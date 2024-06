Roger Federer agli studenti dell’Università di Darmouth “La mentalità è la chiave di tutto”

Roger Federer il più amato tra i campioni del tennis, vincitore di 20 Slam, ha parlato agli studenti dell’Università di Darmouth della sua carriera dopo il ritiro dal tennis. La Dartmouth College è un’università privata situata a Hanover, nel New Hampshire, negli Stati Uniti. Fondata nel 1769 da Eleazar Wheelock, è una delle più antiche e prestigiose università del paese.

Invitato a parlare agli studenti nel giorno dell’inizio dei corsi per 2024, Roger ha parlato a lungo della sua carriera, affrontando molti temi. “La perfezione è impossibile. Nei 1526 incontri disputati nella mia carriera, ho visto circa l’80 di questi. Ho una domanda per voi: quanti punti pensate che ho vinto in questi incontri? Solo il 54%. In altre parole, anche i migliori tennisti al mondo vincono a mala pena poco più della metà dei punti che giocano. Anche un grande colpo, uno di quelli più spettacolari, alla fine conta uno. Quando si gioca un punto, questo è davvero la cosa più importante in quel momento, ma dietro deve essere la mentalità giusta, perché quella che ti permette di giocare un punto dopo l’altro con lo stesso focus e attenzione. Se volete diventare grandi dovete riuscire a superare i momenti difficili”.

Roger Federer’s Commencement Address at Dartmouth yesterday might be the best speech he’s ever given. Amazingly articulate, funny, full of wisdom. Made me laugh and tear up. I’m so very proud to have had him as my idol for the past two decades. If you have 25 minutes to spare… pic.twitter.com/qfd9io9kzV — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 10, 2024

Poi ha scherzato dicendo che è tentato di tornare al mondo dello sport come giocatore professionista di… beer pong. Federer ha scherzato dicendo che era presente per parlare di beer pong piuttosto che per congratularsi con i laureati. Ha detto: “C’è un’altra ragione per cui sono qui, e posso riassumerla in due parole: Beer pong. O pong, come lo chiamate voi. E immagino che si possa chiamarlo come si preferisce: mi hanno detto che è stato Dartmouth a inventarlo!”

Beer Pong, o Pong è un gioco di bevute, in cui i giocatori lanciano una pallina da tennistavolo da un lato all’altro di un tavolo con lo scopo di fare centro in un bicchiere di birra che si trova dall’altro lato del tavolo. Può essere giocato sia 1 contro 1 o a squadre, con più varianti riguardanti l’ordine di tiro. Non esistono regole ufficiali, ma solitamente vengono usati 6 o 10 bicchieri di birra per ogni squadra.

“Ora, questo sport… Aspetta. Il pong è uno sport? Oppure è uno stile di vita? In ogni caso, Dartmouth è il Wimbledon del pong. Sono felice di aver potuto lavorare sui miei colpi con alcuni di voi. In realtà sto pensando di diventare professionista. Ma so che a Dartmouth c’è molto di più del pong. Ho trascorso qui un paio di giorni meravigliosi e mi sentito qui ad Hanover come a casa. Le montagne qui sono esattamente come le Alpi svizzere. Solo… più basse.”

Federer ha continuato parlando di come si sia “laureato nel tennis” di recente, piuttosto che ritirarsi, e di non avere un piano chiaro per i prossimi passi della sua carriera – esortando i presenti a sentirsi a proprio agio senza sapere cosa può riservare il futuro. Ha continuato: “So cosa vuol dire quando le persone continuano a chiederti quale siano i tuoi progetti per il resto della tua vita. Mi chiedono: “Ora che non sei più un tennista professionista, cosa fai?” Non lo so… e va bene, così.”

“Quindi come passo il tempo? Sono prima di tutto un papà, quindi, immagino, accompagnare i figli a scuola? Giocare a scacchi online contro sconosciuti? Passare l ‘aspirapolvere in casa? No, a dire il vero adoro la vita da laureato in tennis. Io mi sono laureato in tennis nel 2022 e voi vi laureerete nel 2024”.

Enrico Milani