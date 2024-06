Sinner n.1 ATP, un primato figlio di talento e lavoro

9.525. Novemilacinquecentoventicinque punti. Quant’è bello stamattina buttarsi su numeri e statistiche, guardando tutti dall’alto, da un cielo che più azzurro (e un po’ “carota”!) non si può. Felici, più in alto del sole, ed ancora più su, mentre tutti gli avversari pian piano spariscono lontano laggiù… Una musica dolce suona soltanto per noi, guardando con rinnovata meraviglia ed enorme soddisfazione la nuova classifica ATP, con Jannik Sinner n.1 del mondo.

Questo 10 giugno 2024 entra dritto nei giorni da ricordare e per fortuna per un evento lietissimo e impagabile per noi “malati” di courts e racchette. Jannik Sinner ha coronato un sogno, quello che covava fin da piccolo e che lo ha spinto a nemmeno 14 anni a scegliere di lasciare l’incanto delle sue Dolomiti e le certezze di una solida famiglia per rincorrere l’incerto sogno di diventare un grande giocatore, il migliore. “Il mio sogno è diventare il numero uno del mondo” ripeteva Jannik in qualche sparuta intervista da ragazzino. Missione compiuta.

Un viaggio di milioni di chilometri intorno al globo, a rincorrere palle da tennis a destra e a manca, affinando giorno dopo giorno con lavoro e mentalità straordinarie dote innate di anticipo, coordinazione motoria e velocità. Geni straordinari, ma soprattutto lavoro, sudore e ancora lavoro. Ogni santo giorno, guardando lontano, superando difficoltà e incertezze, paure e sconfitte. Il viaggio di Jannik Sinner ha toccato l’apice, oggi è seduto sul trono del tennis maschile, risultato meritatissimo vista la cavalcata straordinaria da lui vissuta dal settembre del 2023. Con la pausa post US Open, criticata aspramente da certa brutta stampa che non esitò nel creare un “Caso Nazionale” non capendo una mazza delle dinamiche del tennis, a caccia solo di clic e facili consensi aizzando la pancia della parte più becera dei nuovi apasionados, Jannik è decollato verso le stelle. In quelle benedette settimane di riposo e lavoro, ha cesellato ogni aspetto del suo tennis e si è ripresentato in campo in Asia con una forma fisica scintillante e nuove certezze tecniche. Un servizio più sicuro e vincente, colpi più stabili, qualche freccia in più in caso di bisogno e una forza fisica mai avuta prima. Il Sinner-Express è partito con la prepotenza e precisione di uno Shinkansen, staccando tutta la concorrenza a furia di vittorie e prestazioni clamorose. Dal rientro in campo nell’ottobre 2023 alla vittoria al torneo di Rotterdam 2024 Jannik ha infilato una serie di 34 vittorie su 32 partite giocate, vincendo Australian Open, 3 ATP 500, trascinando l’Italia alla vittoria in Davis e giocando un’edizione memorabile delle ATP Finals, battuto solo da Djokovic in finale dopo averlo sconfitto nel girone. Un periodo eccezionale, forse irripetibile (speriamo di no!), che poi è continuato anche in primavera con la vittoria al Masters 1000 di Miami e la semifinali a Indian Wells, Monte Carlo e ora a Roland Garros. Nel 2024 Sinner veleggia con 33 vittorie 3 sconfitte, 3 tornei vinti e ovviamente la leadership della ATP Race, con 5300 punti. Risultati eccezionali.

Il n.1 di Jannik non è arrivato per grazia divina, è un premio alla sua qualità e costanza di rendimento. Sinner da mesi è il più forte, solo il computer dell’ATP non lo certificava per come è strutturato il sistema di classifica; ma se vi fossero ancora i bonus point (ah, che rimpianti…) o se si stilasse il ranking con la vecchia media aritmetica, beh, sarebbe n.1 da tempo. Anche l’ottimo ELO ranking di tennis abstract lo certifica da settimane. Il nostro amatissimo Jan The Fox è il migliore, se lo merita, tutti lo riconoscono. Certo, Alcaraz ha appena vinto Parigi dopo averlo battuto in semifinale. È nell’ordine delle cose. Su terra il gioco vario dello spagnolo è più adatto rispetto a quello dell’altoatesino, e ricordiamoci come Jannik è arrivato a Parigi, senza una preparazione adeguata. Non è un caso che nella loro dura e lunga semifinale, la sensazione che a un certo punto Sinner avanzasse quasi solo di tigna e di nervi, senza più la dinamite nelle gambe, era palpabile. Bravo Carlos, vittoria meritata, rilancia la sfida all’amico rivale. E da qua in avanti, probabilmente già a Wimbledon, ne vedremo delle belle. Sui courts più sacri al gioco, quasi sicuramente non ci sarà Djokovic, quindi avremo Sinner tds n.1, Alcaraz n.2. I due si potranno sfidare solo in finale, sarebbe la partita più bella. Vedremo quel che l’erba ci racconterà.

Intanto il ranking in questo benedetto lunedì 10 giugno ci fa sognare e ci inorgoglisce. Sinner rappresenta la parte più bella del nostro Paese. È un ragazzo straordinario, perché sulla normalità e senza eccessi ha costruito la sua leggenda vincente. “Sono un predestinato al lavoro”, racconta, ma oltre al lavoro Jannik ha qualità straordinarie. La parola più ricorrente nel lessico di Jannik Sinner è migliorare. Anzi, “devo migliorare”, concetto rafforzato dal verbo dovere che esprime l’obbligo di fare, un tono di comando, oppure di volontà e/o desiderio. Obbligo e volontà di migliorare muovono non solo i discorsi di Jannik intorno al tennis ma la sua stessa vita, sono lo spartito sul quale scrive le sue note, a produrre complesse sinfonie fatte di colpi e tattica, sudore e adrenalina. “Ogni giorno quando vai in campo puoi migliorare, anzi devi migliorare” afferma Sinner. “L’attenzione che metti in allenamento deve essere alta perché è così in ogni lavoro, è necessario essere concentrato per dare il proprio meglio. Alla fine si dipende da se stessi, da quanto vuoi migliorare, dall’energia che ci metti per arrivare ai tuoi obiettivi e alla fine della giornata sentendo di aver fatto il tuo dovere. La prima cosa che chiedo al mio team, anche quando vinco, è cosa avrei potuto fare meglio in campo”.

Se qualcuno ancora si chiede come si possibile che Sinner sia diventato il numero del mondo, beh, queste parole lo spiegano alla perfezione. Grazie Jannik, hai regalato un sogno proibito a tutti coloro che seguono e amano il tennis da anni. E siamo solo all’inizio.

Marco Mazzoni

Ranking ATP – Età – Punteggio e quanti punti ha guadagnato ho perso nel corso della settimana

1. 🇮🇹 Jannik Sinner

22 9,525 +755

2. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

21 8,580 +1280

3. 🇷🇸 Novak Djokovic

37 8,360 -1600

4. 🇩🇪 Alexander Zverev

27 6,885 +580

5. 🇷🇺 Daniil Medvedev

28 6,485 +190

6. 🇷🇺 Andrey Rublev

26 4,710 +10

7. 🇳🇴 Casper Ruud

25 4,025 -400

8. 🇵🇱 Hubert Hurkacz

27 3,995 +110

9. 🇦🇺 Alex de Minaur

25 3,845 +355

10. 🇧🇬 Grigor Dimitrov

33 3,775 +220

11. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

25 3,740 +40

12. 🇺🇸 Taylor Fritz

26 3,090 +110

13. 🇺🇸 Tommy Paul

27 2,710 +55

14. 🇺🇸 Ben Shelton

21 2,590 +90

15. 🇩🇰 Holger Rune

21 2,540 -160

16. 🇫🇷 Ugo Humbert

25 2,250 -35

17. 🇰🇿 Alexander Bublik

26 2,150 +40

18. 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime

23 2,075 +190

19. 🇦🇷 Sebastian Baez

23 2,030 +40

20. 🇨🇱 Nicolas Jarry

28 1,905 -170

21. 🇫🇷 Adrian Mannarino

35 1,865 –

22. 🇷🇺 Karen Khachanov

28 1,780 -310

23. 🇳🇱 Tallon Griekspoor

27 1,690 +55

24. 🇨🇱 Alejandro Tabilo

27 1,639 -6

25. 🇨🇿 Jiri Lehecka

22 1,630 -55

26. 🇺🇸 Sebastian Korda

23 1,620 +55

27. 🇦🇷 Francisco Cerundolo

25 1,610 +20

28. 🇺🇸 Frances Tiafoe

26 1,590 -40

29. 🇦🇷 Mariano Navone

23 1,382 +43

30. 🇮🇹 Lorenzo Musetti

22 1,290 -80

31. 🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry

24 1,290 -260

32. 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina

25 1,240 -40

33. 🇨🇿 Tomas Machac

23 1,225 +40

34. 🇮🇹 Matteo Arnaldi

23 1,220 +55

35. 🇩🇪 Jan-Lennard Struff

34 1,180 +90

36. 🇫🇷 Gael Monfils

37 1,160 +5

37. 🇦🇺 Jordan Thompson

30 1,156 –

38. 🇫🇷 Arthur Fils

19 1,155 +10

39. 🇬🇧 Cameron Norrie

28 1,150 -80

40. 🇬🇧 Jack Draper

22 1,131 –

41. 🇮🇹 Luciano Darderi

22 1,126 +34

42. 🇭🇺 Fabian Marozsan

24 1,122 +39

43. 🇷🇺 Roman Safiullin

26 1,097 +10

44. 🇨🇳 Zhizhen Zhang

27 1,066 +10

45. 🇺🇸 Christopher Eubanks

28 1,017 -11

46. 🇷🇸 Laslo Djere

29 975 +15

47. 🇪🇸 Pedro Martinez

27 975 -20

48. 🇵🇹 Nuno Borges

27 971 -35

49. 🇦🇺 Alexei Popyrin

24 961 –

50. 🇮🇹 Flavio Cobolli

22 955 +15

51. 🇷🇺 Pavel Kotov

25 944 +52

52. 🇦🇹 Sebastian Ofner

28 933 -105

53. 🇷🇸 Miomir Kecmanovic

24 920 +40

54. 🇺🇸 Marcos Giron

30 910 -80

55. 🇭🇺 Marton Fucsovics

32 887 -35

56. 🇫🇷 Corentin Moutet

25 875 +155

57. 🇷🇸 Dusan Lajovic

33 871 +40

58. 🇮🇹 Lorenzo Sonego

29 861 -130

59. 🇷🇺 Alexander Shevchenko

23 860 +5

60. 🇪🇸 Jaume Munar

27 850 +40

61. 🇺🇸 Alex Michelsen

19 832 -3

62. 🇬🇧 Daniel Evans

34 828 -3

63. 🇪🇸 Roberto Carballes Baena

31 821 +5

64. 🇦🇷 Facundo Diaz Acosta

23 818 -90

65. 🇩🇪 Dominik Koepfer

30 801 -6

66. 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard

20 786 –

67. 🇫🇷 Arthur Rinderknech

28 777 +5

68. 🇦🇺 Christopher O’Connell

30 762 -10

69. 🇦🇷 Federico Coria

32 761 –

70. 🇺🇸 Brandon Nakashima

22 750 +50

71. 🇧🇷 Thiago Seyboth Wild

24 750 -105

72. 🇫🇮 Emil Ruusuvuori

25 748 -35

73. 🇮🇹 Luca Nardi

20 742 -6

74. 🇺🇸 Mackenzie McDonald

29 735 –

75. 🇫🇷 Arthur Cazaux

21 735 +10

76. 🇧🇷 Thiago Monteiro

30 715 +30

77. 🇮🇳 Sumit Nagal

26 713 +78

78. 🇫🇷 Alexandre Muller

27 710 +40

79. 🇨🇿 Jakub Mensik

18 708 -20

80. 🇦🇺 Rinky Hijikata

23 708 -15

81. 🇧🇪 Zizou Bergs

25 688 +77

82. 🇫🇷 Hugo Gaston

23 683 +10

83. 🇺🇸 Aleksandar Kovacevic

25 681 –

84. 🇯🇵 Taro Daniel

31 680 -35

85. 🇪🇸 Roberto Bautista Agut

36 680 -35

86. 🇩🇪 Maximilian Marterer

28 679 +57

87. 🇦🇺 Aleksandar Vukic

28 674 +2

88. 🇭🇷 Borna Coric

27 664 -80

89. 🇩🇪 Daniel Altmaier

25 662 -40

90. 🇫🇷 Constant Lestienne

32 655 -14

91. 🇩🇪 Yannick Hanfmann

32 646 -51

92. 🇷🇺 Aslan Karatsev

30 645 -60

93. 🇨🇭 Stan Wawrinka

39 633 +5

94. 🇦🇺 Thanasi Kokkinakis

28 633 +10

95. 🇮🇹 Matteo Berrettini

28 630 –

96. 🇨🇳 Juncheng Shang

19 625 -35

97. 🇬🇧 Andy Murray

37 623 -105

98. 🇿🇦 Lloyd Harris

27 619 +123

99. 🇳🇱 Botic van de Zandschulp

28 618 –

100. 🇦🇺 Max Purcell

26 612 -35