ATP 500 Halle: Berrettini batte Michelsen, ottima prestazione col rovescio per l’italiano (sintesi video della partita)

Chi ha sempre puntato il dito contro il rovescio di Matteo Berrettini, forse oggi dovrà ricredersi. L’azzurro soffre una partenza incerta all’esordio sull’erba del 500 di Halle, va sotto di un break contro il giovane statunitense Alex Michelsen ma dopo una manciata di game prende ritmo, iniziando a giostrare con perfetta lucidità tattica servizio, diritto e soprattutto il rovescio, oggi davvero efficace sia nell’accelerazione a tutto braccio che con il back. Proprio una gestione perfetta di tagli e variazioni continue col rovescio – insieme ad una risposta cresciuta in modo esponenziale – Matteo ha mandato a gambe all’aria la resistenza di Michelsen, vincendo per 7-6(5) 6-2 un match che gli apre le porte del secondo turno contro Marcos Giron, altro statunitense ma dotato di un tennis molto diverso. Un buon match, in crescendo dopo un avvio a singhiozzo, che ha messo in mostra un Berrettini non solo potente ma assai sagace nella gestione degli spazi del campo e dei tempi gioco.

Michelsen è partito spedito: servizio, aggressività e colpi assai profondi. Finché è riuscito a stazionare sulla sua “piazzola” di sparo preferita, non lontano dalla riga di fondo, ha condotto le operazioni con buon agio, forte anche degli errori di un Berrettini scattato male dai blocchi. Il problema non è stato nemmeno la velocità dei piedi ad arrivare sulla palla, Matteo proprio dava l’impressione di sentire male la palla, o non aver braccio sciolto e fiducia per controllare i colpi a buona velocità. Giocava come trattenuto, alternando qualche ottima accelerazione ad errori vistosi, e pure il servizio si accendeva e spegneva senza una logica. C’ha messo una ventina di minuti a sciogliersi, è tutto è nato dal colpo che oggi l’ha portato a girare il match e vincere: un monumentale back di rovescio. Colpo assai sottovalutato nel suo repertorio, e che al rientro dopo i suo lunghissimo stop da fine estate 2023 sembra assai migliorato, più ficcante e versatile. Michelsen ha iniziato a spingere molto sul lato sinistro dell’italiano, consapevole della potenza del diritto di Matteo, ma così facendo s’è “scavato la fossa” da solo… Infatti a forza di giocare di rovescio, Berrettini si è attivato, ha trovato impatti sempre più precisi e proprio con un uso sapiente del taglio da sinistra ha alzato il livello di gioco e mandato fuori posizione Michelsen. Infatti l’americano è assai modesto ancora nel fare i piccoli passi verso la palla, gli aggiustamenti per trovare una buona posizione per colpire; Matteo l’ha capito e l’ha massacrato con continue variazioni tra qualche rovescio in spinta carico di spin, poi taglio lungo linea, quindi taglio stretto, e infine smorzata o approccio alla rete, tutto orchestrato alla perfezione per non dare mai riferimenti e ritmo all’avversario.

Un crescendo spettacolare di Matteo, che forte di un servizio tornato a pungere e delle sue spallate col diritto ha rimontato il break di svantaggio, si è issato al tiebreak dove ha strappato i punti decisivi proprio portando fuori posizione l’avversario, chiamato avanti e quindi passato. Impressionante poi lo strappo dal 3-2, dove Berrettini è salito in cattedra con una serie di punti vinti con tagli e passanti d’autore. Davvero uno spettacolo vederlo correre libero sul campo, rapido nello spostarsi a sinistra non per scatenare il suo “dirittone” inside out (pochi oggi, ma come sempre ottimi) ma per affettare la palla con tagli vigorosi e scendere a rete, o cercare dei lungo linea profondissimi e lenti che hanno mandato k.o. il diritto tutt’altro che sicuro del rivale correndo da quel lato. Discreti i numeri al servizio di Berrettini, ma per una volta è bello sottolineare come la sua vittoria non sia venuta dalla potenza della prima palla, e nemmeno dal diritto dopo la battuta, che ha usato comunque bene.

La miglior notizia di questa vittoria è poter commentare un Matteo veloce in campo, scattante e reattivo, pronto a tre o quattro rincorse dietro la riga fondo gestite senza affanno o dare l’impressione di essere al limite. Sta crescendo di condizione match dopo match, mettendo a punto ogni colpo. Avanti così, c’è spazio per fare molto bene in quel Halle…

Marco Mazzoni

La cronaca

Michelsen inizia il match al servizio, sotto un discreto sole dopo il diluvio di ieri. Pochi colpi bastano per intuire come Alex abbia potenza da vendere, ma sugli spostamenti la reattività breve non sia il suo punto forte. L’americano vince il primo game, quindi Matteo si ferma, qualcosa gli entra nell’occhio sinistro. Va al servizio e spara subito un Ace, però nello scambio la potenza e la risposta di Michelsen sono assai efficaci. Berrettini si ritrova sotto 15-40. Salva la prima con una bordata col diritto, ma il BREAK arriva sulla seconda, costretto a un back di rovescio in allungo che non passa la rete. La pressione di Michelsen è notevole e da fondo non concede molto, mentre Matteo è poco preciso in quest’avvio. Con due Ace (e un doppio fallo) il 19enne californiano vola 3-0. L’azzurro entra in partita vincendo il quarto game, ma il suo tennis resta incerto, strappi di grande potenza ma anche troppi errori in spinta, e poco incisivo in risposta. Finalmente si scioglie servendo sotto 4-1, con un diritto dei suoi e poi un bel tocco col back sull’attacco del rivale, 2-4. Nel settimo game anche la risposta di Matteo diventa più incisiva, si porta 30 pari e Michelsen commette doppio fallo, c’è la prima palla break per l’azzurro. Lavora bene la palla col rovescio Berrettini, prima palla più alta poi back, e i piedi di Alex sono pesanti… Sbaglia lo statunitense, Contro BREAK Berrettini, serve sotto 4-3. E serve “da Berrettini”, tre prime palle ottime, poi un tocco di rovescio ad una mano, in contro balzo, che controllo col polso! Esecuzione top, gli vale il 4 pari. Sul 5 pari una risposta ottima di Matteo disinnesca il tentativo di S&V di Michelsen, il game va ai vantaggi. Bravissimo Matteo! Non fa la differenza col servizio Alex, si scambia, cambia mille effetti col back Berrettini, ne gioca uno perfido, corto e storto, e passa il giovane rivale. Palla break! Se la gioca bene Michelsen, trova un’improvvisa accelerazione di rovescio lungo linea che sorprende l’italiano. Urla Alex dopo il servizio che gli vale il 6-5. Matteo impatta 6 pari, Tiebreak Time. Sul 2-1, Matteo si difende bene e ancora con lo slice cambia ritmo, Michelsen sbaglia. 3-1 Berrettini. Alex si prende subito il punto in risposta con una difesa ottima, chiusa con un passante in corsa per niente facile, 3-2. Doppio fallo per Matteo, si gira 3 pari, poi un Ace, 4-3. Rischia molto l’americano, trova grande profondità e quindi un Ace, 5-4. Con servizio e diritto, Berrettini ha il primo Set Point sul 6-5. Ecco il passante! Scende a rete lo statunitense ma l’attacco è non così lungo e sul diritto di Matteo, che non si fa pregare. Spallata violente e via, 7 punti a 5 Berrettini.

Il secondo set scorre via rapidissimo sui turni di battuta, domina il servizio, fino al 3-2 Berrettini. Matteo in risposta è bravissimo a cambiare ritmo col rovescio, dei back magistrali che mandano fuori posizione Michelsen e gli aprono lo spazio all’accelerazione di diritto. 30 pari e poi altro punto con uno schema simile, variazioni che provocano l’errore di rovescio di Alex. 30-40, palla break! Fantastico Berrettini! chiama a rete il rivale con l’ennesimo back e via col passante in corsa di diritto, una fucilata imprendibile cross, che provoca anche l’ira di Alex, per come è crollato nella ragnatela dell’avversario. Lucidissimo Matteo, un BREAK che lo porta a servire avanti 4-2. E il servizio c’è, un Ace e via, 40-0, quasi senza giocare, con il diritto davvero pesante dal centro, pronto a far correre Michelsen e provocarne gli errori. A 30 lo score segna 5-2 Berrettini, a un passo dalla vittoria. È confuso ormai Michelsen, sbaglia totalmente i tempi dell’attacco, con approccio totalmente errato che manda a nozze il passante di rovescio di Berrettini, molto in “palla” oggi. E poi col back di rovescio, volutamente un po’ più corto, ma fa fare al rivale un paio di passi in avanti che manda totalmente in bambola la sua reazione e colpi. 0-30. Con un cross di rovescio vincente, una rasoiata nemmeno così potente ma molto precisa, c’è lo 0-40, Tre Match Point Berrettini!!! Basta il primo, altra grandissima difesa e passante di rovescio in corsa ad una mano. Impressionante impennata di qualità di Matteo, che dal 3-2 ha spaccato la partita letteralmente, tra potenza, servizi e un back di rovescio monumentale. Al prossimo turno c’è ancora un’americano, Giron, sarà match del tutto diverso. Ma molto bene Berrettini.

[SE] Matteo Berrettini vs [Q] Alex Michelsen 1T



ATP Halle Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 Alex Michelsen Alex Michelsen 6 2 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 3-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 df 4-3* ace 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Michelsen 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1