ATP 500 Halle: Sinner rimonta un set a Griekspoor, prima vittoria da n.1 ATP

Non è stata affatto una passeggiata, ma Jannik Sinner non voleva “macchiare” l’esordio da n.1 del mondo con una sconfitta. Ha lottato e sofferto l’azzurro, sprecando due set point nel tiebreak del primo parziale (e un vantaggio di 5 punti a 1), e ritrovandosi sotto 0-40 sul 2-2, il momento chiave del match, quello in cui ha alzato al massimo l’attenzione e la potenza del servizio e di tutti i suoi colpi. Lì è partita la carica, spalle al muro ha dimostrato che razza di campione sia, ha messo il turbo rimontando Tallon Griekspoor sull’erba del 500 di Halle con un crescendo notevolissimo e colpi sempre più intensi ed efficaci. Sinner vince 6-7(8) 6-3 6-2 in due ore e ventidue minuti, successo che gli apre le porte del secondo turno, dove trova l’ungherese Fabian Marozsan, sarà una partita totalmente diversa. Griekspoor ha giocato al limite delle sue possibilità, affrontando il match di petto e prendendosi grandi rischi sia con la battuta (seconde palle sopra ai 180 km/h) che con i colpi da fondo. Ha stentato Sinner ad imporsi ma da vero fuoriclasse ha mostrato la pazienza dei forti, non si è affatto disunito dopo le chance sprecate nel tiebreak del primo set restando focalizzato solo suo tennis e trovando le migliori sensazioni con l’avanzare del match, sia come colpi che per i movimenti sul campo. Incredibile la prima palla break sfruttata da Jannik sul 3-2 del secondo set: un tocco passante di diritto in tuffo bello e impossibile, colpo già candidato a uno dei più belli dell’anno.

NO. WAY. JANNIK. Action man Jan pulls off an INSANE dive after sprinting the entire court! @janniksin #TerraWortmannOpen pic.twitter.com/D0yUXYQv83 — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2024

Che Griekspoor potesse essere rivale molto scomodo lo si ipotizzava fin dalla vigilia. Ha tutti i colpi, sa prendersi rischi e attaccare ed è un bel lottatore, e così infatti è stato. Ormai tutti gli avversari di Jannik – quelli che se lo possono permettere – scendono in campo cercando di pressare al massimo della propria velocità Sinner, unico modo per non essere a loro volta messi sotto, a rincorrere. La sua tattica ha funzionato alla perfezione per un’ora e mezza, di grandissimo equilibrio. Sinner non è mai riuscito ad arrivare a palla break fino alla metà del secondo set, disarmato in risposta dalla qualità al servizio dell’olandese e dalla sua aggressività. Quel momento di rottura, sul 2 pari del secondo, è stato davvero la svolta del match: come spesso accade nel tennis, quando un tennista tiene la propria spinta a tutta e non riesce a sfruttare le chance, arriva subito dopo un piccolo calo; lì è stato bravissimo Sinner ad entrare a tutta, attaccare e prendersi il break dopo aver salvato le chance. L’aver annullato quello 0-40 ha dato lo sprint a tutto il tennis di Sinner, il focus è diventato massimo come l’aggressività, con tutti i colpi ed in particolare la risposta, su meno prime palle del rivale. E quel clamoroso big point che gli ha fruttato il primo break del match ha davvero spaccato la partita, moralmente. È stato il classico uppercut pugilistico, che ha mandato al tappeto l’orange.

Sinner ha chiuso con numeri in crescendo al servizio: due prime su tre in campo, vincendo quattro punti su cinque, e tutte le palle break annullate (4), altro segnale di forza del nostro. Nei primi game è stato evidente come cercasse i migliori appoggi senza esagerare, come per testare sia il campo che le sue condizioni. Quindi si è liberato del tutto e anche a livello di mobilità è stato il solito fulmine per la copertura degli angoli, e molto bene anche nei tempi dell’attacco alla rete. Ottime diverse volée chiuse in avanzamento, spesso in contro tempo, dopo essersi aperto l’angolo. Ben 15 ace e 3 palle break sfruttate su 4. Eccetto il tiebreak, dove ha sprecato il primo set point con un rovescio non eccezionale, ha giocato meglio i punti importanti, e questo ha fatto la differenza.

“Ero 5-1 nel tiebreak” dice Sinner a caldo in campo, “lui può giocare molto bene su erba. Nel secondo set ho rimontato da 0-40 al servizio, li ho ritrovato la mia fiducia e sono cresciuto, ho mostrato un bel tennis. Quel punto sulla palla break… stavo correndo a sinistra, ho visto la deviazione e mi sono buttato, non so come ci sono riuscito ma è andata, anche quel punto mi ha dato grande fiducia. Griekspoor è davvero un gran giocatore. Giocare da n.1? È gran bel numero… ma io penso a dover migliorare. Il torneo ha creduto in me, ho giocato le quali da ragazzo, è stato bello tornare. Sto bene e gioco senza dolore”.

Griekspoor era un pessimo rivale di primo turno, ma visto che è andata bene, alla fine è un ottimo modo per entrare nel torneo. Subito è stato costretto a giocare ad alto ritmo e grande livello, segnale di qualità fisica e tecnica. La notizia più bella poi viene dalle sue parole a caldo in campo, buone sensazioni e la libertà di giocare senza problemi fisici o dolore. Il miglior viatico per la piccola stagione su erba, che speriamo porti grandi risultati.

Marco Mazzoni

La cronaca

Griekspoor avvia sparando tutto a tutto braccio, chiara l’idea di fondo: non lasciare a Sinner il tempo di comandare, a costo di commettere errori. Vince a 30 il game, e pure in risposta cerca la massima velocità. Sinner non trova affatto la prima di servizio, i suoi colpi di scambio sono piuttosto profondi, ma non basta ad arginare la vivacità del rivale. Subisce un bell’affondo di Tallon, si ritrova 30-40, subito una palla break da annullare. Un solido contro piede col diritto dal centro lo salva. C’è da lottare, Griekspoor prende grandi rischi e sono premiati. Finalmente arriva l’Ace, 1 pari. Jannik entra in moto anche in risposta, trova due bei punti tra potenza e tocco, forza il terzo game ai vantaggi. Con due bordate di servizio Griekspoor si porta 2-1. Nel quarto game la battuta di Sinner risponde presente, e la musica cambia, game molto meno complicato (2-2). Vince un altro buon turno di battuta l’olandese, al cambio di campo arriva il trainer e interviene sull’anca sinistra di Tallon, che nel terzo game aveva effettuato una frenata un po’ scomposta sotto rete. Sinner testa immediatamente le condizioni del rivale con una palla corta, vincente, ma la rincorsa è discreta. Si avanza sui game di battuta, dopo l’avvio incerto la prima palla di Jannik ha preso ritmo e tutto si fa difficile per Griekspoor. Sul 5 pari, servizio Griekspoor, Jannik trova un bel contro piede di rovescio e l’orange crolla a terra, ma senza conseguenze. 30 pari, piccola chance per l’azzurro. Non trema Tallon, continua a giocare a tutto braccio e si porta 6-5. Nemmeno Sinner, altro solido turno di battuta chiuso con un Ace, si va al tiebreak. Sinner strappa il primo punto con una precisa risposta di diritto lungo linea, poi un Ace, e quindi un altro (settimo del set), 3-0 avanti Jannik. Implacabile l’azzurro, tira un’altra risposta, stavolta di rovescio, nei piedi dell’olandese, palla ingestibile. 4-0 Sinner. Si gira 5 punti a 1. Griekspoor trova un gran punto con in diritto fulminante e si riporta sotto, 5-4. Con un diritto potente e profondo Jannik vola 6-4, due Set Point. Non è fortunato sul primo, un rovescio di scambio sbatte sul nastro e atterra in corridoio. Ora serve Tallon, sul 5-6. Ace, si torna in equilibrio. Con una bella prima esterna, lo score è 7-6 Griekspoor, il set point è per l’orange. Ottimo Jannik, prima esterna e via per lo “schiaffo” al volo. 7 pari. Uff, doppio fallo Sinner!?! 8 punti a 7, secondo set point, e stavolta serve Griekspoor. Sbaglia col rovescio Tallon, 8 pari, ma che risposta da equilibrista Jannik. Si butta a rete col rovescio al centro Griekspoor, il passante non va. 9-8. Esce di poco l’accelerazione di rovescio di Sinner, 10-8 Griekspoor. SET per l’olandese, con Sinner che non conclude un vantaggio di 5-1 e due set point, uno al servizio.

Sinner inizia il secondo set recuperando un pericoloso 0-30, grazie al servizio. Griekspoor continua a martellare a tutta, regge a grande livello, 1 pari. Sul 2 pari un servizio di Sinner letteralmente fa saltare il gancio che tende la cinghia centrale della rete!?! Il gioco necessariamente si interrompe. Lo stop non aiuta l’azzurro, errori e pure un attacco fuori tempo, scivola sotto 0-40, con tre palle break da difendere. Salva la prima, scambio a grande velocità il primo a cedere è Tallon; Ace sulla seconda, 30-40; altra solida prima palla, parità. Il pugno di Sinner. Vince il quinto punto di fila con un altro Ace, che tenuta! 3-2 avanti l’azzurro. Nel sesto game la risposta di Sinner torna a farsi sentire, provoca un errore del rivale, quindi sul 30 pari trova un passante di rovescio fantastico. 30-40, ecco finalmente la prima palla break del match a favore di Jannik. La salva con una gran prima palla al T Griekspoor. Segue un doppio fallo, seconda PB per l’azzurro. NOOOO! NON E’ VERO!!!! Un nastro devia un diritto d’accatto di Tallon, Sinner cambia direzione si butta letteralmente in tuffo sulla palla trovando un tocco col diritto vincente. Griekspoor è impietrito, clamoroso punto di Jannik che gli vale il primo BREAK dell’incontro, e avanti 4-2. Che reattività e gambe, ma anche mano di Sinner. C’erano scricchiolii evidenti nel tennis del rivale dopo 90 minuti a tutta. In un attimo Jannik vola avanti 5-2, zampata da campione dallo 0-40 sotto. Che classe! Impressionante come Jannik ha alzato il livello, gioca più sciolto e trova pure un back di rovescio stretto e corto che è un’altra meraviglia. Chiude 6-3 Sinner grazie a un altro scambio ad alto ritmo portato a casa. Impennata di qualità micidiale di Sinner, da Campione.

Terzo set, Griekspoor to serve, sotto un vero diluvio (per fortuna c’è il tetto chiuso). Sinner risponde tanto ora, l’olandese non riesce più a trovare punti comodi con la battuta. Jannik sull’1 par in risposta è bravo a tagliare il campo ed attaccare. Ai vantaggi il n.1 trova una risposta di diritto cross micidiale, velocissima, che atterra nell’angolo, gli vale la palla break. Chirurgico Jannik! Risponde ad una prima a 215 km/h, forza lo scambio al centro a grandissima velocità e profondità, il primo a cedere nel braccio di ferro è Tallon. BREAK Sinner, 2-1 e poi 3-1 con un turno di battuta perfetto. Avanti nel punteggio, Jannik gioca sciolto e trova anche un passantino back di rovescio, bloccando l’avambraccio, di qualità assoluta, che forza anche il “bravo” del rivale. Resta in scia Griekspoor, 2-3, ma deve trovare un gran game in risposta per riaprire il match. L’azzurro si ritrova sotto 15-30 nel sesto game (anche per un nastro sfortunato), rimedia con l’ace n.14 del match. Ai vantaggi, con un lob perfetto di tocco, 4-2. Il passante di Sinner è micidiale, uno di rovescio e poi uno in lob, 30-40 e palla del doppio break per il n.1. Eccolo! Con un’accelerazione di rovescio lungo linea, quasi all’angolino, forza l’errore di Griekspoor, 5-2 Sinner, a un passo dal successo. Perfetto l’azzurro alla battuta, chiude 6-2 un match tutt’altro che facile al primo match point con Ace. Gran partita, divertente e ricca di colpi spettacolari. Bravissimo Griekspoor, ancora sconfitto da Jannik, ma ottima prestazione. La corsa da n.1 di Sinner continua.

