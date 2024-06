Luca Nardi, prima vittoria sull’erba: batte Goffin a ‘s-Hertogenbosch

Luca Nardi ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera sull’erba, superando il belga David Goffin all’esordio nel torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Il tennista pesarese si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-5 dopo poco più di due ore di battaglia.

Nonostante i 7 doppi falli commessi, Nardi è riuscito a mettere a segno più vincenti del suo avversario (21 contro 19), mentre Goffin ha faticato con la seconda di servizio e ha accumulato più errori non forzati (24 contro 19).

L’inizio di partita è stato complicato per l’azzurro, che ha ceduto subito il servizio ritrovandosi sotto 3-0. Tuttavia, Nardi ha saputo reagire, annullando una palla break nel quarto game e ottenendo il controbreak per pareggiare sul 3-3. Nell’undicesimo gioco, il pesarese ha sfruttato una palla break con un pregevole rovescio lungolinea, aggiudicandosi poi il primo set per 7-5.

Il secondo parziale ha visto un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Nardi ha strappato il servizio a Goffin nel terzo game, ma il belga è riuscito a recuperare il break nell’ottavo gioco con la complicità dell’azzurro. L’italiano ha però trovato un nuovo break di vantaggio, perdendo però subito dopo il servizio. Nel finale, Nardi ha mostrato carattere e determinazione, strappando ancora una volta la battuta a Goffin nell’undicesimo game e chiudendo il match al primo match point utile con un altro splendido rovescio lungolinea.

Un successo importante per Luca Nardi, che dimostra di sapersi adattare anche alle superfici veloci come l’erba. Al prossimo turno, il numero 73 del mondo affronterà il vincente del match tra l’americano Sebastian Korda, settima testa di serie, e l’australiano Tristan Schoolkate, numero 185 del ranking ATP.

ATP 's-Hertogenbosch David Goffin David Goffin 5 5 Luca Nardi Luca Nardi 7 7 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 3-4 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Goffin 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-1 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇧🇪 David Goffin 🇮🇹 Luca Nardi Punteggio servizio 228 250 Ace 7 1 Doppi falli 2 7 Percentuale prime di servizio 63% (50/79) 62% (53/85) Punti vinti con la prima 62% (31/50) 62% (33/53) Punti vinti con la seconda 41% (12/29) 53% (17/32) Palle break salvate 38% (3/8) 70% (7/10) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 140 201 Punti vinti in risposta sulla prima 38% (20/53) 38% (19/50) Punti vinti in risposta sulla seconda 47% (15/32) 59% (17/29) Palle break convertite 30% (3/10) 63% (5/8) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 58% (7/12) 91% (21/23) Vincenti 19 21 Errori non forzati 24 19 Punti vinti al servizio 54% (43/79) 59% (50/85) Punti vinti in risposta 41% (35/85) 46% (36/79) Punti totali vinti 48% (78/164) 52% (86/164) Velocità massima servizio 198 km/h 203 km/h Velocità media prima di servizio 181 km/h 181 km/h Velocità media seconda di servizio 152 km/h 147 km/h





Francesco Paolo Villarico