ATP 500 Queen’s e Halle, WTA 500 Berlino, WTA 250 Birmingham e WTA 125 Gaiba: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Cocciaretto inarrestabile a Birmingham: elimina anche Stephens e vola ai quarti

Elisabetta Cocciaretto continua a stupire nel WTA 250 di Birmingham. Dopo aver estromesso la testa di serie numero 1, Jelena Ostapenko, la tennista marchigiana ha eliminato un’altra ex campionessa Slam, l’americana Sloane Stephens, con il punteggio di 6-4, 6-2, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale.

La chiave del successo di Cocciaretto è stata la costanza al servizio, soprattutto con la seconda palla. Nonostante una percentuale di prime in campo inferiore a quella di Stephens (59,6% contro 75,5%), la marchigiana ha vinto il 70,6% dei punti con la prima e, soprattutto, il 69,6% con la seconda, un dato eccezionale.

Nonostante un inizio di match non facile, con Stephens che si è portata avanti 4-1, Cocciaretto ha saputo reagire con grande carattere. Dall’1-4, l’azzurra ha infilato una serie di cinque giochi consecutivi, sfruttando anche alcuni errori gratuiti dell’avversaria, e si è aggiudicata il primo set per 6-4.

Nel secondo parziale, Cocciaretto ha preso il controllo delle operazioni. Sul 2-2, la marchigiana ha strappato il servizio a Stephens, salendo 3-2. Pur non sfruttando due palle break sul 4-2, Elisabetta ha trovato un gran passante di rovescio che le ha regalato il doppio break di vantaggio. Pochi minuti dopo, l’azzurra ha chiuso i conti sul 6-2, staccando il biglietto per i quarti di finale.

Ai quarti di finale, Elisabetta Cocciaretto affronterà la vincente del match tra la russa Diana Shnaider e la ceca Marie Bouzkova. I precedenti sorridono all’azzurra, che conduce 2-0 contro Shnaider e 1-0 contro Bouzkova.

La vittoria contro Stephens conferma l’ottimo momento di forma di Cocciaretto, che sta dimostrando di poter competere ad alti livelli anche sull’erba. La tennista italiana, con la sua solidità da fondo campo e la capacità di variare il gioco, si candida a essere una delle protagoniste della seconda parte del torneo di Birmingham.

ATP 500 Halle 🇩🇪 (Germania) – 2° Turno, erba

ATP Halle Luciano Darderi Luciano Darderi 7 5 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 7 7 Vincitore: Struff

1. Luciano Darderivs Jan-Lennard Struff1T

2. [WC] Dominik Koepfer vs Arthur Fils



ATP Halle Dominik Koepfer Dominik Koepfer 3 4 Arthur Fils Arthur Fils 6 6 Vincitore: Fils

3. [3] Daniil Medvedev vs Zhizhen Zhang



ATP Halle Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 3 6 6 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 2 7 Vincitore: Zhang

4. Lorenzo Sonego vs [2] Alexander Zverev



ATP Halle Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 0 3 Alexander Zverev [2] • Alexander Zverev [2] 0 4

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [SE] Matteo Berrettini vs [Q] Alex Michelsen 1T



ATP Halle Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 Alex Michelsen Alex Michelsen 6 2 Vincitore: Berrettini

2. Hubert Hurkacz / Jannik Sinner vs [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



ATP Halle Hubert Hurkacz / Jannik Sinner Hubert Hurkacz / Jannik Sinner 6 5 11 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow [3] 4 7 9 Vincitore: Hurkacz / Sinner

3. Christopher Eubanks vs [7] Alexander Bublik



ATP Halle Christopher Eubanks Christopher Eubanks 7 4 6 Alexander Bublik [7] Alexander Bublik [7] 6 6 3 Vincitore: Eubanks

4. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs [2] Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP Halle Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 6 3 Kevin Krawietz / Tim Puetz [2] Kevin Krawietz / Tim Puetz [2] 7 6 Vincitore: Krawietz / Puetz

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Halle Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 6 4 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 7 6 Vincitore: Doumbia / Reboul

2. [WC] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs [Q] Yuki Bhambri / Albano Olivetti



ATP Halle Constantin Frantzen / Hendrik Jebens Constantin Frantzen / Hendrik Jebens 5 7 10 Yuki Bhambri / Albano Olivetti Yuki Bhambri / Albano Olivetti 7 6 7 Vincitore: Frantzen / Jebens

3. [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Lucky Loser /



ATP Halle Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] 6 6 Pedro Martinez / Aleksandr Nedovyesov Pedro Martinez / Aleksandr Nedovyesov 6 3 3 Vincitore: Bolelli / Vavassori

4. [4] Hugo Nys / Jan Zielinski vs [WC] Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer



ATP Halle Hugo Nys / Jan Zielinski [4] Hugo Nys / Jan Zielinski [4] 6 6 8 Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer 7 3 10 Vincitore: Hanfmann / Koepfer

ATP 500 Londra Queen’s 🇬🇧 (Regno Unito) – 2° Turno, erba

ATP London / Queen's Club Rinky Hijikata Rinky Hijikata 7 7 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Vincitore: Hijikata

1. [Q] Rinky Hijikatavs Matteo Arnaldi

2. [3] Grigor Dimitrov vs Sebastian Korda



ATP London / Queen's Club Grigor Dimitrov [3] Grigor Dimitrov [3] 4 6 5 Sebastian Korda Sebastian Korda 6 3 7 Vincitore: Korda

3. Jordan Thompson vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 16:00)



ATP London / Queen's Club Jordan Thompson • Jordan Thompson 0 4 Andy Murray Andy Murray 0 1 Vincitore: Thompson

4. [PR] Milos Raonic vs [4] Taylor Fritz



ATP London / Queen's Club Milos Raonic Milos Raonic 2 6 Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 1* 6

Court 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [7] Neal Skupski / Michael Venus vs Ugo Humbert / Ben Shelton



ATP London / Queen's Club Neal Skupski / Michael Venus [7] Neal Skupski / Michael Venus [7] 6 6 Ugo Humbert / Ben Shelton Ugo Humbert / Ben Shelton 4 3 Vincitore: Skupski / Venus

2. [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Jack Draper / Cameron Norrie (non prima ore: 15:00)



ATP London / Queen's Club Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [6] 6 6 Jack Draper / Cameron Norrie Jack Draper / Cameron Norrie 4 4 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin

Court 5 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Sebastian Baez / Adrian Mannarino vs [5] Wesley Koolhof / Nikola Mektic



ATP London / Queen's Club Sebastian Baez / Adrian Mannarino Sebastian Baez / Adrian Mannarino 6 3 3 Wesley Koolhof / Nikola Mektic [5] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [5] 4 6 10 Vincitore: Koolhof / Mektic

2. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [LL] Alexander Erler / Lucas Miedler



ATP London / Queen's Club Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [1] 6 6 Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 6 4 4 Vincitore: Bopanna / Ebden

WTA 500 Berlin 🇩🇪 (Germania) – 1°-2° Turno, erba

WTA Berlin Victoria Azarenka Victoria Azarenka 0 6 6 0 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 0 3 3 0 Vincitore: Azarenka

Victoria Azarenkavs Zeynep Sonmez

Xinyu Wang vs (8) Ons Jabeur Non prima 12:00



WTA Berlin Xinyu Wang Xinyu Wang 0 4 6 0 Ons Jabeur [8] • Ons Jabeur [8] 0 6 7 0 Vincitore: Jabeur

Katerina Siniakova vs (6) Qinwen Zheng



WTA Berlin Katerina Siniakova Katerina Siniakova 40 5 Qinwen Zheng [6] • Qinwen Zheng [6] 40 3

(5) Marketa Vondrousova vs Anna Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

Daria Kasatkina vs (2) Aryna Sabalenka Non prima 16:30



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel vs (3) Lyudmyla Kichenok / (3) Nadiia Kichenok



WTA Berlin Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0 6 4 0 Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok [3] • Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok [3] 0 7 6 0 Vincitore: Kichenok / Kichenok

(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Ellen Perez vs Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova



WTA Berlin Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [1] 7 3 8 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 6 6 10 Vincitore: Chan / Kudermetova

Victoria Azarenka / Paula Badosa vs Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva



WTA Berlin Victoria Azarenka / Paula Badosa Victoria Azarenka / Paula Badosa 0 6 3 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva • Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 0 3 4

(4) Coco Gauff / (4) Jessica Pegula vs Linda Noskova / Katerina Siniakova



WTA Berlin Coco Gauff / Jessica Pegula [4] Coco Gauff / Jessica Pegula [4] 15 4 0 Linda Noskova / Katerina Siniakova • Linda Noskova / Katerina Siniakova 0 6 5

Jule Niemeier / Noma Noha Akugue vs (2) Demi Schuurs / (2) Luisa Stefani



WTA Berlin Jule Niemeier / Noma Noha Akugue • Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 15 2 1 Demi Schuurs / Luisa Stefani [2] Demi Schuurs / Luisa Stefani [2] 0 6 1

WTA Birmingham Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 6 6 Lin Zhu Lin Zhu 7 1 4 Vincitore: Tomljanovic

Ajla Tomljanovicvs Lin Zhu

Elisabetta Cocciaretto vs Sloane Stephens



WTA Birmingham Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Sloane Stephens Sloane Stephens 0 4 2 0 Vincitore: Cocciaretto

(6) Leylah Fernandez vs Viktorija Golubic



WTA Birmingham Leylah Fernandez [6] Leylah Fernandez [6] 4 7 6 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 6 5 3 Vincitore: Fernandez

(7) Anastasia Potapova vs Lucia Bronzetti



WTA Birmingham Anastasia Potapova [7] • Anastasia Potapova [7] 0 3 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 40 1

Court 1 – ore 12:00

Harriet Dart / Maia Lumsden vs (3) Marie Bouzkova / (3) Sara Sorribes Tormo



WTA Birmingham Harriet Dart / Maia Lumsden Harriet Dart / Maia Lumsden 0 5 5 0 Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo [3] Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo [3] 0 7 7 0 Vincitore: Bouzkova / Sorribes Tormo

(1) Su-Wei Hsieh / (1) Elise Mertens vs Samantha Murray Sharan / Eden Silva



WTA Birmingham Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] 0 6 6 0 Samantha Murray Sharan / Eden Silva Samantha Murray Sharan / Eden Silva 0 0 4 0 Vincitore: Hsieh / Mertens

Greet Minnen / Heather Watson vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Erin Routliffe



WTA Birmingham Greet Minnen / Heather Watson • Greet Minnen / Heather Watson 0 6 6 0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] 0 3 2 0 Vincitore: Minnen / Watson

WTA 125 Gaiba 🇮🇹 (Italia) – 2° Turno, erba

WTA Gaiba 125 Susan Bandecchi • Susan Bandecchi 0 7 6 0 Erika Andreeva [7] Erika Andreeva [7] 0 5 4 0 Vincitore: Bandecchi

Susan Bandecchivs (7) Erika Andreeva

(8) Bernarda Pera vs Aliona Falei



WTA Gaiba 125 Bernarda Pera [8] Bernarda Pera [8] 0 6 7 0 Aliona Falei • Aliona Falei 0 4 5 0 Vincitore: Pera

Alison Van Uytvanck vs Kamilla Rakhimova Non prima 18:00



WTA Gaiba 125 Alison Van Uytvanck Alison Van Uytvanck 0 6 0 Kamilla Rakhimova • Kamilla Rakhimova 0 7 0

Court 1 – ore 14:00

Elixane Lechemia / Kimberley Zimmermann vs Angelica Moratelli / Conny Perrin



WTA Gaiba 125 Elixane Lechemia / Kimberley Zimmermann • Elixane Lechemia / Kimberley Zimmermann 0 5 1 0 Angelica Moratelli / Conny Perrin Angelica Moratelli / Conny Perrin 0 7 6 0 Vincitore: Moratelli / Perrin

Irina Bara vs Ankita Raina



WTA Gaiba 125 Irina Bara Irina Bara 2 6 0 Ankita Raina Ankita Raina 6 2 6 Vincitore: Raina

(1) Anna Danilina / (1) Yifan Xu vs Hailey Baptiste / Alycia Parks