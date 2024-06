Doppio, niente da fare per Errani-Paolini: il titolo del Roland Garros va a Gauff e Siniakova (audio conferenza stampa e sintesi video della partita)

Va a Coco Gauff e Katerina Siniakova il titolo di doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini cedono in due set 7-6 6-3, lottano il primo set una finale dominata dalle avversarie che hanno pienamente meritato il titolo. Sempre indietro nel punteggio le italiane non hanno mai dato l’impressione di poter chiudere la partita. Con la sola Errani a rete e Paolini a ribattere da fondo, si trovavano sempre a subire la pressione di Gauff e Siniakova. Paolini è sembrata scarica mentalmente. Non ha giocato male da fondo, ma una finale di doppio Slam avrebbe richiesto una dinamica diversa che restare inchiodata sulla linea di fondo. Sara ha fatto quello che ha potuto, svantaggiata inoltre sul proprio servizio da non avere metà della rete presidiata dalla compagna. Un bel torneo comunque senza rimpianti. Vittoria all’applausometro. Per la coppa si dovrà aspettare.

Da Parigi, Enrico Milani





Primo set : Si decide al tie-break

Un primo set equilibrato con la coppia Gauff Siniakova che toglie per prima il servizio alle italiane. Con Sara a rete e Paolini a fondo riescono a tenere il campo. Svantaggiate nei giochi di servizio, Sara con la prima non arriva a 130 km/h, mentre Paolini ha una seconda inesistente, devono difendersi dalle bordate della Gauff. Per fortuna la Siniakova ci mette del suo. Imprecisa a rete e da fondo la ceca perde il servizio e permette alle vincitrici dell’edizione 2024 degli Internazionali di rientrare in corsa. Si arriva al tie break. Due volte avanti di un minibreak, sia Sara che Jasmine non riescono a consolidare il vantaggio. Sempre il problema del servizio che fa loro iniziare lo scambio in difesa. Sul cinque pari, Paolini troppo incollata alla linea di fondo esita a scendere a rete e da alle avversarie il primo set point. Purtroppo subito trasformato.

Secondo set : Gauff fa la differenza

Si iniza con break e controbreak. Jasmine perde subito il servizio,Le azzurre continuano a giocare con la sola Errani a rete anche quando serve. Per fortuna Siniakova cede anche lei il gioco di battuta e si recupera il break. Serve Errani. Paolini resta a fondo, ma non è particolarmente precisa. Padrone a rete Gauff e Siniakova hanno la strada libera per attaccare il flebile servizio della Errani e riportarsi di nuovo in vantaggio. Serve Coco Gauff. La numero tre del mondo non perdona. Entrambe a fondo le azzurre non riescono a bucare il muro a rete. Siniakova e Coco, entrambe alte un metro e settantacinque danno almeno quindici centimetri alle italiane e coprono la rete senza lasciare spiragli. Ci pensa comunque Siniakova a restituire il break. Dopo un lunghissimo braccio di ferro da fondo con Paolini, la ceca accorcia e la finalista del singolo mette uno splendido dritto ad uscire. Controbreak. Errani va a servire per rimettere il gioco in parità, ma deve partire da fondo senza che almeno metà della rete sia presidiata. Mission impossible e Gauff e Siniakov mettono a segno l’ennesimo break. Basta un match-point. Titolo a Gauff – Siniakova . Qualche rimpianto per le azzurre

GS Roland Garros Jasmine Paolini / Sara Errani [11] Jasmine Paolini / Sara Errani [11] 6 3 Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] 7 6 Vincitore: Katerina SiniakovaCoco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Katerina Siniakova / Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova / Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova / Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





