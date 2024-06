Challenger Sassuolo, Blois, Poznan, Ilkley e Santa Cruz 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Challenger Sassuolo 🇮🇹 (Italia) – 1° Turno, terra battuta

ATP Sassuolo Ivan Liutarevich / Sergio Martos Gornes Ivan Liutarevich / Sergio Martos Gornes 6 6 11 Marcelo Demoliner / Guillermo Duran Marcelo Demoliner / Guillermo Duran 7 4 13 Vincitore: Demoliner / Duran Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 M. Demoliner / Duran 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Liutarevich / Martos Gornes 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 M. Demoliner / Duran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 I. Liutarevich / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Demoliner / Duran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 I. Liutarevich / Martos Gornes 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Demoliner / Duran 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 I. Liutarevich / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Demoliner / Duran 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 I. Liutarevich / Martos Gornes 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Demoliner / Duran 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Demoliner / Duran 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Liutarevich / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Demoliner / Duran 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 I. Liutarevich / Martos Gornes 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Demoliner / Duran 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 I. Liutarevich / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Demoliner / Duran 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 I. Liutarevich / Martos Gornes 0-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Demoliner / Duran 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-3 → 1-3 I. Liutarevich / Martos Gornes 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Demoliner / Duran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 I. Liutarevich / Martos Gornes 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Ivan Liutarevich/ Sergio Martos Gornesvs Marcelo Demoliner/ Guillermo Duran

Marco Cecchinato vs Francisco Comesana



ATP Sassuolo Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 6 Francisco Comesana [7] Francisco Comesana [7] 6 2 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-4 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Daniel Altmaier vs Elias Ymer



ATP Sassuolo Daniel Altmaier [4] Daniel Altmaier [4] 6 6 Elias Ymer Elias Ymer 1 0 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 6-0 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 E. Ymer 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Luca Van Assche vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 3:00)



ATP Sassuolo Luca Van Assche [6] • Luca Van Assche [6] 15 1 1 Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 30 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Van Assche 0-15 0-30 df 15-30 1-2 R. Andres Burruchaga 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Martin Klizan vs Giulio Zeppieri



ATP Sassuolo Martin Klizan Martin Klizan 0 0 Giulio Zeppieri • Giulio Zeppieri 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Zeppieri 0-1 M. Klizan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Jesper de Jong vs Alexandre Muller (Non prima 8:00)



Court 4 – ore 10:00

Bernabe Zapata Miralles vs Federico Arnaboldi



ATP Sassuolo Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 0 6 0 Federico Arnaboldi • Federico Arnaboldi 0 7 0 Vincitore: Arnaboldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Arnaboldi 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 F. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 6-6 B. Zapata Miralles 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 5-5 → 5-6 F. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 4-5 → 5-5 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Stefano Travaglia vs Guido Andreozzi



ATP Sassuolo Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 2 4 Vincitore: Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Andreozzi 15-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Travaglia 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 G. Andreozzi 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 G. Andreozzi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Andreozzi 0-15 df 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2

Thiago Agustin Tirante vs Federico Cina



ATP Sassuolo Thiago Agustin Tirante [8] Thiago Agustin Tirante [8] 7 7 Federico Cina Federico Cina 6 5 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 F. Cina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Cina 15-0 30-0 3-3 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Cina 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 F. Cina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Boris Arias / Federico Zeballos vs Ryan Seggerman / Patrik Trhac



ATP Sassuolo Boris Arias / Federico Zeballos [3] Boris Arias / Federico Zeballos [3] 3 4 Ryan Seggerman / Patrik Trhac Ryan Seggerman / Patrik Trhac 6 6 Vincitore: Seggerman / Trhac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Arias / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 B. Arias / Zeballos 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace 3-2 → 3-3 B. Arias / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 R. Seggerman / Trhac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 B. Arias / Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Seggerman / Trhac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 B. Arias / Zeballos 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Seggerman / Trhac 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Arias / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 B. Arias / Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 1-3 → 1-4 B. Arias / Zeballos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Arias / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 10:00

Juan Pablo Varillas vs Riccardo Bonadio



ATP Sassuolo Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 6 4 4 Riccardo Bonadio Riccardo Bonadio 2 6 6 Vincitore: Bonadio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Pablo Varillas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Pablo Varillas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-2 → 0-3 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Bonadio 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 R. Bonadio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-1 → 5-1 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 4-0 → 4-1 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 R. Bonadio 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Alexander Weis vs Valentin Royer



ATP Sassuolo Alexander Weis Alexander Weis 3 6 7 Valentin Royer Valentin Royer 6 1 6 Vincitore: Weis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 A. Weis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 V. Royer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Weis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 A. Weis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 V. Royer 15-0 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Weis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Weis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Weis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Royer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 A. Weis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 A. Weis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Royer 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Royer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Weis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Weis 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Royer 40-A 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 A. Weis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

Jiri Vesely vs Ignacio Buse



ATP Sassuolo Jiri Vesely Jiri Vesely 6 1 Ignacio Buse Ignacio Buse 7 6 Vincitore: Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Vesely 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 I. Buse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 1-4 → 1-5 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 I. Buse 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 6-6 I. Buse 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 I. Buse 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 I. Buse 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 I. Buse 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Vesely 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Denys Molchanov / Philipp Oswald vs Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



ATP Sassuolo Denys Molchanov / Philipp Oswald Denys Molchanov / Philipp Oswald 15 6 0 Toshihide Matsui / Kaito Uesugi • Toshihide Matsui / Kaito Uesugi 40 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 D. Molchanov / Oswald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Matsui / Uesugi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Molchanov / Oswald 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 D. Molchanov / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Molchanov / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Matsui / Uesugi 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Molchanov / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Molchanov / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Challenger Blois 🇫🇷 (Francia) – 1° Turno, terra battuta

ATP Blois Daniel Merida [1] Daniel Merida [1] 7 6 Maxence Beauge Maxence Beauge 6 1 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Beauge 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Merida 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Beauge 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Beauge 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Merida 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Beauge 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Merida 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Beauge 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Beauge 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Beauge 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Merida 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Beauge 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 0-3 D. Merida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Beauge 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [1] Daniel Meridavs [Alt] Maxence Beauge

2. [Alt] Lucas Bouquet vs [Alt] Blake Bayldon



ATP Blois Lucas Bouquet Lucas Bouquet 3 6 6 Blake Bayldon Blake Bayldon 6 2 1 Vincitore: Bouquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Bouquet 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 6-1 B. Bayldon 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 5-1 L. Bouquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 B. Bayldon 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-0 → 3-1 L. Bouquet 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Bayldon 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Bouquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Bayldon 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 L. Bouquet 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 B. Bayldon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 L. Bouquet 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Bayldon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 L. Bouquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 B. Bayldon 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Bouquet 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bayldon 40-15 3-5 → 3-6 L. Bouquet 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 3-5 B. Bayldon 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Bouquet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bayldon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Bouquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Bayldon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Bouquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Bayldon 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Daniel Merida OR [Alt] Maxence Beauge vs Florent Bax OR [9] Michael Zheng



ATP Blois Daniel Merida [1] Daniel Merida [1] 6 2 Florent Bax Florent Bax 7 6 Vincitore: Bax Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Bax 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Bax 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Bax 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 F. Bax 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 D. Merida 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Bax 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Merida 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Bax 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Bax 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Merida 15-0 30-0 ace 2-3 → 3-3 F. Bax 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Merida 15-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Bax 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Merida 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Bax 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Arthur Gea vs [WC] Thomas Faurel (non prima ore: 13:30)



5. Darwin Blanch vs Gabriel Debru



6. [7] Tristan Lamasine vs Qualifier



7. [1] Calvin Hemery vs Qualifier



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Florent Bax vs [9] Michael Zheng



ATP Blois Florent Bax Florent Bax 7 7 Michael Zheng [9] Michael Zheng [9] 6 6 Vincitore: Bax Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* ace 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Bax 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Bax 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Bax 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Zheng 15-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Bax 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 F. Bax 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-1 → 2-2 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Bax 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Zheng 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Bax 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Bax 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Zheng 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Bax 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Bax 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Zheng 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Bax 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Bax 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Edas Butvilas vs [10] Norbert Gombos



ATP Blois Edas Butvilas [3] Edas Butvilas [3] 7 6 Norbert Gombos [10] Norbert Gombos [10] 6 4 Vincitore: Butvilas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Butvilas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Butvilas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Gombos 0-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Gombos 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Butvilas 15-0 30-0 0-1 → 1-1 N. Gombos 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Gombos 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 N. Gombos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Butvilas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [2] Rodrigo Pacheco Mendez OR Luca Potenza vs [WC] Paul Inchauspe OR [7] Jacopo Berrettini



ATP Blois Rodrigo Pacheco Mendez [2] Rodrigo Pacheco Mendez [2] 4 5 Jacopo Berrettini [7] Jacopo Berrettini [7] 6 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 5-7 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Berrettini 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Benjamin Lock vs [3/WC] Jules Marie (non prima ore: 13:30)



5. Mathias Bourgue vs [5] Alibek Kachmazov



6. [Alt] Martin Krumich vs Qualifier



7. Qualifier vs [Alt] Corentin Denolly



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Rodrigo Pacheco Mendez vs Luca Potenza



ATP Blois Rodrigo Pacheco Mendez [2] Rodrigo Pacheco Mendez [2] 6 7 Luca Potenza Luca Potenza 3 6 Vincitore: Pacheco Mendez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* df 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* ace 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Pacheco Mendez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Potenza 0-15 0-30 df 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 4-4 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Potenza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Potenza 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 R. Pacheco Mendez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 R. Pacheco Mendez 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Pacheco Mendez 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [5] Federico Iannaccone vs [Alt] Siddhant Banthia



ATP Blois Federico Iannaccone [5] Federico Iannaccone [5] 6 3 7 Siddhant Banthia Siddhant Banthia 3 6 5 Vincitore: Iannaccone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Iannaccone 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 7-5 S. Banthia 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 5-5 → 6-5 F. Iannaccone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Banthia 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Banthia 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Iannaccone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Banthia 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 ace 1-3 → 2-3 F. Iannaccone 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 S. Banthia 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Iannaccone 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 S. Banthia 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Iannaccone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Banthia 15-0 15-15 15-30 2-5 → 3-5 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 S. Banthia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Iannaccone 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 S. Banthia 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 F. Iannaccone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Banthia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Iannaccone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Banthia 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Banthia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 F. Iannaccone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Banthia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Iannaccone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Banthia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Iannaccone 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 1-1 S. Banthia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Martin Landaluce vs [2] Clement Tabur (non prima ore: 13:30)



4. Hazem Naw vs Ricardas Berankis



5. [8] Elmer Moller vs Qualifier



6. Moez Echargui vs Vadym Ursu



Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Paul Inchauspe vs [7] Jacopo Berrettini



ATP Blois Paul Inchauspe Paul Inchauspe 4 4 Jacopo Berrettini [7] Jacopo Berrettini [7] 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Inchauspe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Inchauspe 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Inchauspe 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Inchauspe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Inchauspe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Inchauspe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Inchauspe 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J. Berrettini 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Inchauspe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 P. Inchauspe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Inchauspe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [4] Evgeny Karlovskiy vs Peter Benjamin Privara



ATP Blois Evgeny Karlovskiy [4] Evgeny Karlovskiy [4] 7 6 Peter Benjamin Privara Peter Benjamin Privara 6 4 Vincitore: Karlovskiy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Benjamin Privara 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 E. Karlovskiy 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 P. Benjamin Privara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 P. Benjamin Privara 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 P. Benjamin Privara 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 P. Benjamin Privara 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 ace 5-0* 5-1* 5*-2 ace 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 P. Benjamin Privara 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Karlovskiy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Benjamin Privara 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Karlovskiy 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Benjamin Privara 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Benjamin Privara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Benjamin Privara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace ace 2-1 → 2-2 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Benjamin Privara 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Karlovskiy 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. Carlos Sanchez Jover vs Remy Bertola (non prima ore: 13:30)



4. [4] Ergi Kirkin vs Carlos Taberner



5. [PR] Nicolas Alvarez Varona vs Qualifier



6. Michael Geerts vs [6] Vilius Gaubas



Challenger Poznan 🇵🇱 (Polonia) – 1° Turno, terra battuta

ATP Poznan Hynek Barton Hynek Barton 7 6 Olaf Pieczkowski Olaf Pieczkowski 5 0 Vincitore: Barton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 O. Pieczkowski 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 H. Barton 0-15 15-15 30-15 ace 4-0 → 5-0 O. Pieczkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 H. Barton 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 O. Pieczkowski 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 H. Barton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Pieczkowski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df df 6-5 → 7-5 H. Barton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Pieczkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 H. Barton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 O. Pieczkowski 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Barton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 O. Pieczkowski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 H. Barton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Pieczkowski 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-1 → 3-1 H. Barton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Pieczkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Barton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Hynek Bartonvs Olaf Pieczkowski

Gastao Elias vs Daniel Michalski



ATP Poznan Gastao Elias Gastao Elias 3 6 6 Daniel Michalski Daniel Michalski 6 4 3 Vincitore: Elias Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Elias 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Michalski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Elias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Michalski 15-0 30-0 1-0 → 1-1 G. Elias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Michalski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 G. Elias 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Michalski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Michalski 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 G. Elias 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 G. Elias 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Michalski 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Elias 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 2-5 → 3-5 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 G. Elias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Elias 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Pablo Carreno Busta vs Dmitry Popko (Non prima 3:00)



ATP Poznan Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 7 7 Dmitry Popko [8] Dmitry Popko [8] 6 6 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Popko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Popko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Popko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Popko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 D. Popko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Popko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Popko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Popko 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Popko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Popko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Viacheslav Bielinskyi vs Kamil Majchrzak (Non prima 5:00)



ATP Poznan Viacheslav Bielinskyi • Viacheslav Bielinskyi 0 2 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Bielinskyi 2-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Bielinskyi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 V. Bielinskyi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

COURT 1 – ore 10:30

Enrico Dalla Valle vs Oriol Roca Batalla



ATP Poznan Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 6 6 Oriol Roca Batalla [3] Oriol Roca Batalla [3] 1 3 Vincitore: Dalla Valle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 O. Roca Batalla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 O. Roca Batalla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 O. Roca Batalla 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Camilo Ugo Carabelli



ATP Poznan Nikolas Sanchez Izquierdo Nikolas Sanchez Izquierdo 4 2 Camilo Ugo Carabelli [2] Camilo Ugo Carabelli [2] 6 6 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 N. Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Vitaliy Sachko vs Matej Dodig



ATP Poznan Vitaliy Sachko [5] Vitaliy Sachko [5] 6 6 Matej Dodig Matej Dodig 4 4 Vincitore: Sachko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Dodig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Sachko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Sachko 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Dodig 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 3-2 V. Sachko 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Dodig 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Sachko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Dodig 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Sachko 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Dodig 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 V. Sachko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Dodig 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 V. Sachko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Dodig 0-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 V. Sachko 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 M. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 V. Sachko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Dodig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Vladyslav Manafov / Luca Sanchez vs Oleksii Krutykh / Fryderyk Lechno-Wasiutynski (Non prima 3:00)



ATP Poznan Vladyslav Manafov / Luca Sanchez [3] Vladyslav Manafov / Luca Sanchez [3] 4 6 10 Oleksii Krutykh / Fryderyk Lechno-Wasiutynski Oleksii Krutykh / Fryderyk Lechno-Wasiutynski 6 3 6 Vincitore: Manafov / Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Manafov / Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 V. Manafov / Sanchez 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 3-2 → 3-3 V. Manafov / Sanchez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 V. Manafov / Sanchez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-0 → 2-0 V. Manafov / Sanchez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 V. Manafov / Sanchez 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 V. Manafov / Sanchez 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 3-3 → 3-4 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 3-2 → 3-3 V. Manafov / Sanchez 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 V. Manafov / Sanchez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Krutykh / Lechno-Wasiutynski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Manafov / Sanchez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

COURT 2 – ore 10:30

Nick Hardt vs Ivan Gakhov



ATP Poznan Nick Hardt [6] Nick Hardt [6] 6 6 Ivan Gakhov Ivan Gakhov 1 4 Vincitore: Hardt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Hardt 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 I. Gakhov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Gakhov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 N. Hardt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Hardt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 I. Gakhov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Hardt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Hardt 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-1 → 6-1 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 N. Hardt 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 N. Hardt 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Matthew Dellavedova vs Genaro Alberto Olivieri



ATP Poznan Matthew Dellavedova Matthew Dellavedova 1 5 Genaro Alberto Olivieri Genaro Alberto Olivieri 6 7 Vincitore: Olivieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Dellavedova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Dellavedova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 G. Alberto Olivieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Dellavedova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Dellavedova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Alberto Olivieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Dellavedova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Alberto Olivieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Dellavedova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Alberto Olivieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Dellavedova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Dellavedova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Dellavedova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Dellavedova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

Daniel Dutra da Silva vs Dimitar Kuzmanov



ATP Poznan Daniel Dutra da Silva Daniel Dutra da Silva 6 6 James McCabe James McCabe 3 2 Vincitore: Dutra da Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. McCabe 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. McCabe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. McCabe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. McCabe 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. McCabe 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Dutra da Silva 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. McCabe 15-0 15-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Dutra da Silva 0-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. McCabe 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Scott Duncan / Hunter Reese vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner (Non prima 3:00)



ATP Poznan Scott Duncan / Hunter Reese Scott Duncan / Hunter Reese 5 6 7 Jakob Schnaitter / Mark Wallner [4] Jakob Schnaitter / Mark Wallner [4] 7 3 10 Vincitore: Schnaitter / Wallner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 J. Schnaitter / Wallner 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 ace 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Duncan / Reese 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Duncan / Reese 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Duncan / Reese 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Duncan / Reese 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Duncan / Reese 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 S. Duncan / Reese 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 5-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Duncan / Reese 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Duncan / Reese 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 4-2 S. Duncan / Reese 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Duncan / Reese 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Duncan / Reese 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

ATP Ilkley Felipe Meligeni Alves Felipe Meligeni Alves 4 2 Lloyd Harris [2] Lloyd Harris [2] 6 6 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Harris 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Harris 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Harris 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 3-5 F. Meligeni Alves 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Harris 0-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Felipe Meligeni Alvesvs [2] Lloyd Harris

2. [4] David Goffin vs Jurij Rodionov



ATP Ilkley David Goffin [4] David Goffin [4] 7 6 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 5 3 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Rodionov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Rodionov 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Rodionov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Rodionov 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Rodionov 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 0-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [6] Richard Gasquet vs [SE] Mattia Bellucci



ATP Ilkley Richard Gasquet [6] Richard Gasquet [6] 4 7 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 4 Vincitore: Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Gasquet 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Bellucci 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [SE] Charles Broom vs Mikhail Kukushkin



ATP Ilkley Charles Broom • Charles Broom 15 1 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Broom 0-15 15-15 1-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Broom 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [Q] Benjamin Bonzi vs [Q] Denis Kudla



Show Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Arthur Fery vs Duje Ajdukovic



ATP Ilkley Arthur Fery Arthur Fery 6 7 Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 4 6 Vincitore: Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Ajdukovic 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Fery 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Ajdukovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Ajdukovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Fery 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Ajdukovic 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Ajdukovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Ajdukovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. Harold Mayot vs Emilio Nava



ATP Ilkley Harold Mayot Harold Mayot 7 6 Emilio Nava Emilio Nava 5 4 Vincitore: Mayot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 E. Nava 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 H. Mayot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Nava 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 H. Mayot 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Nava 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Nava 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 H. Mayot 0-15 df 15-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Hugo Gaston vs [Q] Tomas Barrios Vera



ATP Ilkley Hugo Gaston [1] • Hugo Gaston [1] 0 6 7 0 Tomas Barrios Vera Tomas Barrios Vera 0 7 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Gaston 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Gaston 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 3-3 → 3-4 H. Gaston 0-15 15-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 H. Gaston 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Gaston 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Barrios Vera 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 4-3 → 4-4 H. Gaston 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 3-3 H. Gaston 15-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 T. Barrios Vera 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Barrios Vera 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [Q] Gabriel Diallo vs Titouan Droguet



5. [8] Stefano Napolitano vs Coleman Wong



Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Terence Atmane vs [5] Cristian Garin



ATP Ilkley Terence Atmane Terence Atmane 7 4 6 Cristian Garin [5] Cristian Garin [5] 6 6 2 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Atmane 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Atmane 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Atmane 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Garin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Atmane 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Beibit Zhukayev vs Radu Albot



ATP Ilkley Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 7 2 6 Radu Albot Radu Albot 6 6 7 Vincitore: Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Albot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Albot 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 B. Zhukayev 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-3 → 1-3 R. Albot 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Zhukayev 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 R. Albot 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Albot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 B. Zhukayev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 R. Albot 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 B. Zhukayev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Ryan Peniston vs Lukas Klein



ATP Ilkley Ryan Peniston • Ryan Peniston 0 3 3 Lukas Klein Lukas Klein 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Peniston 3-3 L. Klein 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Peniston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Klein 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Peniston 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Peniston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-5 → 3-5 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Peniston 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 L. Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Klein 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Peniston 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Klein 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Q] Maxime Cressy vs [7] Zachary Svajda



Court 5 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Henrique Rocha vs [3] Gregoire Barrere



1. [Q] Guido Ivan Justovs Juan Bautista Torres

2. [WC] Agustin Eduardo Cuellar Lorberg vs [7] Renzo Olivo



3. [Q] Diego Augusto Barreto Sanchez vs [2] Murkel Dellien (non prima ore: 22:30)



4. [Q] Dali Blanch vs Juan Carlos Prado Angelo (non prima ore: 00:00)



5. Matheus Pucinelli De Almeida / Nicolas Zanellato vs [WC] Murkel Dellien / Iker Mateo Dellien Velasco



Cancha 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 13:00)

1. [LL] Ulises Blanch vs [Q] Leonardo Aboian



2. [Q] Noah Schachter vs Matias Soto



3. [SE] Pedro Boscardin Dias vs [Q] Jose Pereira



4. [1] Juan Manuel Cerundolo vs Lautaro Midon (non prima ore: 00:00)



5. Garrett Johns / Noah Schachter vs Alvaro Guillen Meza / Alejo Lorenzo Lingua Lavallen



Cancha 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 13:00)

1. [4] Hady Habib vs Matheus Pucinelli De Almeida



2. Valerio Aboian vs [6] Pedro Sakamoto



3. Hernan Casanova vs Joao Lucas Reis Da Silva



4. Juan Sebastian Gomez / Andres Urrea vs [3] Emile Hudd / David Stevenson



5. Leonardo Aboian / Valerio Aboian vs [WC] Esteban Davila / Raul Garcia



