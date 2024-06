Lucrezia Stefanini, vittoria di carattere a Nottingham: battuta Lin Zhu in tre set

Lucrezia Stefanini, attualmente numero 153 del ranking WTA, ha dimostrato grinta e determinazione nel primo turno del torneo di Nottingham, superando la cinese Lin Zhu, settima testa di serie, con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia.

La tennista italiana ha dovuto fare i conti con la differenza di classifica (oltre 100 posizioni) rispetto alla sua avversaria, ma non si è mai arresa, riuscendo a recuperare immediatamente i break subiti nel primo e nel secondo set. In particolare, nel dodicesimo game del primo parziale, Stefanini ha strappato il servizio a Zhu proprio quando la cinese serviva per il set, trascinando la sfida al tiebreak. Grazie a due pregevoli lob, Lucrezia si è aggiudicata la prima frazione dopo oltre un’ora di gioco.

Nel secondo set, Stefanini ha dovuto nuovamente inseguire, trovandosi sotto 0-40 nell’ottavo game. Nonostante sia riuscita ad annullare tre palle break, l’azzurra ha ceduto il servizio e Zhu ha conquistato il parziale, pareggiando i conti.

Il terzo set è stato una vera e propria altalena di emozioni, con ben sei break nei primi otto giochi. Stefanini ha dimostrato un carattere da leonessa nell’undicesimo game, salvando quattro palle break e tenendo il servizio. Nell’ultimo gioco, con Zhu al servizio per rimanere nel match, l’italiana ha piazzato una delicata palla corta per procurarsi il match point e ha chiuso l’incontro con una splendida risposta lungolinea sulla seconda della cinese.

La chiave del successo di Lucrezia Stefanini è stata la sua straordinaria capacità di salvare le palle break (12 su 19) e la concretezza nelle occasioni di break avute (7 su 8). Una vittoria di carattere e determinazione che proietta l’azzurra al secondo turno, dove affronterà una tra le qualificate Emily Appleton e Kimberly Birrell.

WTA Nottingham Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 7 3 7 Lin Zhu [7] Lin Zhu [7] 6 6 5 Vincitore: Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Lin Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Lin Zhu 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Lin Zhu 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6





