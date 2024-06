Flavio Cobolli esce di scena a Stoccarda, Struff si impone in due set

Si ferma al primo turno l’avventura di Flavio Cobolli nell’ATP 250 di Stoccarda. Il giovane tennista italiano è stato sconfitto dal padrone di casa Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6(7), 6-3.

Struff ha confermato le sue qualità offensive su una superficie, l’erba, che esalta il suo stile di gioco. Per Cobolli, invece, si è trattato della prima esperienza sull’erba in un tabellone del circuito maggiore. Nonostante la sconfitta, l’azzurro ha offerto una prestazione tutto sommato positiva, considerando le caratteristiche dell’avversario tedesco.

Nel primo parziale, Cobolli è stato bravo a utilizzare le sue migliori armi in uscita dal servizio, mostrandosi aggressivo sia con il dritto che con il rovescio, ma al contempo attento a limitare i rischi. Struff, dal canto suo, si è affidato al suo potente servizio e ai suoi colpi pesanti e difficili da gestire sull’erba. Il set si è mantenuto in equilibrio fino al tie-break, grazie alla caparbietà di entrambi nei momenti cruciali. Alla fine, è stato Struff a spuntarla per 7-6(7), grazie alla sua varietà di colpi offensivi, in particolare a rete e dopo aver annullato anche una palla set nel tiebreak con la battuta a disposizione.

Nel secondo set, Struff è partito forte, chiudendo a zero i primi due giochi con break al secondo game. Il tedesco ha strappato quindi il servizio a Cobolli, creando un divario decisivo nel punteggio. Struff si è confermato un collezionista seriale di prime di servizio, disarmando un Cobolli comunque abile in difesa. Il parziale si è chiuso rapidamente sul 6-3 in favore del tedesco, che ha posto fine all’incontro con un ace, due servizi vincenti e una splendida volée.

Al secondo turno, Jan-Lennard Struff affronterà il francese Arthur Rinderknech, in un match che si preannuncia interessante per gli amanti del tennis su erba.

ATP Stuttgart Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 3 Jan-Lennard Struff [7] Jan-Lennard Struff [7] 7 6 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 J. Struff 30-0 ace 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Struff 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* ace 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Flavio Cobolli 🇩🇪 Jan-Lennard Struff Punteggio servizio 276 336 Ace 10 13 Doppi falli 2 3 Percentuale prime di servizio 56% (36/64) 62% (36/58) Punti vinti con la prima 86% (31/36) 92% (33/36) Punti vinti con la seconda 39% (11/28) 77% (17/22) Palle break salvate 0% (0/1) 0% (0/0) Giochi di servizio giocati 10 11 Punteggio risposta 31 185 Punti vinti in risposta sulla prima 8% (3/36) 14% (5/36) Punti vinti in risposta sulla seconda 23% (5/22) 61% (17/28) Palle break convertite 0% (0/0) 100% (1/1) Giochi di risposta giocati 11 10 Punti vinti a rete 63% (5/8) 75% (12/16) Vincenti 21 25 Errori non forzati 6 5 Punti vinti al servizio 66% (42/64) 86% (50/58) Punti vinti in risposta 14% (8/58) 34% (22/64) Punti totali vinti 41% (50/122) 59% (72/122) Velocità massima servizio 215 km/h 220 km/h Velocità media prima di servizio 190 km/h 208 km/h Velocità media seconda di servizio 172 km/h 180 km/h





Francesco Paolo Villarico