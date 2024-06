La sconfitta a Parigi non ferma Sinner: per i bookie l’azzurro sarà numero 1 a fine anno, a Wimbledon nuovo testa a testa con Alcaraz

Da oggi è ufficiale: Jannik Sinner è il numero uno del mondo. L’azzurro non è riuscito a centrare il secondo Slam stagionale a causa della sconfitta in semifinale con Carlos Alcaraz a Parigi, ma si consola con la vetta del ranking, che secondo i bookie non verrà mollata tanto facilmente: si gioca infatti a 1,75 la conferma del primo posto a fine 2024, quota che sale a 2,50 per i betting analyst in caso di Sinner davanti a tutti in classifica al prossimo Roland Garros.

Tuttavia, con due Slam ancora da disputare, gli esperti vedono in quota un altro trionfo di Sinner tra Wimbledon e US Open offerto a 1,95. Per quanto riguarda invece il torneo sull’erba londinese, in programma dal prossimo 1° luglio, sarà ancora testa a testa con Carlos Alcaraz: avanti il bis dello spagnolo – campione in carica – a 2,25, seguito a poca distanza, 2,50, dalla prima volta dell’azzurro all’All England Club.