Wimbledon 2024: svelate le wild card, tanti nomi illustri nel tabellone femminile

Dovremo attendere ancora fino al 1° luglio per vedere l’inizio dell’azione nei tabelloni principali di Wimbledon 2024, ma questo mercoledì abbiamo scoperto chi saranno i fortunati che riceveranno una wild card per partecipare all’evento, sia direttamente che attraverso le qualificazioni. Mentre nel tabellone ATP vediamo che tutti gli uomini condividono la bandiera britannica, in quello femminile troviamo nomi illustri come Angelique Kerber, Caroline Wozniacki o Naomi Osaka, oltre a Emma Raducanu, che non poteva mancare all’appuntamento. Tuttavia, gli organizzatori lasciano ancora in sospeso alcuni inviti per valutare fino all’ultimo momento chi potrebbe meritarli.

GENTLEMEN’S SINGLES

1. Liam BROADY (GBR) 🇬🇧

2. Jan CHOINSKI (GBR) 🇬🇧

3. Jacob FEARNLEY (GBR) 🇬🇧

4. Arthur FERY (GBR) 🇬🇧

5. Billy HARRIS (GBR) 🇬🇧

6. Paul JUBB (GBR) 🇬🇧

7. Henry SEARLE (GBR) 🇬🇧

8. To be announced

LADIES’ SINGLES

1. Francesca JONES (GBR) 🇬🇧

2. Angelique KERBER (GER) 🇩🇪

3. Yuriko Lily MIYAZAKI (GBR) 🇬🇧

4. Naomi OSAKA (JPN) 🇯🇵

5. Emma RADUCANU (GBR) 🇬🇧

6. Heather WATSON (GBR) 🇬🇧

7. Caroline WOZNIACKI (DEN) 🇩🇰

8. To be announced

GENTLEMEN’S QUALIFYING SINGLES

1. Oliver BONDING (GBR) 🇬🇧

2. Charles BROOM (GBR) 🇬🇧

3. Jay CLARKE (GBR) 🇬🇧

4. Felix GILL (GBR) 🇬🇧

5. George LOFFHAGEN (GBR) 🇬🇧

6. Jack PINNINGTON JONES (GBR) 🇬🇧

7. To be announced

8. Wild Card Play-off place

9. Wild Card Play-off place

LADIES’ QUALIFYING SINGLES

1. Emily APPLETON (GBR) 🇬🇧

2. Amarni BANKS (GBR) 🇬🇧

3. Sonay KARTAL (GBR) 🇬🇧

4. Hannah KLUGMAN (GBR) 🇬🇧

5. Clervie NGOUNOU (USA) 🇺🇸

6. Mika STOJSAVLJEVIC (GBR) 🇬🇧

7. Mingge XU (GBR) 🇬🇧

8. Wild Card Play-off place

9. Wild Card Play-off place

GENTLEMEN’S DOUBLES

1. Liam BROADY (GBR) 🇬🇧 / Billy HARRIS (GBR) 🇬🇧

2. Charles BROOM (GBR) 🇬🇧 / Arthur FERY (GBR) 🇬🇧

3. Jay CLARKE (GBR) 🇬🇧 / Marcus WILLIS (GBR) 🇬🇧

4. Daniel EVANS (GBR) 🇬🇧 / Henry SEARLE (GBR) 🇬🇧

5. Jacob FEARNLEY (GBR) 🇬🇧 / Jack PINNINGTON JONES (GBR) 🇬🇧

6. To be announced

7. To be announced

LADIES’ DOUBLES

1. Emily APPLETON (GBR) 🇬🇧 / Yuriko Lily MIYAZAKI (GBR) 🇬🇧

2. Alicia BARNETT (GBR) 🇬🇧 / Freya CHRISTIE (GBR) 🇬🇧

3. Harriet DART (GBR) 🇬🇧 / Maia LUMSDEN (GBR) 🇬🇧

4. To be announced

5. To be announced

6. To be announced

7. To be announced