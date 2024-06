Federer: “Non ho dato a Djokovic il credito che meritava nei suoi primi anni. La sua personalità e ambizione hanno messo molti tifosi sulla difensiva”

Tra una settimana uscirà su Prime Video l’attesissimo docu-film sugli ultimi giorni di vita da tennista di Roger Federer. Il quotidiano britannico The Telegraph ha anticipato alcuni estratti della pellicola, in particolare un passaggio nel quale lo svizzero si sofferma su uno dei suoi maggiori rivali, Novak Djokovic. Il serbo arrivò nel mondo della racchetta poco dopo l’inizio della rivalità tra Roger e Rafa, e secondo lo svizzero questo ruolo di terzo incomodo o quasi “guastafeste” gli è costato molta acredine dal parte del pubblico. Federer riflette anche sui primi tempi di “Nole” sul tour, arrivando ad affermare che all’epoca non credeva poi così tanto in lui, dovendo poi ricredersi visti i miglioramenti incredibili vissuti dal serbo.

“La prima volta che ci siamo affrontati è stato a Monaco nel 2006 e ricordo di essere uscito dal campo pensando che stesse giocando bene, ma non ero del tutto convinto del suo tennis. Ho visto in lui alcuni importanti difetti tecnici, come una presa del dritto troppo stretta e un rovescio molto meno fluido di adesso” afferma Federer. “Ripensando a quei momenti, credo di non avergli dato il credito che meritava e lui lo ha dimostrato migliorando tantissimo in breve tempo, arrivando da lì a poco ad essere un tennista incredibile, semplicemente mostruoso”.

Interessante quindi il parere di Roger sull’animosità subita da Djokovic in carriera da parte di tanti appassionati. “La mia rivalità con Rafa è stata spettacolare e andavamo molto d’accordo. Quando Novak è arrivato, penso che molte persone pensassero che il tennis non avesse bisogno di un terzo incomodo. È arrivato con la sua personalità molto forte e quell’ambizione illimitata che lo ha motivato così tanto, e credo che questo abbia messo molti tifosi sulla difensiva nei suoi riguardi. Alla fine penso che la gente non abbia capito bene la personalità di Novak Djokovic. Quando ho avuto modo di conoscerlo fuori dal campo, ignorando quello che dicono i media o i tifosi, ho potuto vedere che è un uomo che si preoccupa molto sulla sua famiglia e ha buoni valori” conclude lo svizzero.

Certamente il rapporto tra Djokovic e gli appassionati è da sempre uno dei temi più dibattuti. La fortissima personalità di Novak è divisiva, lo ami o lo odi. Grandi slanci per avvicinarsi al pubblico, frequenti momenti di furore e polemiche in campo che lasciano gli spettatori perplessi. Ci sarà tempo al termine della sua carriera per analizzare a fondo la questione. Da qualsiasi lato si guardi la situazione, Djokovic è un personaggio molto complesso.

Marco Mazzoni