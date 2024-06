Sinner avanza ai quarti di Halle: “Vittoria importante, l’erba richiede adattamento” (sintesi video della partita e nuovo colpo dell’anno)

Jannik Sinner continua il suo percorso vincente al torneo ATP 500 di Halle, confermando il suo status di numero uno al mondo. L’azzurro ha superato l’ungherese Fabian Maroszan con il punteggio di 6-4, 6-7(4), 6-3, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Jan-Lennard Struff.

Dopo la vittoria, Sinner ha commentato: “È la prima volta che ci affrontiamo, Maroszan ha già battuto giocatori incredibili. Quindi sapevo che avrei dovuto giocare molto bene. Il primo set è stato equilibrato, poi mi ha ripreso e nel terzo ho cercato di essere un po’ più aggressivo. Fabian è un giocatore con tanto talento e lo ha dimostrato”.

L’altoatesino ha poi analizzato alcuni aspetti tecnici del suo gioco: “Bisogna variare un po’ di più con la seconda, forse essere un pochino più aggressivi, ma lui ha risposto molto bene. La prima di servizio funziona”. Sinner ha dimostrato di essere consapevole delle aree in cui può migliorare, soprattutto considerando le peculiarità della superficie erbosa.

Infine, il numero uno del mondo ha sottolineato le difficoltà di adattamento all’erba: “Le prime due partite sull’erba non sono mai facili, è una superficie un po’ diversa. Anche se vinci in due set non è detto che la partita sia stata facile”. Queste parole evidenziano la maturità di Sinner, che sa bene quanto sia importante non sottovalutare nessun avversario e continuare a lavorare duramente per migliorare il proprio gioco su questa superficie.

La vittoria contro Maroszan rappresenta un altro passo importante per Sinner nella sua preparazione in vista di Wimbledon. Il tennis dell’azzurro sembra adattarsi sempre meglio all’erba, e le sue prestazioni a Halle stanno dimostrando che può essere un serio contendente anche sui prati londinesi.

Con questa vittoria, Jannik Sinner si conferma non solo come numero uno del ranking, ma anche come uno dei giocatori più completi e versatili del circuito, capace di esprimere un tennis di altissimo livello su tutte le superfici.





