Wilander promuove Alcaraz: “Non ha bisogno del suo miglior tennis per vincere, sarà lui il dominatore”

Mats Wilander ha offerto delle interessanti riflessioni, dimostrando ancora una volta di non tirarsi indietro quando si tratta di fare dichiarazioni di questo tipo dopo i tornei del Grande Slam. In questo caso, i suoi commenti sono a favore di Carlos Alcaraz e del suo recente trionfo al Roland Garros, un’impresa che ha spinto lo svedese a collocarlo al primo posto in vista del futuro, indipendentemente da ciò che dice oggi la classifica.

“Alcaraz ha dimostrato di non aver bisogno di giocare il suo miglior tennis per vincere, e questo gli permetterà di conquistare molti altri Slam, grazie al suo gioco aggressivo e al grande coraggio che dimostra nei punti importanti. La partita dipende sempre dalla sua prestazione. Al momento Sinner è il numero uno nella classifica, ma Alcaraz è più forte”, ha dichiarato l’ex giocatore.





Marco Rossi