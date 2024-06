Challenger Sassuolo, Blois, Poznan, Ilkley e Santa Cruz 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Challenger Sassuolo 🇮🇹 (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyervs Martin Klizan

Alexander Weis vs Jesper de Jong (Non prima 1:30)



Il match deve ancora iniziare

Federico Coria vs Marco Cecchinato (Non prima 3:30)



Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier vs Riccardo Bonadio (Non prima 6:00)



Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Federico Bondioli / Marco Cecchinato



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 12:00

Marco Bortolotti / Matthew Christopher Romios vs Petr Nouza / Patrik Rikl



Il match deve ancora iniziare

Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs Andre Begemann / Victor Cornea



Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo / Sam Weissborn vs Marcelo Demoliner / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

Challenger Blois 🇫🇷 (Francia) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Blois Florent Bax Florent Bax 30 0 Gabriel Debru • Gabriel Debru 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Debru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0

1. [Q] Florent Baxvs Gabriel Debru

2. [1] Calvin Hemery vs Moez Echargui



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Florent Bax OR Gabriel Debru vs Remy Bertola OR [3/WC] Jules Marie (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Calvin Hemery OR Moez Echargui vs [Alt] Corentin Denolly OR Michael Geerts



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Remy Bertola vs [3/WC] Jules Marie



ATP Blois Remy Bertola • Remy Bertola 0 1 Jules Marie [3] Jules Marie [3] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Bertola 1-2 J. Marie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Bertola 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Marie 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [Alt] Corentin Denolly vs Michael Geerts



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Ergi Kirkin OR [Q] Edas Butvilas vs [Q] Lucas Bouquet OR [5] Alibek Kachmazov (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Federico Iannaccone OR Ricardas Berankis vs [WC] Arthur Gea OR Martin Landaluce



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Lucas Bouquet vs [5] Alibek Kachmazov



ATP Blois Lucas Bouquet Lucas Bouquet 0 0 Alibek Kachmazov [5] • Alibek Kachmazov [5] 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Kachmazov 15-0 0-1 L. Bouquet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Federico Iannaccone vs Ricardas Berankis



Il match deve ancora iniziare

3. Benjamin Lock / Courtney John Lock vs [3] Siddhant Banthia / Divij Sharan (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Remy Bertola / Michael Geerts vs Corentin Denolly / Arthur Gea



Il match deve ancora iniziare

ATP Blois Ergi Kirkin [4] • Ergi Kirkin [4] 0 0 Edas Butvilas Edas Butvilas 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Kirkin 0-15 0-30 0-1 E. Butvilas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [4] Ergi Kirkinvs [Q] Edas Butvilas

2. [WC] Arthur Gea vs Martin Landaluce



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Thomas Fancutt / Rubin Statham vs Jiri Barnat / Filip Duda (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Gabriel Debru / Paul Inchauspe vs Luca Potenza / Tennyson Whiting



Il match deve ancora iniziare

Challenger Poznan 🇵🇱 (Polonia) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

ATP Poznan Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski • Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski 0 5 George Goldhoff / Szymon Walkow George Goldhoff / Szymon Walkow 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Drzewiecki / Matuszewski 5-2 G. Goldhoff / Walkow 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 G. Goldhoff / Walkow 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Drzewiecki / Matuszewski 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 G. Goldhoff / Walkow 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Drzewiecki / Matuszewski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 G. Goldhoff / Walkow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df df 0-0 → 1-0

1. Karol Drzewiecki/ Piotr Matuszewskivs George Goldhoff/ Szymon Walkow

2. Kamil Majchrzak vs [WC] Pablo Carreno Busta (non prima ore: 12:00)



ATP Poznan Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 0 5 Pablo Carreno Busta • Pablo Carreno Busta 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Carreno Busta 5-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Maks Kasnikowski vs Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Orlando Luz / Marcelo Zormann OR Alexandru Jecan / David Pichler vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski OR George Goldhoff / Szymon Walkow (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Filip Cristian Jianu OR Samuel Vincent Ruggeri vs Kamil Majchrzak OR [WC] Pablo Carreno Busta (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Poznan Genaro Alberto Olivieri Genaro Alberto Olivieri 1 6 6 Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 6 3 4 Vincitore: Olivieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Alberto Olivieri 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 2-3 → 3-3 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 E. Dalla Valle 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-3 → 1-3 G. Alberto Olivieri 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 G. Alberto Olivieri 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Dalla Valle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. Genaro Alberto Olivierivs Enrico Dalla Valle

2. [5] Vitaliy Sachko vs [Q] Gastao Elias



ATP Poznan Vitaliy Sachko [5] Vitaliy Sachko [5] 0 1 Gastao Elias • Gastao Elias 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Elias 1-2 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Elias 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 V. Sachko 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [6] Nick Hardt vs Genaro Alberto Olivieri OR Enrico Dalla Valle



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Vladyslav Manafov / Luca Sanchez vs Markos Kalovelonis / Petros Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Vitaliy Sachko OR [Q] Gastao Elias vs [2] Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

6. Mateus Alves / Daniel Dutra da Silva vs Genaro Alberto Olivieri / Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Orlando Luz / Marcelo Zormann vs Alexandru Jecan / David Pichler



ATP Poznan Orlando Luz / Marcelo Zormann [1] Orlando Luz / Marcelo Zormann [1] 30 5 Alexandru Jecan / David Pichler • Alexandru Jecan / David Pichler 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Jecan / Pichler 0-15 0-30 df 5-4 O. Luz / Zormann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 A. Jecan / Pichler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Jecan / Pichler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 O. Luz / Zormann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Jecan / Pichler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Jecan / Pichler 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Filip Cristian Jianu vs Samuel Vincent Ruggeri



Il match deve ancora iniziare

3. Inigo Cervantes / David Vega Hernandez vs [2] JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [8] Stefano Napolitanovs [Q] Benjamin Bonzi

2. [SE] Charles Broom vs [7] Zachary Svajda



Il match deve ancora iniziare

3. Harold Mayot vs [2] Lloyd Harris



Il match deve ancora iniziare

4. [4] David Goffin vs Terence Atmane



Il match deve ancora iniziare

5. [PR] Marcus Daniell / Matwe Middelkoop vs [2] N.Sriram Balaji / Luke Johnson



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Titouan Droguet vs [3] Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Tomas Barrios Vera vs Lukas Klein



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Stefano Napolitano OR [Q] Benjamin Bonzi vs Titouan Droguet OR [3] Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Tomas Barrios Vera OR Lukas Klein vs [SE] Charles Broom OR [7] Zachary Svajda



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Evan King / Reese Stalder vs Andre Goransson / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Nicolas Barrientos / Francisco Cabral vs Tristan Schoolkate / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

3. Sander Arends / David Pel vs Christian Harrison / Fabrice Martin



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Alvaro Guillen Mezavs Garrett Johns

2. [4] Hady Habib vs Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Murkel Dellien / Iker Mateo Dellien Velasco vs [2] Finn Reynolds / Matias Soto



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Seita Watanabe / Takeru Yuzuki vs Garrett Johns / Noah Schachter



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 16:00)

1. Tomas Farjat / Renzo Olivo vs [3] Emile Hudd / David Stevenson



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Facundo Mena vs [Q] Leonardo Aboian



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Juan Manuel Cerundolo vs [6] Pedro Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

4. Hady Habib / Trey Hilderbrand vs Leonardo Aboian / Valerio Aboian



Il match deve ancora iniziare