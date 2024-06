Nadal giocherà il torneo di Bastad prima delle Olimpiadi (c’è anche Sinner), e non giocherà a Wimbledon

Lo spagnolo torna in Svezia, non gioca dal 2005

Dopo Jannik, ecco Rafa. Il torneo estivo su terra di Bastad, classico appuntamento dell’estate svedese, si arricchisce di un altro grandissimo campione: Nadal ha deciso di partecipare al 250 sulle sponde del mare del nord per preparare in modo competitivo il torneo Olimpico, di scena a Parigi nell’impianto di Roland Garros a fine luglio. L’annuncio viene dal Nordea Open, riportiamo il tweet che lo certifica: “Siamo felici di dare il bentornato a uno dei più grandi di sempre. Amanti del tennis di tutto il mondo, eccovi … Rafael Nadal! Non vediamo l’ora di ritrovarti a Bastad la prossima estate”.

We are excited to welcome back, one of the greatest of all time. Tennis lovers worldwide, let us present…. … Can’t wait to have you back in Båstad this summer#nordeaopen #båstad #tennis #atp pic.twitter.com/X3hecr68bW — Nordea Open (@NordeaOpen) June 13, 2024

In passato Rafa ha giocato a Bastad tre volte: la prima, da giovanissimo addirittura nel 2003, fermato dall’ecuadoreno Lapentti nei quarti. Nel 2004 ancora stop nei quarti, stavolta per mano del super rovescio di Gaudio, quindi nel 2005 vinse il torneo, poco dopo aver trionfato per la prima volta a Parigi, mettendo in fila gente di valore come Monaco, Ferrero, Robredo e in finale Berdych. Non è più tornato in Svezia. Sicuramente riceverà dal pubblico locale – e dal torneo – un’accoglienza trionfale.

Ricordiamo che Bastad è atteso anche Jannik Sinner, anche lui per preparare al meglio la condizione su terra battuta in vista delle Olimpiadi. Sognare una finale Jannik vs Rafa… chissà.

Dopo questa novità, Nadal con un post social ha annunciato il suo programma estivo: Olimpiadi sì, Wimbledon e tutta la stagione su erba no. “Durante la conferenza stampa post partita al Roland Garros mi è stato chiesto del mio calendario estivo e da allora mi alleno sulla terra battuta. Ieri è stato annunciato che giocherò alle Olimpiadi estive di Parigi, le mie ultime Olimpiadi. Con questo obiettivo crediamo che la cosa migliore per il mio corpo sia non cambiare superficie e continuare a giocare sulla terra fino ad allora. È per questo motivo che quest’anno mi mancherà giocare ai Championships di Wimbledon. Sono rattristato di non poter vivere quest’anno la fantastica atmosfera di quello straordinario evento che sarà sempre nel mio cuore, e stare con tutti i fan britannici che mi hanno sempre dato grande supporto. Mi mancherete. Per prepararmi ai Giochi Olimpici, giocherò il torneo a Bastad, in Svezia. Un torneo a cui ho giocato all’inizio della mia carriera e in cui mi sono divertito molto sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì”, queste le parole dello spagnolo.

Una decisione sicuramente corretta: cambiare superficie con tutte le problematiche alle gambe di Nadal potrebbe essere molto problematico.

Marco Mazzoni