ATP-WTA 250 s-Hertogenbosch, ATP 250 Stoccarda, WTA 250 Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo tre azzurri in singolare (LIVE)

ATP e WTA 250 S-Hertogenbosch 🇳🇱 – 2° Turno, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Gijs Brouwervs [5] Adrian Mannarino

2. [WC] Bianca Andreescu vs [6] Yue Yuan



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Naomi Osaka vs [WC] Suzan Lamens (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Tallon Griekspoor vs Mackenzie McDonald (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alison Van Uytvanck vs [2] Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Donna Vekic vs Greet Minnen



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Ugo Humbert vs Arthur Fils (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Aleksandar Vukic vs [4] Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Clara Tauson vs Jule Niemeier



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Magda Linette vs [Q] Robin Montgomery (non prima ore: 12:00)



WTA 'S-Hertogenbosch Magda Linette [8] Magda Linette [8] 0 7 3 5 Robin Montgomery • Robin Montgomery 0 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Robin Montgomery 5-5 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Robin Montgomery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Robin Montgomery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Magda Linette 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Jessica Pegula / Demi Schuurs vs Miriam Kolodziejova / Anna Siskova



Il match deve ancora iniziare

4. Oksana Kalashnikova / Yana Sizikova vs [4/OSE] Ekaterina Alexandrova / Veronika Kudermetova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Suzan Lamens / Eva Vedder vs Viktoria Hruncakova / Irina Khromacheva (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Stefano Napolitano / Luca Nardi vs Nicolas Barrientos / Francisco Cabral



Il match deve ancora iniziare

2. Sander Arends / Matwe Middelkoop vs [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Romain Arneodo / Sam Weissborn



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zhuoxuan Bai vs [5] Veronika Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

2. Anna Danilina / Yifan Xu vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs Magda Linette / Arantxa Rus (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA 'S-Hertogenbosch Eri Hozumi / Makoto Ninomiya [3] • Eri Hozumi / Makoto Ninomiya [3] 15 1 4 Magda Linette / Arantxa Rus Magda Linette / Arantxa Rus 30 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 4-4 Magda Linette / Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Magda Linette / Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Magda Linette / Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Magda Linette / Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Magda Linette / Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Magda Linette / Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Magda Linette / Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Magda Linette / Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. E. Hozumi / M. Ninomiya or M. Linette / A. Rus vs [OSE] Liudmila Samsonova / Diana Shnaider (non prima ore: TBA After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. Ingrid Neel / Bibiane Schoofs vs Elixane Lechemia / Kimberley Zimmermann



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Max Purcell / Jordan Thompson vs Ryan Seggerman / Patrik Trhac



ATP 's-Hertogenbosch Max Purcell / Jordan Thompson [4] • Max Purcell / Jordan Thompson [4] 0 6 0 Ryan Seggerman / Patrik Trhac Ryan Seggerman / Patrik Trhac 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Purcell / Thompson 0-1 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Purcell / Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 R. Seggerman / Trhac 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Purcell / Thompson 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Purcell / Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Purcell / Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Purcell / Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Seggerman / Trhac 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Andreas Mies / John-Patrick Smith vs [3] Ivan Dodig / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Zizou Bergs / David Goffin vs Evan King / Reese Stalder



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Stoccarda 🇩🇪 – 2° Turno, erba

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Lorenzo Musettivs Dominik Koepfer

2. [4] Frances Tiafoe vs Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Hamad Medjedovic vs [3] Alexander Bublik (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Marcos Giron vs [6] Jack Draper (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Colosseum – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. Julian Cash / Robert Galloway vs [4] Ariel Behar / Adam Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

2. Theo Arribage / Sadio Doumbia vs Yuki Bhambri / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Marinovs (3) Katie Boulter

Heather Watson vs (6) Karolina Pliskova



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Kimberly Birrell vs Lucrezia Stefanini



Il match deve ancora iniziare

Daria Saville vs Diane Parry



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 12:00

Magdalena Frech / Katarzyna Kawa vs Quinn Gleason / Qianhui Tang



Il match deve ancora iniziare

(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Alicia Barnett / Freya Christie



Il match deve ancora iniziare

(3) Caroline Dolehide / (3) Desirae Krawczyk vs Ashlyn Krueger / Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

Clara Burel / Camila Osorio vs Hanyu Guo / Xinyu Jiang



Il match deve ancora iniziare

Nao Hibino / Samantha Murray Sharan vs Naiktha Bains / Maia Lumsden



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Valencia 🇪🇸 – 1°-2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Lucia Cortez Llorcavs (3) Martina Trevisan

Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs Ann Li



Il match deve ancora iniziare

(1) Amina Anshba / (1) Anastasia Detiuc vs Angelica Moratelli / Renata Zarazua



Il match deve ancora iniziare

Polona Hercog vs (2) Jessica Bouzas Maneiro



Il match deve ancora iniziare

Laura Pigossi / Sabrina Santamaria vs Charo Esquiva Banuls / Angela Fita Boluda



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Charo Esquiva Banulsvs (5) Renata Zarazua

(4) Rebecca Sramkova vs Laura Pigossi



Il match deve ancora iniziare

Mona Barthel vs Elvina Kalieva



Il match deve ancora iniziare

Irina-Camelia Begu vs (8) Darja Semenistaja



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkovavs Iryna Shymanovich

Seone Mendez vs Irene Burillo Escorihuela Non prima 13:00