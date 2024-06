Errore arbitrale nella finale del Roland Garros: Zverev penalizzato

Nonostante l’implementazione di tecnologie avanzate, gli errori sono inevitabili, ma quello accaduto nel quinto set della finale del Roland Garros 2024 è stato decisamente significativo.

Alexander Zverev aveva una palla break nel quarto gioco per recuperare lo svantaggio e la seconda di servizio di Alcaraz è stata chiamata fuori. Tuttavia, il giudice di sedia ha interpretato che la palla fosse dentro. L’immagine della regia che mostra il rimbalzo della palla, ma che non può essere utilizzata ufficialmente per rivedere la decisione, dimostra che il tedesco aveva ragione.

Zverev not happy with the umpire in the 5th set against Alcaraz at Roland Garros.

Break point down, Carlos hits a second serve that was called out.

The umpire overrules it.

The visual on tv says it was out by 2 mm.

Tough. pic.twitter.com/cofm3Pv7A0

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2024