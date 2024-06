Da Perugia: Passaro inizia bene “giocare in casa non è mai facile”. Borna Coric elimina il nostro Giulio Zeppieri

L’Italia ha il suo primo qualificato al secondo turno degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Spinto dal sostegno del Campo Centrale del Tennis Club Perugia, nel tardo pomeriggio Francesco Passaro, testa di serie numero otto del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events, ha superato l’ostacolo Nick Hardt per 6-1 6-4 e ora attende di conoscere il suo prossimo avversario che uscirà dalla sfida tra il qualificato Giovanni Oradini e Franco Agamenone. Per Giulio Zeppieri è invece arrivata in notturna una sconfitta in rimonta: dopo quasi tre ore di battaglia ad avere la meglio è stato il numero tre del tabellone, Borna Coric che si è imposto con il punteggio di 3-6 7-5 6-4. Per lui sarà sfida al prossimo turno con il polacco Maks Kasnikowski, che nel pomeriggio ha eliminato Francesco Maestrelli con un doppio 6-3.

Passaro, che prestazione per cominciare – Una grande prova per iniziare l’avventura nella “sua” Perugia. Francesco Passaro batte Nick Hardt con lo score di 6-1 6-4 e in poco più di un’ora e mezza di gioco stacca il pass per il secondo turno. Il tifo sulle tribune del Tennis Club Perugia, teatro dell’ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events, si è fatto sentire sin dalle prime battute del match, che ha regalato un grande spettacolo. Dopo un primo set filato via liscio, il numero 133 della classifica mondiale ha dovuto tenere alta la concentrazione per riuscire a chiudere la partita in due parziali: “Ci tengo molto a questo torneo; quindi, all’inizio ero un po’ teso però sono riuscito a gestire bene la tensione e sono soddisfatto della mia partita, è stata una grande emozione”. Dopo il titolo conquistato nel Challenger di Torino e la semifinale raggiunta in quello di Vicenza, oltre al terzo turno disputato agli Internazionali BNL d’Italia, ora Passaro punta a far bene anche a Perugia, dove non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale: “Sto giocando molto bene sulla terra. Farlo a casa non è semplice però ci tengo e l’obiettivo minimo è raggiungere il primo quarto di finale qui e magari di arrivare anche più avanti. Il livello è veramente alto, le partite non sono mai semplici e bisogna sempre rimanere concentrati”.

Coric batte Zeppieri nella sessione serale – Al debutto negli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup, Giulio Zeppieri si è arreso alla testa di serie n. 3 e già numero 12 del mondo nel 2018, Borna Coric. Una partita molto lottata e con tante occasioni da una parte e dall’altra che ha tenuto incollato alle tribune il numeroso pubblico presente sugli spalti del Tennis Club Perugia. Dopo aver perso il primo set, Coric ha annullato nel quinto game del secondo tre palle break all’azzurro prima di riuscire al terzo set point a portare la partita alla frazione decisiva e poi a firmare il successo in rimonta. “Ho fatto fatica nel primo set perché non riuscivo a trovare ritmo, ma sono contento di essere riuscito ad uscire vincitore da questa partita – le parole del croato al termine del match –. L’atmosfera perugina? Sapevo che il pubblico avrebbe sostenuto Giulio, ma sono contento di aver sentito un po’ di supporto anche per me. Al prossimo turno – sfiderà il polacco Maks Kasnikowski – non affronterò un italiano e spero di avere più tifo dalla mia parte”.

Risultati di lunedì 10 giugno

1° turno

Francesco Passaro (8) b. Nick Hardt 6-1 6-4

Maks Kasnikowski b. Francesco Maestrelli 6-3 6-3

Borna Coric (3) b. Giulio Zeppieri 3-6 7-5 6-4

Laslo Djere (2) b. Dimitar Kuzmanov 6-4 7-5

Turno finale qualificazioni

Samuel Vincent Ruggeri (1) b. Rodrigo Pacheco Mendez 6-4 6-3

Riccardo Bonadio (7) b. Gianluca Mager (2) 6-4 6-2

Giovanni Fonio (3) b. Jacopo Berrettini 6-1 7-6(4)

Giovanni Oradini (12) b. Guido Andreozzi (4) 6-4 2-6 6-3

Alessandro Giannessi (9) b. Alexander Weis (5) 4-6 7-5 6-4

Federico Arnaboldi b. Marco Cecchinato (11) 7-5 6-7(4) 6-3