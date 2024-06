Ufficiale: Nadal e Alcaraz insieme in doppio alle Olimpiadi di Parigi

Il sogno è diventato realtà. A meno di imprevisti per colpa di infortuni, la Spagna schiera la super coppia da sogno nel torneo olimpico di doppio: Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. L’annuncio è venuto da una conferenza stampa tenuta oggi a Madrid, nella quale La Real Federación Española de Tenis ha annunciato i propri atleti in gara. Non sarà l’unica coppia spagnola: Granollers, attuale numero due al mondo nella specialità, gareggerà presumibilmente con Carreno. Questa seconda coppia di doppio non è ancora ufficiale, ma è altamente probabile.

Nel torneo di singolare, saranno in gara per la Spagna Alcaraz, Nadal, Davidovich Fokina e Carreno, grazie al ranking protetto (18° posto) dopo essere stato fuori dalle competizioni per un anno e mezzo a causa di un grave infortunio al gomito, esattamente come Nadal, anche lui in gara con la classifica protetta. Lo stesso Carreno ha commentato che “l’evento olimpico è stato molto importante per me per mantenere la motivazione e la coerenza nel recupero” e che spera di “giocare abbastanza partite per aumentare il ritmo prima del torneo”.

Il capitano spagnolo, David Ferrer, è molto soddisfatto della squadra, così come delle possibilità che la Spagna possa vincere una medaglia: “Abbiamo una grande squadra e si giocherà al Roland Garros. Speriamo di portare gioia allo sport spagnolo. Sono emozionato. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra”.

“Non spetta a me dire quante medaglie otterremo, ma possiamo ottenerle. Carlos ha appena vinto il Roland Garros e Rafa ha gareggiato ad ottimo livello. C’è ancora tempo fino al 27 luglio. Carreno è reduce da un infortunio e ora è tornato a gareggiare e si sente di nuovo in piena forma. Davidovich può avere buoni risultati. E Granollers è stato il numero uno nel doppio. Non posso lamentarmi. Spero che facciano buoni risultati”. In Spagna ipotizzano addirittura una finale in singolare tra Nadal e Alcaraz… “Speriamo. Non lo so” afferma Ferrer. “Ci sono molte variabili che entreranno in gioco. Siamo fiduciosi che possano vincere più di una medaglia, ma non mi piace indovinare il futuro” conclude.

