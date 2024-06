Sinner batte Marozsan in tre set, è nei quarti al 500 di Halle. Partita di grande qualità

Erba & Germania. Se metti questi due fattori insieme ad una racchetta da tennis, beh, la mente corre veloce a mr. Boris Becker, monumento del tennis con la sua potenza e gli iconici tuffi. Sinner ad Halle ci sta proprio prendendo gusto ad imitarlo, buttandosi tra i ciuffi e strappando big point super spettacolari, che hanno anche l’effetto di spezzare l’inerzia di match non facili, in particolare quello di oggi contro Marozsan. Dopo il bellissimo punto in tuffo all’esordio nell’ATP 500 di Halle, Jannik ne trova un altro, ancor più difficile perché stavolta era un recupero laterale dopo una smorzata ed è seguita una rincorsa a sinistra e passante, giocato con un controllo misterioso… Pazzesca la rapidità da felino nel rialzarsi, senza perdere la racchetta di mano, senza perdere la visione del campo e dello scambio. Stiamo parlando di Super Campioni, dell’eccellenza, di quella magia che rende Boris e Jannik due leggende della disciplina. Sinner con quel big point all’avvio del terzo set spacca in due una partita complessa, distrae il rivale e allo stesso tempo si esalta, strappa il break all’avvio del set decisivo e vola verso il successo contro Fabian Marozsan, vincendo per 6-4 6-7(4) 6-3 e qualificandosi per i quarti di finale, dove attende Struff o Tsitsipas (ultimo match di giornata).

Era dai tempi di Boris che un tennista non riusciva NON solo a tuffarsi ma a cadere così bene senza mollare la racchetta e ritrovare subito lo scatto per ripartire. E quanto contano i big point, spaccano l'inerzia! (repost, l'altro video cancellato)#Sinner #JannikSinner https://t.co/NuxRS0eD78 — Marco Mazzoni (@marcomazz) June 20, 2024

Una partita complessa, giocata molto bene da un Marozsan davvero tosto al servizio, forte in risposta e prontissimo a prendersi grandi rischi col primo colpo dopo il servizio. Sinner è parso in discreto controllo ma mai davvero dominante; dopo aver vinto il primo set ha avuto due chance per andare a servire per chiudere sul 5 pari, ma il magiaro si è salvato e al tiebreak Sinner dopo una risposta eccezionale nel primo punto è crollato in una serie davvero inusuale di errori, un po’ di fretta gli è costata carissima, con Marozsan pronto ad approfittarne. All’avvio del terzo l’azzurro ha cambiato marcia, con quel big point descritto e 10 minuti complessivi di tennis stellare si è preso l’allungo che ha spaccato la partita. Ha sprecato quindi una prima chance di servire per chiudere, ma nessun problema sulla seconda.

Il dato conclusivo dei vincenti errori (37-30 per Sinner, 24-23 per Marozsan) conferma come sia stata una partita di alta qualità, con entrambi di giocatori pronti a prendersi rischi e chiudere il punto con accelerazioni importanti. Non è stata affatto una passeggiata per Jannik, il magiaro ha servito piuttosto bene, ma ancor più ha giocato con freddezza e qualità i momenti importanti, appoggiandosi sulla sua facilità di esecuzione e sensibilità. Molte sue accelerazioni di rovescio lungo linea hanno letteralmente lasciato fermo Sinner, impossibili da leggere e riprendere. Fabian ha ancora moltissimo margine da esplorare nel suo tennis. Leggero nell’incedere, entra benissimo sulla palla veloce del rivale, anche quella di Sinner quando non è stato terribilmente profondo e intenso. Ha rischiato tanto, movimenti corti e grande velocità, prendendosi molti punti importanti. Complessivamente Jannik è stato superiore, più potente e consistente – e con ben 15 chance di break ottenute, sfruttandone solo 4. Un dato questo non eccellente, ma davvero Fabian se n’è giocate parecchie in modo impeccabile.

Sinner ha disputato una buona partita, è andato molto dritto per dritto, forse fin troppo… vista l’ottima giornata del rivale e come abbia gestito con buon agio la velocità dello scambio. Alla fine Jannik ha prevalso alzando il livello della spinta e in particolare in risposta, entrando da campione in ogni game nel quale Marozsan non ha servito al meglio. Resta soprattutto la pecca del tiebreak, giocato davvero male, con troppa fretta nello scaricare la pallata a tutta dopo il servizio, con tre veri errori gratuiti, non da lui in momento così importante. Ha lavorato anche discretamente bene la palla col back di rovescio Sinner, ed è stato spettacolare per come ha rincorso in avanti e ripreso in modo vincente più smorzate o attacchi stretti. Una vittoria sofferta, contro un ottimo avversario, e che conferma il buonissimo stato di forma fisica dell’azzurro, dato questo fondamentale. Il più importante a pochi giorni dall’avvio di Wimbledon.

Marco Mazzoni

La cronaca

Marozsan inizia il match di secondo turno al servizio. Mette subito in mostra la sensibilità della sua mano, tra un rovescio lungo linea calibrato alla perfezione e poi due prime palle esterne ottime. 1-0. Sinner trova il primo big point del match, accelerazione fulminante col diritto cross in corsa, colpo che ricorda tantissimo la sbracciata iconica di Pete Sampras. A 30 anche Jannik muove lo score. Nel terzo game Sinner cambia ritmo: Fabian va dritto per dritto, ma va letteralmente a sbattere contro il muro dell’azzurro, che gioca più pesante e più profondo. Si ritrova sotto 0-40, tre palle break. Salva le prime due con altrettanti Ace; la terza con una prima palla esterna che Jannik non rimanda di là. Che freddezza. Deve affrontare anche una quarta, ottimo il passante di rovescio di Jannik. Stavolta il BREAK arriva! Sinner sulla seconda di servizio scarica un diritto violentissimo nei piedi del magiaro, che non contiene. 2-1 e servizio. Marozsan è molto offensivo nel quarto gioco, sfrutta le poche prime palle di Sinner e attaccando bene sul 30 pari si procura la chance del contro break. Sbaglia col rovescio l’italiano, un po’ di fretta nell’accelerare in corsa. Contro BREAK, 2 pari, tutto da rifare. È un colpo notevole il rovescio lungo linea dell’ungherese, non lo leggi e la palla esce dalle corde velocissima, e anche la risposta mette in difficoltà l’azzurro appena non mette la prima di servizio (solo 2 punti su 8 seconde palle fino al sesto game). Si avanza sui turni di servizio, con l’italiano che non riesce a salire oltre il 50% di prime in campo, ma nell’ottavo game trova due Ace, per il 4 pari. Fantastico il punto vinto da Sinner sul 30-15, un lob di tocco a punire un attacco in contro tempo. Si va ai vantaggi, grazie a un paio di risposte d’incontro ottime del pusterese. Altra ottima risposta di Jannik, un diritto lungo linea ancora d’incontro che sorprende Fabian, c’è di nuovo palla break, e seconda di servizio… Bravo Sinner! Guadagna il centro del campo, spara uno dei suoi diritti cross molto pesanti, e Marozsan non contiene. BREAK Sinner, ottimo davvero in risposta, serve sul 5-4 per aggiudicarsi il set. Serve bene Jannik, un Ace sul 15 pari poi una bordata al corpo, 40-15 e due Set Point. Basta il primo, altro servizio esterno, carico di slice, che Marozsan può solo sfiorare. 6-4 Sinner. Così così al servizio, ma cresciuto nel set, insieme alla risposta che gli ha fruttato l’allungo decisivo nel nono game.

Secondo set, Marozsan al servizio. Inizia bene, game a zero sicuro con la prima palla. Si complica un po’ la vita Sinner, da 40-0 ai vantaggi, ma risolve con due ottimi servizi. Il set scorre via come il vento sui turni di battuta, in risposta nessuno riesce ad incidere. Sul 4-3 Marozsan, Sinner commette un doppio fallo, poi rimedia con un attacco in contro tempo eccellente, chiuso con una volée di rovescio molto elegante oltre che efficace. Con una splendida risposta e poi bordata col diritto, Marozsan forza il game ai vantaggi. Arriva uno degli scambi più lunghi del set, lo comanda Jannik e strappa il punto con un forcing consistente. 4 pari. Si entra nel rush finale, e l’attenzione in risposta di Sinner cresce. Mette pressione al magiaro, 30 pari, ma con classe Marozsan trova quell’accelerazione di rovescio lungo linea che non vedi e non puoi riprendere. 5-4. Sinner impatta 5 pari, e continua a martellare con la risposta, sempre più ficcante. Con una pressione crescente forza l’errore col rovescio del rivale, gli vale il 15-30. Ancora in risposta, stavolta di rovescio, cross, nell’angolo, e Marozsan sbaglia. 15-40, due palle break, le prime del set! Con una deviazione del nastro Fabian salva la prima (non ottimo il tocco di Jannik, forse non sapeva che direzione dare), 30-40. Ottima prima palla in pancia, parità. Si salva l’ungherese, si porta 6-5. Sinner raggiunge il tiebreak, diritto potente e anche un tocchetto sotto rete eccellente. Inizia col punto esclamativo Jannik: risposta clamorosa col diritto, ancora quella traiettoria cross che atterra letteralmente nell’angolo, così rapida che chi serve non la vede proprio. 1-0. Poi sbaglia col diritto, molto profondo Marozsan, 1 pari. Ancora out il diritto dell’italiano, rischia fin troppo con poco equilibro, 2-1 Marozsan, e poi 4-1 col servizio. Si gira 4-2, Ace Sinner. Altro errore di Jannik, il terzo col colpo dopo il servizio, stavolta col rovescio che svaria via largo. 5-2 e servizio Marozsan. Niente, impreciso Sinner, tira in corridoio un diritto su palla mal centrata del rivale. 6-2 Marozsan con ben quattro palle set. Trova finalmente un punto Jannik, gran rovescio, 3-6, poi 4-6 con un comodo smash. Lo smash stavolta condanna l’italiano, esagera nella spinta e la palla muore in rete. 7 punti 4 Marozsan, si va al terzo. Pessimo tiebreak del n1. del mondo, ben 5 errori, tre davvero gratuiti.

Sinner inizia alla battuta il set decisivo. Non un game fluido, ancora qualche incertezza, ma scatta avanti 1-0. Il secondo game inizia con un altro punto strepitoso, in tuffo con capriola di Jannik, quindi si rialza, corre e tira il passante vincente di rovescio. Standing ovation, che spettacolo! Questo big point forse distrae il rivale, che sparacchia e si ritrova sotto 0-30 e poi 0-40, con una progressione mortale dell’azzurro. Il BREAK arriva sul 15-40, forza in corridoio col diritto Fabian, 2-0 Sinner. Quanto contano i big point, spaccano equilibri e “momenti”, e tendenzialmente vanno al più forte. Due Ace nel terzo game, strappo di qualità per Jan-the-Fox, 12 punti a 4 e soprattutto 3-0. Dopo la scossa violenta del secondo game, il set torna sui binari del servizio, e Jannik veleggia sopra il 70% di prime in campo. 4-1 Sinner. Forte del vantaggio, l’azzurro libera il braccio in risposta, clamoroso l’attacco contro tempo sul primo punto del sesto game, da manuale dell’erba. Marozsan non crolla, ma prende troppi rischi. Sul 30 pari esagera col diritto dal centro, colpito in leggero ritardo e la palla gli vola larga. Palla break per Sinner. Si scambia a grande velocità, Jannik è dubbioso su di un colpo di scambio del rivale, ma la palla non è chiamata out e sbaglia. Con un lob eccezionale dopo una smorzata Sinner si prende la seconda palla break; con un Ace il magiaro si salva di nuovo. È il game più duro del match, Sinner vuole chiuderla qua, Marozsan non crolla, ma concede la terza chance con un errore nell’approccio col diritto, giocato con troppa sicurezza. Fabian si aggrappa al diritto dopo la battuta, è stato davvero efficace in questa fase, prendendosi grandi rischi. Rischi che non sempre pagano… ecco la quarta PB per Jan. Stavolta si scambia, Sinner si prende il centro del campo e quel diritto cross dal centro è una sentenza per potenza e angolo. BREAK Sinner, serve avanti 5-1. Un break di prepotenza, lo voleva e s’è preso. Da n.1. Forse paga lo sforzo del duro game in risposta, l’azzurro a zero subisce un contro break, troppi errori, 5-2. Poco male: di nuovo in risposta Jannik mette enorme pressione al magiaro, che non trova punti col servizio. Lo score è 15-40, due Match Point Sinner. Non chiude, esce di poco un passante lungo linea sul secondo, non era impossibile per lui. 5-3, seconda chance per Sinner per chiudere. Stavolta la prima di servizio c’è, e nonostante in risposta Marozsan ci provi Jannik vola 30-0 e poi 40-0 con un recupero eccezionale su di una smorzata ottima del rivale. Sorride amaro Fabian, arrivare, frenare e toccare con quella naturalezza e roba per pochi. Altre 3 palle match. Basta la prima, sbaglia col diritto in scambio l’ungherese. Finisce 6-3, ottima partita. Bravo Sinner a riprendersi subito da un tiebreak pessimo e alzare il livello. Applausi a Marozsan, ha confermato di esser un tennista di grande qualità.

[1] Jannik Sinner vs Fabian Marozsan



ATP Halle Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 6 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 4 7 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Marozsan 40-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Marozsan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Marozsan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Marozsan 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1