon Nakashima 4 6 4 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 4 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇺🇸 Brandon Nakashima 🇮🇹 Lorenzo Musetti Punteggio servizio 259 275 Ace 7 6 Doppi falli 0 3 Percentuale prime di servizio 57% (53/93) 66% (70/106) Punti vinti con la prima 70% (37/53) 74% (52/70) Punti vinti con la seconda 50% (20/40) 47% (17/36) Palle break salvate 50% (3/6) 83% (10/12) Giochi di servizio giocati 15 15 Punteggio risposta 108 150 Punti vinti in risposta sulla prima 26% (18/70) 30% (16/53) Punti vinti in risposta sulla seconda 53% (19/36) 50% (20/40) Palle break convertite 17% (2/12) 50% (3/6) Giochi di risposta giocati 15 15 Punti vinti a rete 63% (26/41) 73% (16/22) Vincenti 25 34 Errori non forzati 10 16 Punti vinti al servizio 61% (57/93) 65% (69/106) Punti vinti in risposta 35% (37/106) 39% (36/93) Punti totali vinti 47% (94/199) 53% (105/199) Velocità massima servizio 215 km/h 214 km/h Velocità media prima di servizio 199 km/h 191 km/h Velocità media seconda di servizio 162 km/h 153 km/h





Francesco Paolo Villarico