Crisi del tennis negli USA: ascolti TV disastrosi per le finali del Roland Garros 2024

L’offerta di intrattenimento associata allo sport che esiste negli Stati Uniti è enorme e il tennis sta perdendo terreno da molto tempo. Si organizzano molti tornei, si investe nella formazione di giovani talenti, ma il grande pubblico non segue molto il tennis in televisione. Ne sono una prova gli ascolti televisivi registrati per le finali del Roland Garros 2024.

Nella finale maschile, si sono superati a malapena gli 1,6 milioni di spettatori, mentre quella femminile ha registrato il peggior risultato della storia, con appena 756.000 spettatori. Cifre esigue per un paese così popoloso.

Pubblico televisivo per le finali del Roland Garros 2024 in Francia e USA:

🇫🇷 **(France 2)**

– Uomini: 4,3 milioni (2023: 4,8 milioni)

– Donne: 2,1 milioni (2023: 2,2 milioni)

🇺🇸 **(NBC)**

– Uomini: 1,62 milioni (2023: 1,56 milioni)

– Donne: 0,756 milioni* (2023: 1,04 milioni)

*il peggiore di sempre

via Le Mediascope & Sports Media Watch





Marco Rossi