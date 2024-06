Sinner riceve il trofeo di n.1 ATP. Il video della consegna e le congratulazioni dei numero del tennis, da Agassi a Federer, da Borg a Edberg

Giornata di celebrazione per Jannik Sinner, nuovo n.1 del ranking mondiale. Nella splendida cornice del Country Club di Monte Carlo, l’italiano ha ricevuto il trofeo di cristallo dell’ATP, premio meritato per il nuovo Re del tennis maschile. Nelle breve clip che riportiamo, la consegna del premio e il ringraziamento di Jannik.

“Sono davvero felice di avere questo trofeo qui con me. È una sensazione incredibile, la più bella provata nella mia intera carriera. Sono felice di condividere tutto questo con voi, non vedo l’ora di vedervi presto di nuovo in campo. Ciao!”

Ecco la consegna della coppa da ATP N.1, effettuata da Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP:

Your new ATP World No. 1 presented by PIF

Questi altri momenti della consegna del premio, con molte foto di rito:

Infine, ma altrettanto importante, il tributo di alcune leggende del tennis, che si congratulano con Jannik per questo meritato risultato. Agassi: “È un riconoscimento pazzesco, nessuno lo merita più di te”, mentre Federer si congratula con Sinner dicendo: “Sono sicuro che l’Italia ti ama, sei il primo a raggiungere questo risultato, sono felicissimo per te perché sei una grande giocatore e una grande persona”. Guga Kuerten con il suo solito grande sorriso afferma che “con te n.1 il tennis è ottime mani! Divertiti, continua a correre e lavorare duro!”. McEnroe con la sua solita ironia: “Io non mi sbaglio mai, tu sei pura classe, sei un bravissimo ragazzo e una benedizione per il gioco”.

