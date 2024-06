Luca Nardi eliminato da Sebastian Korda al Libema Open 2024 di ‘s-Hertogenbosch

Luca Nardi esce di scena agli ottavi di finale del Libema Open 2024, torneo ATP 250 in corso di svolgimento sui campi in erba di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. A fermare la corsa del giovane tennista italiano ci ha pensato l’americano Sebastian Korda, numero 7 del seeding, capace di imporsi con un doppio 7-5 al termine di una battaglia durata quasi due ore.

I numeri raccontano di un Korda più solido e concreto, con 28 vincenti e soli 14 gratuiti, contro i 16 vincenti e 17 errori non forzati di Nardi. Pesano, per l’azzurro, le troppe palle break concesse (12, di cui 8 salvate) e le poche sfruttate (2 su 5). Alla fine, sono 90 i punti vinti da Korda, contro i 74 di Nardi.

Nardi parte male nel primo set, subendo un break in avvio e ritrovandosi sotto per 0-3. Ma il talento azzurro non si perde d’animo e, con grinta e determinazione, riesce a recuperare lo svantaggio strappando il servizio a Korda nel nono gioco (l’americano era avanti per 5 a 3). Quando tutto sembra pronto per il tie-break, però, Nardi cede nuovamente la battuta sul 5-6, regalando il primo parziale all’avversario.

Copione simile nella seconda frazione, con Nardi che spreca due palle break in apertura e Korda che non sfrutta cinque chance nel secondo game. L’italiano risale da 0-40 nel sesto gioco e piazza il break nel settimo, ma la gioia dura poco: Korda risponde immediatamente nell’ottavo gioco, riportando il set in parità. Sul 5-6, Nardi si porta avanti 30-15, ma Korda piazza tre punti consecutivi e chiude i conti sul 7-5.

Nonostante la sconfitta, Luca Nardi esce a testa alta da ‘s-Hertogenbosch, consapevole di aver lottato fino all’ultimo punto contro un avversario di grande valore come Sebastian Korda. Per il tennista a stelle e strisce, il cammino nel torneo prosegue ai quarti di finale, dove affronterà il vincente del match tra l’australiano Alexei Popyrin e il connazionale Tommy Paul, seconda forza del tabellone.

ATP 's-Hertogenbosch Sebastian Korda [7] Sebastian Korda [7] 7 7 Luca Nardi Luca Nardi 5 5 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 L. Nardi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Korda 40-15 5-5 → 6-5 Tiebreak 0-0

Statistiche 🇺🇸 Sebastian Korda 🇮🇹 Luca Nardi Punteggio servizio 270 236 Ace 7 1 Doppi falli 3 4 Percentuale prime di servizio 59% (44/75) 67% (60/89) Punti vinti con la prima 84% (37/44) 62% (37/60) Punti vinti con la seconda 42% (13/31) 41% (12/29) Palle break salvate 60% (3/5) 67% (8/12) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 164 131 Punti vinti in risposta sulla prima 38% (23/60) 16% (7/44) Punti vinti in risposta sulla seconda 59% (17/29) 58% (18/31) Palle break convertite 33% (4/12) 40% (2/5) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 80% (16/20) 42% (5/12) Vincenti 28 16 Errori non forzati 14 17 Punti vinti al servizio 67% (50/75) 55% (49/89) Punti vinti in risposta 45% (40/89) 33% (25/75) Punti totali vinti 55% (90/164) 45% (74/164) Velocità massima servizio 208 km/h 203 km/h Velocità media prima di servizio 192 km/h 188 km/h Velocità media seconda di servizio 166 km/h 154 km/h





Marco Rossi