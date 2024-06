Challenger Lima: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Lima – Tabellone Principale – terra

(1) Cerundolo, Juan Manuel vs Midon, Lautaro

Bicknell, Blaise vs Villanueva, Gonzalo

Johns, Garrett vs (WC) Nakamine, Luis Jose

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (6) Guillen Meza, Alvaro

(4) Olivo, Renzo vs Torres, Juan Bautista

Qualifier vs Prado Angelo, Juan Carlos

Cid Subervi, Roberto vs Mena, Facundo

(WC) Cossu, Milledge vs (8) Sakamoto, Pedro

(5) Bueno, Gonzalo vs Reis Da Silva, Joao Lucas

(Alt) Boscardin Dias, Pedro vs Aboian, Valerio

(Alt) Zanellato, Nicolas vs Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo

Qualifier vs (3) Habib, Hady

(7) Collarini, Andrea vs Casanova, Hernan

Qualifier vs Qualifier

(WC) Alvarez, Nicolas vs Qualifier

Qualifier vs (2) Rodriguez Taverna, Santiago





Challenger Lima – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Sell, Karue vs Gomez, Emilio

Stater, Alexander vs (8) Blanch, Dali

(2) Adams, Harrison vs (Alt) Watanabe, Seita

Vilicich, Bautista vs (12) Gomez, Juan Sebastian

(3) Justo, Guido Ivan vs (WC) Varillas, Rodrigo

(Alt) Lobanov, Aleksandr vs (11) Hudd, Emile

(4) Aboian, Leonardo vs (WC) Chappuis, Stefano

(Alt) Hilderbrand, Trey vs (10) Barreiros Reyes, Mateo

(5) Farjat, Tomas vs (Alt) Ribero, Franco

(WC) Li, Christopher vs (9) Gimenez, Igor

(6) Barreto Sanchez, Diego Augusto vs (WC) Botran Neutze, Rafael

(Alt) Alvarado Berrospi, Alberto Odiseo vs (7) Leite, Wilson

1. Bautista Vilicichvs [12] Juan Sebastian Gomez2. [1] Karue Sellvs Emilio Gomez3. [Alt] Alberto Odiseo Alvarado Berrospivs [7] Wilson Leite4. [4] Leonardo Aboianvs [WC] Stefano Chappuis

CANCHA 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Guido Ivan Justo vs [WC] Rodrigo Varillas

2. [2] Harrison Adams vs [Alt] Seita Watanabe

3. [WC] Christopher Li vs [9] Igor Gimenez

4. [6] Diego Augusto Barreto Sanchez vs [WC] Rafael Botran Neutze

CANCHA 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Stater vs [8] Dali Blanch

2. [Alt] Aleksandr Lobanov vs [11] Emile Hudd

3. [5] Tomas Farjat vs [Alt] Franco Ribero

4. [Alt] Trey Hilderbrand vs [10] Mateo Barreiros Reyes