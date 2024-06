ATP 250 Stoccarda: Musetti soffre ma supera Koepfer, è nei quarti

Soffre, alterna momenti di ottimo tennis offensivo ad incertezze, arriva a due punti dalla sconfitta in tre occasioni ma alla fine la grinta di Lorenzo Musetti è premiata e lo porta alla seconda vittoria sull’erba dell’ATP 250 di Stoccarda. L’azzurro doma la resistenza del tedesco Dominik Koepfer superandolo per 6-7(9) 7-6(5) 6-3 e volando nei quarti di finale, dove aspetta Alexander Bublik. Una prestazione a tratti molto buona per Lorenzo, forte con servizio e diritto per quasi tutto il match e anche piuttosto reattivo nel correre a rete a chiudere il punto, ma ancora un po’ incerto, poco constante alla risposta e con la pericolosa tendenza a tornare difensivo. Dopo i primi due set, estremamente equilibrati e decisi entrambi al tiebreak, nel terzo set l’azzurro ha messo in campo la sua maggior qualità, approfittando di un calo del rivale nell’efficacia del servizio e crollato in qualche errore da fondo campo. Lì Musetti è stato bravo a superare un momento no davvero pericoloso: dopo esser andato in vantaggio del primo break del match, ha subito la reazione sportivamente furibonda di Koepfer, che ha trovato l’immediato contro break e ha continuato a martellare a tutta. Lorenzo ha rischiato di finire sotto nel settimo game: ha salvato un pericolosissimo 15-40 con due punti vinti con grande aggressività. Una contro reazione che ha dato il via al break successivo a suo favore, che ha deciso il match.

In quel piccolo microcosmo della fase decisiva del terzo set c’è tutta l’essenza del match, e del commento sulla prestazione di Musetti. Quando Lorenzo ha giocato con piglio aggressivo, ha spinto tanto ed è stato pronto ad attaccare, è parso più forte di Koepfer, con più armi tattiche e colpi qualitativamente migliori; appena ha tirato i remi in barca, aspettando gli eventi e facendosi prendere campo dal tedesco, si è rivisto quel Musetti passivo e barcollante. In realtà, oggi è stato parecchio focalizzato e positivo, altrimenti non avrebbe retto nella fase finale del secondo set, dove è stato a due passi dalla sconfitta, e quindi nel terzo, quando aver subito quel contro break e poi palle break da salvare poteva costargli la sconfitta. Da questa situazione, da questa partita, Lorenzo deve prendere ispirazione. Imparare e credere in se stesso anche su erba. Anzi… Mi spingo a dire che Musetti potrebbe diventare un superbo tennista da erba, e che dovrebbe giocarci sei-otto mesi di fila – se fosse possibile! – per imparare e interiorizzare questa velocità di pensiero e schemi offensivi che gli tornerebbero utilissimi in qualsiasi contesto, terra battuta inclusa.

Col braccio che si ritrova, Musetti può assolutamente giocare su erba, l’erba dei nostri tempi, con un tennis vincente. Oggi ha chiuso il match con il 68% di prime palle in campo, vincendo ben il 76% dei punti, 3 su 4. Numeri eccellenti, che confermano come la testa si stata ben focalizzata. Questa solidità col servizio l’ha portato ad aggredire molto bene la palla col diritto, dal centro e non solo. Attacchi chiusi con molti punti, anche in momenti decisivi, come su tutti le palle break pericolosissime nel settimo game. Lì ha giocato da Campione, ha attaccato, si è preso subito il rischio ed è stato forte. Ha fatto due punti, ma allo stesso tempo ha mandato un segnale al rivale: ci sono, prova a prendermi. Quel messaggio deve diventare un loop nella sua testa, per dargli forza e convinzione nei propri mezzi. In particolare quando affronta i game in risposta.

In risposta infatti oggi Musetti non ha brillato. Ha servito anche bene Koepfer, ma si poteva fare di più. Come spesso gli accade, poco equilibrio, non trova la misura tra la sbracciata a tutto rischio e quella di contenimento. In questa fase c’è tanto spazio per crescere, e giocare tanto sui prati non può che aiutarlo a capire come gestire questa situazione, sempre più delicata nel tennis attuale. Nella partita di oggi stranamente Musetti si è affidato poco al suo rovescio cross; probabilmente temeva il diritto mancino, molto carico di spin, del rivale, ma così facendo ha depauperato una delle sue armi migliori; e poco anche ha cercato la sbracciata lungo linea. Per fortuna l’ha ritrovata nel terzo set, nell’allungo decisivo, alcune zampate fantastiche, che hanno esploso tutto il suo enorme talento. Il torneo di Musetti continua, e questa è la miglior notizia. Giocare sui prati, tante partite, e vincerle, è un apprendimento su se stesso del quale ha terribilmente bisogno per diventare più offensivo e continuo. Oggi intanto, bravissimo per la lotta, il focus e come ne è venuto fuori.

Marco Mazzoni

La cronaca

Musetti inizia il match con poche prime palle di servizio, ma a 15 muove lo score del match. Buon ingresso nel match anche per Koepfer, spinge col diritto mancino dal centro del campo ed è pronto ad avanzare sulla rete a chiudere. Anche Lorenzo è piuttosto offensivo, non scambia troppo e cerca l’affondo col diritto, con buoni risultati. Il set scorre via come il vento sui turni di battuta, senza scossoni. Il primo sussulto arriva sul 3-2 Musetti: sul 30 pari in risposta Lorenzo attacca benissimo col diritto dopo una risposta bloccata molto profonda. Strappa la prima palla break del match. Cerca l’attacco in contro tempo l’azzurro, ma la palla bassa del tedesco è difficile da gestire, la volata non c’è. Musetti ha anche un’altra mini chance sul 4-3, quando un bel taglio lo porta 15-30, ma è ottima la reazione di Koepfer, che inchioda lo score sul 4 pari. Scivola sotto 0-30 il toscano, ma servizio e diritto tornano a funzionare bene, vince quattro punti di fila per il 5-4. Da metà set è cresciuto il rendimento della risposta di Musetti, e Koepfer sente la pressione. Un paio di errori gratuiti portano il decimo game avi vantaggi, quindi Dominik spara malamente in rete un diritto. Set Point Musetti! Con coraggio il tedesco attacca, il rovescio passante di Lorenzo, tirato in corsa, è di poco lungo (non era affatto facile). 5 pari. Koepfer si ritrova di nuovo nei guai servendo sotto 6-5. Prima un doppio fallo (15-30), quindi un rovescio di scambio giocato con tensione, errore che gli costa il 30-40 e secondo Set Point da difendere. Serve una prima palla esterna carica di spin che Musetti non riesce a contenere. La battaglia nel game continua, poche prime per Dominik. Con un passante di diritto fulminante Lorenzo strappa con classe il terzo Set Point, e stavolta la prima palla non c’è… Attacca di nuovo Koepfer, stavolta c’è un po’ di spazio per il passante ma il rovescio cross di Musetti è largo. Niente, si va al tiebreak. Il primo punto in risposta lo strappa Musetti, male Koepfer con un diritto d’attacco, per il 2-0. Prova ad essere super aggressivo Lorenzo col diritto, si prende un rischio ma la palla gli esce di poco (2-1). Però serve proprio bene, anche il secondo Ace del match, lo porta 4-1. Musetti gioca da campione il punto che lo porta 5-3, attacco deciso e chiusura laboriosa, ma alla fine efficace. Purtroppo commette poi un doppio falle, 5-4. Koepfer non si fa pregare, sorpassa sul 6-5 e ha il primo Set Point a favore. Attacca col diritto Lorenzo, molto incisivo, 6 pari. Vincendo un lungo scambio l’azzurro ottiene il SP n.4, ma serve sempre bene Koepfer. Si avanza punto su punto sui servizi, fino al 10-9. Serve Musetti, si scambia e un diritto mal centrato da Lorenzo atterra in corridoio. 11 punti a 9, Koepfer chiude così il primo set.

Koepfer inizia il secondo set con un buon turno di servizio, 1-0, può fare corsa di testa, forte anche nel primo set già in tasca. Il tedesco sente che l’azzurro ha un po’ arretrato il raggio d’azione, urge ritrovare incisività col diritto. Con un diritto pesante è Koepfer a portarsi 15-30, quindi la volée di Lorenzo atterra malamente larga. 15-40, ecco le prime palle break da difendere, momento delicatissimo. Trova un bel diritto vincente inside out dal centro sulla prima “Muso”; si salva anche sulla seconda, lavorando bene la palla col back di rovescio. Buona reazione di Lorenzo, 1 pari, andare sotto subito sarebbe stato mortale. Il set torna ad avanzare sui turni di servizio. Musetti ritrova efficacia con la prima di servizio e attacca col diritto “pesante”. L’erba tedesca è veloce, chi per primo attacca ha un netto vantaggio, difficile difendersi e contrattaccare. Tennis scarno e pochissimi scambi, poca efficacia anche in risposta per entrambi in questa fase. Koepfer si porta 5-4 con il punto più bello del match, attacco, lob, volée, tutto molto ben eseguito. Lorenzo serve spalle al muro. Inizia male, errore col diritto, braccio non così libero nell’attacco che muore in rete; si riscatta con una volée ottima dopo un bel servizio esterno e poi continuando a servire bene, 5 pari. Finalmente in risposta Musetti incide, vince due scambi prendendosi rischi col diritto, per lo 0-30. Purtroppo gli scappa via l’attacco di diritto successivo, era chance interessante… il treno purtroppo scappa via, 6-5 Koepfer. Anche il secondo set si decide al tiebreak. Musetti strappa il primo punto in risposta, ma Koepfer si riscatta subito con un bel lob, 1 punto pari. Un diritto cross largo costa a Lorenzo il secondo punto ceduto al servizio, quindi Koepfer attacca con sicurezza, portandosi avanti 3-1. Arriva un regalo improvviso del tedesco, un doppio fallo (3-2). Dopo un set dominato dai servizi, ora è la risposta a dominare… Koepfer guadagna campo e chiude, molto deciso e avanti 4-2. Bravo Lorenzo a toccare una volée alta non facile, bel contro piede per il 4-3. Finalmente Musetti aziona il suo rovescio cross, grande assente finora nel match, e con bel piglio si prende di nuovo il punto in risposta, 5-4. Diritto potente lungo linea da sinistra e via, 5 pari. Uff, che attacco! Musetti attacca ancora col diritto, avanza e chiude con un tocco morbido. 6-5 e Set Point, in risposta. Lungo il rovescio del tedesco! Si va al terzo set. Bravo a rimontare un TB in cui era stato sempre a rincorrere.

Il terzo scatta con Musetti al servizio, ma la bagarre scatta dal terzo game. Sul 2-1 Musetti, Koepfer è impreciso col diritto, si ritrova per la seconda volta nel set sotto 0-30, ma stavolta il servizio non lo aiuta. Si inventa un gran passante lungo linea (15-30), poi Lorenzo trova una risposta di diritto cross fantastica, è una palla imprendibile che gli vale la palla break sul 30-40. Niente prima palla… arriva uno scambio quasi da terra battuta per cambi di ritmo e variazioni, e questo è il territorio dell’azzurro che con un diritto lungo linea vincente strappa il primo BREAK del set, avanti 3-1. Purtroppo… il vantaggio dura un alito di vento. Doppio fallo per iniziare il game, quindi una gran risposta di rovescio del tedesco. Koepfer imbastisce e chiude un lungo scambio che gli vale il 15-40, troppo passivo qua Musetti. Sfrutta l’inerzia del momento Dominik, senza l’aiuto del servizio Lorenzo subisce il pressing del rivale e cede il punto del Contro Break. 3-2 e poi 3 pari, tutto da rifare. Accusa il momento negativo Musetti, non riesce a contenere la spinta di Koepfer. Servendo sul 3 pari l’azzurro è forzato a rincorrere, senza punti col servizio. Un diritto d’attacco lungo costa all’italiano il 15-40. Rischia un bel S&V, premiato dal successo, quindi un diritto vincente dal centro. Quando gioca con forza dal centro è tutt’altro giocatore. La lotta nel game continua, con una buona smorzata si porta 4-3 avanti, supera il momento difficilissimo. Musetti inizia l’ottavo game con un tocco di rovescio in corsa prezioso e vincente, quindi un doppio fallo Koepfer, 0-30! Non buono l’attacco del tedesco, il passante è sicuro dopo una bordata al corpo… 0-40! Tre palle break decisive. Fantastica risposta di rovescio, impatto regale in lungo linea, BREAK! 5-3, serve per il match. Inizia alla grande, Ace, poi subisce la reazione del rivale. Un attacco solido di rovescio lo porta 30-15, a due punti dalla vittoria. Che difesa del tedesco, ma poco attento qua Lorenzo, si poteva far meglio col passante a campo sguarnito. 30 pari. Servizio e diritto contro piede, urla Lorenzo, è match point. Muore in rete la risposta di Koepfer. Vince Musetti! Che sofferenza, ma è stato lì, bravo a restare focalizzato superando fasi non facili, tra le chance non sfruttate nel primo set e il contro break nel terzo. Vola ai quarti di finale, molto bene!

ATP Stuttgart Lorenzo Musetti [5] Lorenzo Musetti [5] 6 7 6 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 7 6 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Koepfer 0-15 0-30 df 0-40 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Koepfer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Koepfer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Koepfer 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Koepfer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0